Официальная касса России: на всех парах

Музыкальный байопик ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА сохранил звание лидера проката. Падение сборов на втором уикенде составило 40,6% Это заметно больше, чем в прошлом году показали МАСТЕР И МАРГАРИТА (-5,6%) и ВЫЗОВ (-29,7%), но меньше снижения сборов ОНЕГИНА (-49,8%). Фильм с Юрой Борисовым пополнил копилку на 250 млн рублей. Общие сборы ленты достигли 793 млн, превысив тотал прошлогодней экранизации поэмы Пушкина ОНЕГИН (788 млн).

Главной новинкой недели стал экшн-детектив КРАСНЫЙ ШЕЛК. Транссибирский экспресс, полный звезд российского кино во главе с Милошем Биковичем, успешно стартовал с суммы в 196 млн рублей. Фильм, действие которого разворачивается в начале XX века, обошел по сборам первого уикенда ретро-драму ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА (161 млн), а также такие экшн-картины, как ЗЛОЙ ГОРОД (139 млн) и БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ (129 млн).

Со второй на третью строчку опустилась семейная комедия МАНЮНЯ: ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БА. Четвертая часть приключений рыжей проказницы и ее подруг заработала 94,2 млн рублей, потеряв 35,6%. Снижение сборов оказалось сопоставимо с показателями предыдущего фильма франшизы, ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ДЕРЕВНЕ (-33,9%). Общая выручка выросла до 283 млн. Это больше итогового бокс-офиса первой части франшизы, НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ (277 млн), и лучше графиков сборов предыдущих фильмов – ПРИКЛЮЧЕНИЯ В МОСКВЕ (189 млн после двух уикендов) и ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ДЕРЕВНЕ (259 млн).

Семейная спортивная комедия КАПИТАН КРЮК стартовала с четвертой строчки и заработала за первый уикенд 51,4 млн рублей. Фильм с Романом Курцыном и Евой Смирновой немного уступил по сборам схожим по жанру проектам ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ (58 млн) и Я – МЕДВЕДЬ (62,4 млн).

Еще одна новинка замкнула топ-5. Третий фильм документального цикла «Русь» ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ собрал на старте 37,7 млн рублей, заметно уступив показателям первого проекта серии, ПЕТР I. ПОСЛЕДНИЙ ЦАРЬ И ПЕРВЫЙ ИМПЕРАТОР (66,9 млн), и чуть недотянув до сборов второй ленты франшизы, ИМПЕРАТРИЦЫ (39,6 млн). Причиной такого спокойного старта с большой вероятностью стала поздно начавшаяся рекламная кампания и наличие сильных конкурентов.

Выручка турецкого ромкома ОСТАВЬ ЭТО ВЕТРУ составила за уикенд 20,7 млн рублей. За три недели фильм освоил 209 млн, заметно превысив тоталы схожих по жанру картин ПОСЛЕ (189 млн) и ПОСЛЕ. ДОЛГО И СЧАСТЛИВО (181 млн). На этой неделе будет преодолена касса других частей романтической франшизы ПОСЛЕ. НАВСЕГДА (210 млн) и ПОСЛЕ. ГЛАВА 3 (216 млн).

Исторический эпик ЗЛОЙ ГОРОД заработал на четвертом уикенде 19,4 млн рублей. Совокупная касса проекта достигла 379 млн рублей, превысив итоговые сборы таких российских релизов, как ЧЕРНОБЫЛЬ (376 млн), ОДНА (355 млн) и СТРЕЛЬЦОВ (354 млн).

Суммарная выручка короткометражек с предсеансовым обслуживанием, за которыми преимущественно скрывался голливудский блокбастер МУФАСА: КОРОЛЬ ЛЕВ, составила 14 млн рублей. Это на 47,8% ниже сборов прошлой недели.

Общая касса военной драмы ВОЙНА И МУЗЫКА, освоившей на третьем уикенде 11 млн рублей, достигла 94,4 млн рублей. Фильм Сарика Андреасяна обошел по сборам схожие по жанру картины ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ (88,1 млн) и ПЕРВЫЙ ОСКАР (81,6 млн).

Замкнул топ-10 хоррор АСТРАЛ. МОГИЛЬНЫЙ РИТУАЛ со стартовыми сборами 10,5 млн рублей. Фильм ужасов из Индонезии обошел такие аналогичные по жанру релизы «Кинологистики», как АСТРАЛ. ШЕПОТ МЕРТВЫХ (9,5 млн) и АСТРАЛ. НОЧЬ В МОГИЛЕ (8,7 млн).

Также в прокат вышли анимация из Германии СУПЕРГНОМЫ (11-е место, 9,2 млн) и мультфильм из Малайзии БАГ БОЙ – СУПЕРГЕРОЙ ДЖУНГЛЕЙ (15-е место, 6,1 млн рублей).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 765 млн рублей, с учетом стран СНГ – 808 млн. Это на 11,1% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 23,8% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2024 года, когда в прокате освоил миллиард музыкальный фильм ЛЕД 3.

Фото: кадр из фильма КРАСНЫЙ ШЕЛК

26.02.2025 Автор: Вероника Cкурихина