Официальная касса России: золото досталось новому «Майору Грому»

МАЙОР ГРОМ: ИГРА начал прокат со 161 млн рублей, что выше показателей первой части франшизы (105 млн), но существенно ниже ожиданий рынка. Прирост по посещаемости составил лишь 16,4%.

На вторую строчку отступил экшн МИНИСТЕРСТВО НЕДЖЕНТЛЬМЕНСКИХ ДЕЛ, снижение его кассы составило 53,1%. Это более сильное падение, чем было у проектов ПЕРЕВОДЧИК (-31,6%) и ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ (-36,5%). Общая касса ленты, впрочем, уже достигла 275 млн, что выше итоговых цифр ФЕРРАРИ (253 млн).

Бронза на уикенде досталась холдоверу СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД (1,337 млрд рублей). Экранизация Кира Булычева постарается к концу проката добраться до показателей ЭКИПАЖА (1,429 млрд).

Школьные каникулы и позитивный «сарафан» вызвали прирост сборов на второй неделе работы семейного релиза ОГНЕННЫЙ ЛИС на 34,8%. Суммарно картина заработала уже 50,1 млн рублей, что является лучшим результатом среди фильмов о дикой природе в российском прокате.

С пятой строчки и 23,1 млн рублей дебютировал мультфильм ПУШИСТЫЙ ВОЯЖ. Это лучший старт среди анимационных релизов этого года: новинка обошла проект СУПЕР КРЫЛЬЯ. ФИЛЬМ (20,5 млн).

На 16,9% выросла выручка семейной ленты КАЖДЫЙ МЕЧТАЕТ О СОБАКЕ. За второй уикенд фильм освоил 5,8 млн рублей, а всего в его копилке – 13,6 млн. Это выше итоговых цифр схожего по жанру проекта ДЕВОЧКА НИНА И ПОХИТИТЕЛИ ПИАНИНО (13 млн).

Комедия 7 ДНЕЙ, 7 НОЧЕЙ записала на свой счет дополнительные 5,2 млн рублей, всего в ее активе – 17,5 млн.

Место в десятке сохранил «сарафанный» хит РАЙ ПОД НОГАМИ МАТЕРЕЙ. Выручка проекта добралась до отметки 68,4 млн рублей.

Замкнул первую десятку хоррор ЗАКЛЯТЬЕ. МЕРТВЫЕ ВОДЫ, заработавший 3,9 млн рублей. Лента значительно уступила картине ЗАКЛЯТЬЕ. ШЕСТОЕ ЧУВСТВО (10,8 млн).

Также в прокат вышли хорроры ОБРЯД. ВО ВЛАСТИ ДЕМОНА (2,8 млн, тринадцатое место) и ПРОБУЖДЕНИЕ ЗЛА (1,9 млн, четырнадцатое место), перевыпуск фильма ужасов ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕНЗОПИЛОЙ (1,8 млн, шестнадцатое место) и комедия МЕЧТА С ПОДВОХОМ (0,8 млн, двадцатое место).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 362 млн рублей, с учетом стран СНГ – 453 млн. Это на 27,7% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 12,8% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2023 года, когда чарт возглавлял релиз НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА. ДРУГОЙ ФИЛЬМ.

Фото: кадр из фильма МАЙОР ГРОМ: ИГРА

29.05.2024 Автор: Максим Острый