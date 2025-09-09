Марюс Вайсберг: «"Вниз" – экспериментальный проект в крайне сложном жанре»

Режиссер, автор сценария и продюсер рассказал о своем опыте создания триллера

В триллере ВНИЗ герои Егора Крида, Анфисы Черных и Игоря Миркурбанова пытаются выжить в застрявшем лифте. Лента стала первым проектом в этом жанре для ее режиссера, автора сценария и продюсера Марюса Вайсберга, известного своими комедийными картинами. Над производством проекта с бюджетом в 180 млн рублей работали компании Vice Films и «Централ Партнершип». В разговоре с БК Вайсберг рассказал о своем опыте создания триллера и о том, насколько на результаты картины повлиял шум вокруг Егора Крида.

Как вы оцениваете первый уикенд фильма ВНИЗ? Каковы были ваши ожидания перед релизом картины?

Честно говоря, не было никаких ожиданий. Это экспериментальный проект в крайне сложном жанре. В итоге мы довольны результатами стартового уикенда, потому что интерес к картине очевидно имеется, а для триллера это большая редкость. Фильм получился хорошим, посмотрим, как будет зритель воспринимать его дальше.

Чем проект привлекает зрителей в первую очередь, на ваш взгляд?

Уже по трейлеру видно, что это стильный, необычный, свежий для нашего рынка фильм. И такой же необычный и свежий получился актерский состав проекта, также привлекающий зрителей. Это основные опоры продвижения, а дальше картина начнет работать сама на себя.

Как вы позиционировали фильм при продвижении?

Позиционировали как условную ВЫШКУ – зрелищный и захватывающий survival-триллер. И, конечно, в бизнес-плане проекта предусмотрены существенные продажи в страны Азии и Южной Америки. Фильм должен абсолютно хорошо пойти на глобальном рынке.

Как проходила промокампания проекта? Какие ресурсы были использованы?

Мы старались экономно подходить к продвижению: было трудно по-настоящему делать из этого фильма событие, просто потому что это непривычный для нашего зрителя жанр. В основном мы использовали интернет и раскручивали проект на платформах Егора Крида. В общем и целом в сети реклама картины была заметной.

Чем в целом отличается продвижение триллеров от рекламы комедий?

Возрастом целевой аудитории. На российские комедии приходят зрители повзрослее, а триллеры, особенно такие городские остросюжетные аттракционы, как ВНИЗ, рассчитаны в большей степени на молодежь. Именно поэтому рекламная кампания в первую очередь была уместна в интернете. ВНИЗ находится в экспериментальной зоне, в силу чего пока трудно оценить, что получилось при релизе картины.

Как в промокампании участвовал Егор Крид?

Егор принимал активное участие в рекламной кампании. Он гордится фильмом, а я горжусь тем, как он в нем сыграл. Это большая и непривычная для него работа, где ему пришлось выйти из зоны комфорта по полной программе. Егор рекламировал фильм на всех своих платформах. И, в общем, судя по отзывам, его аудитория отреагировала крайне положительно, да и не только его на самом деле. Мы видим, что фильм взбудоражил воображение зрителей, особенно молодежи. Картина производит на них впечатление, и они обсуждают ее. Конечно, это важная составляющая того, чего мы вообще хотели добиться.

Как вы думаете, информационный шум вокруг Егора Крида в последние дни помог привлечь аудиторию к картине?

Очень трудно оценить, какое влияние на сборы оказал скандал вокруг Егора или его большой концерт в Лужниках, все билеты на который были распроданы. Я никогда ничего подобного не снимал, и выпуск в этом жанре – уникальный для меня прецедент. У меня был опыт сотрудничества с Егором при создании романтической комедии (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА, но тот фильм снят в совершенно другом жанре и рассчитан ровно на его аудиторию, не говоря уже о том, что пять лет назад рынок был совсем другим.

Что вы думаете по поводу реакции зрителей на проект? Какие итоговые сборы ожидаете?

После премьеры и первого выходного я вижу положительные и эмоциональные отзывы на фильм. Конечно, кому-то не нравится, но это естественно. Тем не менее, если говорить про температуру в среднем по больнице с точки зрения реакции простого зрителя, который платит деньги и идет в кино, то в целом она положительная. Итоговые сборы мы даже между собой прогнозируем с трудом, так как находимся в серой зоне по непредсказуемости жанра и учимся на лету. Но если бокс-офис превысит 100 миллионов рублей, то это будет хороший результат.

Как вы оцениваете опыт создания первого триллера в вашей фильмографии? Что оказалось неожиданным при работе над этим жанром?

Я горжусь фильмом ВНИЗ, уникальным проектом на нашем рынке. На мой взгляд, получилась живая, будоражащая жанровая картина, которая еще и заставляет подумать и подискутировать. С визуальной точки зрения, с точки зрения графики, актерской игры нам есть чем гордиться. Мне кажется, в любом случае у ленты будет заметная судьба в кинопрокате или потом на платформе. Режиссер живет с проектом год-полтора, отдает ему часть своей жизни и растит его, как ребенка. И, конечно, для меня было абсолютно новым опытом существовать в таком тяжелом, мрачном и непростом мире, по сути, мире трагедии. Когда создаешь комедию, то, конечно, находишься в жизнеутверждающей атмосфере, которая по-другому заряжает. А при создании триллера получаешь другие ощущения: бывает непросто, но оно стоит того.

Фото: Геннадий Авраменко