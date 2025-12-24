Официальная касса России: наряжаем елки

ЕЛКИ 12 за первый уикенд освоили 168 млн рублей, тем самым опередив три предыдущие части франшизы (у ЕЛОК 11 на старте было 154 млн, у ЕЛОК 10 – 112 млн, у ЕЛОК 9 – 125 млн). Новинка привлекла 352 тысячи зрителей, что ниже цифр девятого фильма серии (401 тысяча), но выше показателей предшественника (344 тысячи).

Снижение сборов комедии НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА составило 45,3%. У БРАТЬЕВ в прошлом году этот показатель составлял более чувствительные 56,2%, у ЗВЕЗД В СИБИРИ – более мягкие 41,2%. Общая выручка холдовера выросла до 226 млн рублей. Это уже выше тоталов обоих упомянутых аналогов (155 млн и 163 млн соответственно).

Пиратские показы во главе с анимационным блокбастером ЗВЕРОПОЛИС 2 привлекли, по доступным данным, 63,5 млн рублей. Это позволило им как минимум замкнуть тройку лидеров бокс-офиса.

На четвертую позицию сместился приключенческий холдовер ВОЛЧОК. Выручка картины за уикенд составила 46 млн рублей, а общая касса выросла до 357 млн.

Замкнул пятерку лидеров проката иностранный хит ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3. Тотал проекта достиг 1,728 млрд рублей. Аудитория ленты выросла до 3,190 млн человек. Это лучший показатель среди всех зарубежных релизов с марта 2022 года.

Мультфильм ТРИ КОТА. ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ на втором уикенде потерял 47,6% от своих стартовых сборов. У выходивших в 2024 году ЗИМНИХ КАНИКУЛ падение составило сопоставимые 48,3%. За уикенд релиз привлек 37,5 млн рублей, его общие сборы выросли до 122 млн, а число проданных билетов – до 340 тысяч. Предыдущий мультфильм франшизы на данном отрезке посмотрела 371 тысяча человек.

С седьмого места и 30,9 млн рублей стартовало семейное фэнтези СНЕГОВИК. Число проданных билетов составило 86 тысяч. Новинка немного опередила схожего по жанру СЕМЕЙНОГО ПРИЗРАКА (28,8 млн рублей и 74 тысячи зрителей), но уступила недавнему ПИСЬМУ ДЕДУ МОРОЗУ (45,7 млн рублей и 115 тысяч зрителей).

В топ-10 смогли пробиться еще две премьеры. Мелодрама ВЕЧНОСТЬ заработала за уикенд 13,4 млн рублей, что ниже цифр недавней ленты ДВА МИРА, ОДНО ЖЕЛАНИЕ (15,6 млн рублей). Экшн-хоррор ПОЙМАТЬ МОНСТРА, несмотря на звездный каст во главе с Мадсом Миккельсеном, привлек скромные 11,9 млн рублей. Это уступает показателям лент СМЕРТЬ ЕДИНОРОГА (17,5 млн) и КРИПЕР (13,3 млн).

Также в прокат вышли комедия ФЭКХЕМ-ХОЛЛ (11-е место, 4,1 млн рублей и 6,5 тысячи зрителей) и перевыпуск фантастики ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ (14-е место, 3,2 млн рублей и 4,9 тысячи зрителей).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 519 млн рублей, с учетом стран СНГ – 755 млн. Это на 12,6% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 26,2% ниже показателей аналогичного уикенда 2024 года, когда в прокат вышла сказка ДОМОВЕНОК КУЗЯ.

Фото: кадр со съемок фильма ЕЛКИ 12

24.12.2025 Автор: Максим Острый