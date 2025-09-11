top banner

Фестиваль «Маяк» представил жюри

Автор: БК

11 сентября 2025

Председателем станет режиссер Бакур Бакурадзе

Кинофестиваля «Маяк», который пройдет в Геленджике с 4 по 9 октября, объявил состав жюри.

Председателем станет режиссер, продюсер и сценарист Бакур Бакурадзе. Выбрать победителей смотра ему помогут оператор Эдуард Гимпель, актриса Евгения Громова, актриса и режиссер Наталья Кудряшова, а также продюсер Сергей Мелькумов.

Лауреатов конкурса короткометражных фильмов определят продюсер Сергей Корнихин, режиссер и сценарист Анна Кузнецова, а также оператор Екатерина Смолина.

Напомним, фильмом открытия «Маяка» станет ЛЕРМОНТОВ Бакура Бакурадзе, посвященный последним дням великого поэта. Лента будет показан вне конкурса.

Фото: пресс-служба фестиваля

