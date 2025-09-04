Фестиваль импакт-кино «Лампа» представил жюри

Председателем выступит режиссер, актер и продюсер Антон Богданов

Организаторы XII Международного кинофестиваля социально ориентированных короткометражных фильмов, видеороликов и социальной рекламы «Лампа», который пройдет в Перми с 12 по 14 сентября, рассказали о гостях грядущего смотра.

В состав жюри конкурсной программы в этом году вошли актрисы Марина Ворожищева и Ольга Смирнова, сценарист Мария Маслова, руководитель редакции студии «Союзмультфильм» Марина Кошевая, блогеры Максим Логинов и Елена Самчук, а также режиссеры из Индии, Ирана и еще более 15 представителей кино и телеиндустрии. Председателем жюри, по традиции, выступит режиссер, актер и продюсер Антон Богданов.

Специальные фестивальные показы в категории «Особый фокус» детско-молодежного трека оценят юные артисты – Ева Смирнова, Даниил Муравьев, Роман Погорелов, Энджел Жуков, Николь Плиева и другие. Полный список жюри доступен на официальном сайте «Лампы».

В деловой программе, в свою очередь, примут участие основатель фестиваля и создатель инклюзивного кинолагеря Новый город «Дружный» Ольга Зубкова, руководитель КСО Национальной Медиа Группы Мария Залунина, режиссеры Карина Чувикова, Александр Андреев, Юрий Суходольский и многие другие.

Помимо этого, в рамках «Лампы» состоится подписание меморандума о сотрудничестве между фестивалем и кинокомпанией «Проспект Мира» Антона Богданова. В рамках соглашения предполагается собрать уникальную базу киновизиток детей-актеров и обучать молодое поколение киноискусству.

Фото: пресс-служба фестиваля