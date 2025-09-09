Обзор новинок проката на уикенде 11–14 августа

Главной новинкой уикенда станет хоррор-фэнтези ДРАКУЛА (AK). Масштабный проект авторства Люка Бессона обещает романтический и эстетский взгляд на историю графа-кровопийцы, что дополнительно привлечет женскую аудиторию. У картины нет прямых конкурентов в окружении, поэтому можно ожидать высокого спроса на новинку. Ориентирами по сборам в данной ситуации может служить другой французский проект с известной историей ТРИ МУШКЕТЕРА: Д’АРТАНЬЯН (42,1 млн рублей после первых выходных) или романтическая сказка для взрослых ТРИ ТЫСЯЧИ ЛЕТ ЖЕЛАНИЙ (43,4 млн за первый уикенд) от Джорджа Миллера.

Европейский мультфильм ЗВЕРОПОЕЗД (VLG) может составить конкуренцию успешному холдоверу ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ. Ролики демонстрируют высокое качество анимации и яркий приключенческий сюжет, разыгранный животными. Прокатная судьба проекта выглядит понятной: попадание в топ-5 в стартовый уикенд и комфортная работа в последующие недели. Кассовые ожидания сопоставимы со сборами таких аналогов, как ЗВЕРОПОИСК (46,5 млн рублей на старте) и ЗВЕРОГОНЩИКИ (22,2 млн по итогам первых выходных).

Среди российских релизов выделяется приключенческая черная комедия БЕГИ (NMG). Михаил Пореченков и Никита Кологривый в течение суток будут «играть» в догонялки, попадая в курьезные и опасные ситуации. Фильм, очевидно, лучше сработает в регионах, где имена известных актеров из каста ленты вызывают больше доверия и симпатии. Прогнозировать сборы можно на уровне схожих по жанру картин БУМЕРАНГ (35,8 млн рублей после первого уикенда) и ТОПОЛИНЫЙ ПУХ (28,1 млн на старте), который тоже в свое время открывал зрительский фестиваль «Горький fest».

В жанре хоррора наиболее перспективным выглядит американский проект СОМНИЯ: ОБИТЕЛЬ КОШМАРОВ (WP). Его сюжетная интрига завязана на сновидениях, да и визуально лента выглядит качественно. Однако большего, судя по ролику, она предложить не может. Поэтому в качестве ориентиров здесь можно вспомнить такие фильмы ужасов, как ВЗАПЕРТИ (8,6 млн рублей на старте) и КЛАУСТРОФОБЫ. КВЕСТ С ТОГО СВЕТА (15,8 млн после первых выходных).

Российское авторское кино будет представлено экранизацией романа Льва Толстого СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ (NKI). Классический сюжет о метаниях девушки из XIX века в браке разыгран в смешанной эстетике, с вкраплениями современного языка, музыки и костюмов. Яркий звездный актерский состав во главе с Евгением Цыгановым вызывает доверие к проекту, рассчитанному, впрочем, на женскую аудиторию из крупных городов. Прогнозировать сборы можно на уровне таких камерных проектов, как ON И ОНА (15,3 млн рублей за первый уикенд) и ТРОЕ (11,6 млн за аналогичный период).

Также в прокат выйдут фэнтези ВОЛШЕБНОЕ ЯБЛОКО (KNLG), китайская драма НАНКИНСКИЙ ФОТОГРАФ (CP), мистический триллер ПОЕЗД-ПРИЗРАК (KAP), перевыпуск драмы ПРОЛЕТАЯ НАД ГНЕЗДОМ КУКУШКИ (INK), комедия СОРВАТЬ КУШ В СЕН-ТРОПЕ (CPF), психологический триллер ТОЛЕРАНТНОСТЬ (CS), а также комедии ТРИ СВАДЬБЫ И ОДИН ПОБЕГ (PNR) и ФА-СОЛЬ (KNT).

Фото: кадр из фильма ДРАКУЛА

09.09.2025 Автор: Вероника Cкурихина