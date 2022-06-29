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Аналитика


Официальная касса России: сборы кинотеатров продолжили снижение

Лучшей новинкой стала комедия «Дикая» 

Сборы лидера уикенда, драмы ОДНА, сократились на 36,5%. Теперь ее касса составляет 27,5 млн рублей. Всего на счету проекта 174 млн, что является лучшим показателем среди российских фильмов, выходивших на экраны в июне.

Комедия ДИКАЯ за первый уикенд заработала 25,2 млн рублей, опередив такие жанровые аналоги как БОТАН И СУПЕРБАБА (17,7 млн) и РОДИТЕЛИ СТРОГОГО РЕЖИМА (20,1 млн). 

На третьей позиции расположился мультфильм КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ. Падение его сборов составило 34,7%, всего в активе ленты – 126 млн рублей. Это выше цифр проектов ТРИ КОТА И МОРЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ (121 млн) и КРОЛЕЦЫП И ХОМЯК ТЬМЫ (124 млн).

Выход прямого жанрового конкурента заметно сказался на сборах МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА – они сократились сразу на 49,5%. На счету фильма по итогам недели оказалось 108 млн рублей. Релиз вплотную приблизился к результатам картины МОЙ ПАПА – ВОЖДЬ (111 млн).

Замкнул пятерку лидеров БЭТМЕН, отличившийся наименьшим падением сборов среди фильмов первой десятки (-10,7%). У ленты также самая высокая посещаемость в чарте – в среднем 14 человек на сеанс.

Только восьмым стал хоррор РОД МУЖСКОЙ. На счету новой работы Алекса Гарленда 6,4 млн рублей, что сопоставимо с цифрами недавних фильмов ужасов ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ (6,6 млн) и СКРЕЖЕТ (7 млн).

Также в прокат вышли драма МЕЖСЕЗОНЬЕ (5,1 млн, одиннадцатая строчка) и семейный проект ЕРАЛАШ В КИНО! ВЫПУСК 1 (1,2 млн, восемнадцатое место). 

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 154 млн рублей, с учетом стран СНГ – 179 млн. Это на 19,3% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 47,1% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2021 года, когда чарт возглавлял мультфильм ЛУКА.

29.06.2022 Автор: БК

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