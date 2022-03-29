Официальная касса России: «Финник» стартует выше ожиданий

Мультфильм ФИННИК группы компаний «Рики» заработал на старте 120 млн рублей – это лучший результат первого уикенда для российской анимации с ноября 2017 года, когда в прокат выходили ФИКСИКИ: БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ (201 млн). Также новинка обошла все три полнометражные части СМЕШАРИКОВ (119 млн, 114 млн и 85 млн соответственно).

«У нас были очень оптимистичные ожидания, которые, как мы видим по первому уикенду, оправдались. ФИННИК – фильм отличного качества, с сильной историей для широкой аудитории. Это долгожданный, качественный и громкий релиз студии «Петербург», который абсолютно конкурентоспособен и является хорошим выбором для просмотра. Мы ожидали, что на старте нам помогут школьные каникулы, и, конечно, в нашу пользу сыграл дефицит новинок в кинопрокате и уход иностранного контента», – рассказала в интервью ЭБК генеральный продюсер группы компаний «Рики» Юлия Николаева.

Благодаря школьным каникулам АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ смог прибавить 5,8%. Таким образом, его касса на седьмой неделе проката составила 50,5 млн рублей, а общая выручка достигла 1,302 млрд.

Самой высокой посещаемостью на уикенде отметился перевыпуск БРАТА. В среднем на каждом сеансе было 22 человека. Фильм Алексея Балабанова заработал за уикенд 32,5 млн рублей, что совпадает с показателями выходившего в повторный прокат ВЛАСТЕЛИНА КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ. Сиквел российской картины, также вновь появившийся на больших экранах на прошлой неделе, освоил 12,3 млн и занял в чарте восьмое место.

«Мы не делали никаких прогнозов, но результат кратно превзошел наши самые смелые ожидания. Это было приятно по двум причинам. Прежде всего нам удалось помочь кинотеатрам, а это была основная цель выпуска картин, хотя мы и не знали, как отреагирует аудитория. Кроме того, нас впечатлило, что зрители, которые по 10–20 раз видели оба фильма на разных площадках – на VHS, DVD, телеэкранах и онлайн, – все-таки пришли в кино», – рассказал в интервью ЭБК продюсер фильмов БРАТ и БРАТ 2 Сергей Сельянов.

С четвертой строчки рейтинга стартовала семейная комедия МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА. Касса проекта составила 26,6 млн рублей, что примерно посередине между показателями картин ДОРОГОЙ ПАПА (23 млн) и ЗАВТРАК У ПАПЫ (30 млн).

Замкнул первую пятерку МИСТЕР НОКАУТ. На его счету 265 млн рублей, и он постепенно сокращает свое отставание от итоговых цифр НЕПОСЛУШНИКА (305 млн).

Пробиться в первую десятку смог триллер ВЗАПЕРТИ. Фильм Ди Джея Карузо заработал 8,6 млн рублей, показав лучший старт среди релизов компании World Pictures.

Также в прокат вышли мультфильм ЗОЛУШКА И ТАЙНА ВОЛШЕБНОГО КАМНЯ (8,4 млн, одиннадцатое место), мелодрама ХУДШИЙ ЧЕЛОВЕК НА СВЕТЕ (5,8 млн, двенадцатая позиция) и хоррор КАНДИША: ДЕМОН МЕСТИ (3,3 млн, девятнадцатая строчка).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 369 млн рублей, с учетом стран СНГ – 404 млн. Это на 62,9% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 54,5% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2021 года, когда чарт возглавлял фильм ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА.

29.03.2022 Автор: Максим Острый