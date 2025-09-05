Предварительная касса четверга: российский триллер «Вниз» возглавил прокат

Фильм с Егором Кридом заработал 8,7 млн рублей

По предварительным данным, лидером четверга с большим отрывом стал отечественный триллер ВНИЗ (CP). Новинка с Егором Кридом в главной роли освоила в первый день проката порядка 8,7 млн рублей, что позволяет ей рассчитывать на кассу в районе 55-60 млн рублей к вечеру воскресенья.



Корейский фантастический проект ВСЕВЕДУЩИЙ ЧИТАТЕЛЬ (VLG) расположился на третьей строчке чарта. Заработанные им 3 млн рублей должны дать к концу уикенда около 18-20 млн рублей.



Отечественная комедия КОЛБАСА (AK) записала на свой счет порядка 2,1 млн рублей и заняла пятое место таблицы лучших релизов четверга. С таким стартом в копилке релиза к концу недели должно оказаться примерно 13-15 млн рублей.



Еще две новинки с высоким возрастным рейтингом – АСТРАЛ. ПОМЕСТЬЕ УЖАСА (EXP) и ТОКСИЧНЫЙ МСТИТЕЛЬ (NKI) – заработали 1,9 и 1,4 млн рублей соответственно и теперь смогут рассчитывать на 8-12 млн рублей за четыре дня проката.



Фото: кадр со съемок фильма ВНИЗ