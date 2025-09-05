top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Предварительная касса четверга: российский триллер «Вниз» возглавил прокат

Предварительная касса четверга: российский триллер «Вниз» возглавил прокат

Автор: Георгий Романов

5 сентября 2025

Фильм с Егором Кридом заработал 8,7 млн рублей

По предварительным данным, лидером четверга с большим отрывом стал отечественный триллер ВНИЗ (CP). Новинка с Егором Кридом в главной роли освоила в первый день проката порядка 8,7 млн рублей, что позволяет ей рассчитывать на кассу в районе 55-60 млн рублей к вечеру воскресенья.

Корейский фантастический проект ВСЕВЕДУЩИЙ ЧИТАТЕЛЬ (VLG) расположился на третьей строчке чарта. Заработанные им 3 млн рублей должны дать к концу уикенда около 18-20 млн рублей.

Отечественная комедия КОЛБАСА (AK) записала на свой счет порядка 2,1 млн рублей и заняла пятое место таблицы лучших релизов четверга. С таким стартом в копилке релиза к концу недели должно оказаться примерно 13-15 млн рублей. 

Еще две новинки с высоким возрастным рейтингом – АСТРАЛ. ПОМЕСТЬЕ УЖАСА (EXP) и ТОКСИЧНЫЙ МСТИТЕЛЬ (NKI) – заработали 1,9 и 1,4 млн рублей соответственно и теперь смогут рассчитывать на 8-12 млн рублей за четыре дня проката.

Фото: кадр со съемок фильма ВНИЗ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Онлайн-кинотеатр Okko провел презентацию нового сезона
Подробнее
Минпросвещения направило в регионы рекомендации по изучению отечественного кино
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках сентября
Подробнее
В Китае пройдет Фестиваль российского кино
Подробнее
Фестиваль «Кремний» объявил лонг-лист питчинга
Подробнее
Касса четверга: в тройке лидеров оказались одни новинки
Подробнее
Турция станет партнером «Газпром-Медиа Холдинга» в производстве телевизионных шоу
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Доктор Динозавров» вырвался в лидеры
Подробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы в августе 2025 года
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 25–31 августа 2025 года
Подробнее
Дальневосточная кинопремия объявила номинантов
Подробнее
Okko рассказал о новинках сентября
Подробнее
KION рассказал о новинках cентября
Подробнее
Российская драма «Просточеловек» выйдет на Amazon Prime
Подробнее
Уорвик Дэвис сыграет профессора Флитвика в новом «Гарри Поттере»
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Доктор Динозавров» вырвался в лидеры
Подробнее
Бесконечная история: перспективы жанра аниме в российском прокате
Подробнее
В Москве состоялась презентация Okko: фоторепортаж
Подробнее
Касса России: «Доктор Динозавров» возглавил прокат
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 4–7 сентября
Подробнее