Официальная касса России: в отечественном прокате сменился лидер

Фильм МОЙ ПАПА – ВОЖДЬ с Дмитрием Нагиевым в главной роли заработал на старте 35,7 млн рублей. Это выше цифр таких недавних проектов, как АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (35,6 млн) и МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА (26,6 млн). Для компании «Вольга» это второй старт в 2022 году после СВИНГЕРОВ (48,1 млн).

«Те отзывы, которые мы сегодня получаем в соцсетях, на форумах киносайтов и при непосредственном общении со зрителями в большинстве своем положительные. Судя по отзывам, зрители оценили идею фильма, хороший юмор, отличный каст и игру актеров, зрелищность и качество съемок. Так что надеемся на успешный кинопрокат, а в дальнейшем – на лидерство по просмотрам в онлайн-кинотеатрах», – рассказала в интервью ЭБК продюсер фильма МОЙ ПАПА – ВОЖДЬ Ольга Акатьева.

Несмотря на то, что АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ утратил первую позицию в чарте, релиз потерял лишь 8,6% от кассы своего предыдущего уикенда. Всего на его счету уже 224 млн рублей – это выше итоговых цифр ЛУЛУ И БРИГГСА (215 млн).

С третьего места стартовала историческая драма АМАНАТ. Картина заработала 19,3 млн рублей, из которых 2,6 млн пришлись на Республику Дагестан. Схожих показателей добивался в свое время БЕНДЕР: НАЧАЛО (23,3 млн).

Четвертая строчка досталась польской картине ЭСКОРТНИЦЫ, привлекшей 10,2 млн рублей. Новинка может похвастаться самой высокой наработкой среди фильмов первой десятки. Ей почти удалось повторить цифры российского тематически схожего проекта КУПИ МЕНЯ (11,6 млн).

Падение сборов мультфильма КРУТЫЕ ЯЙЦА 2 на втором уикенде составило 18,3%. Общий счет ленты достиг 25,2 млн, что выше итоговых цифр мультфильма БРАТЦЫ КРОЛИКИ: ПАСХАЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ (20,2 млн).

В десятку лучших смогла пробиться еще одна новинка – хоррор ОСТРОВ ПРИЗРАКОВ. Заработавший 8,2 млн рублей фильм ужасов занял в рейтинге седьмое место. Новинка опередила такие проекты компании «Экспонента Фильм», как КЛАУСТРОФОБЫ. НАЧАЛО (7,6 млн) и ПРИЗРАКИ КВАРТИРЫ 203 (6,2 млн).

Также в прокат вышли триллер ТОЧКА КИПЕНИЯ (4 млн рублей, 12-е место), боевик СВЯТЫМ ТУТ НЕ МЕСТО (2,6 млн, 16-е место) и экшн ОТРЯД «ПРИЗРАК» (2,2 млн, 19-е место).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 157 млн рублей, с учетом стран СНГ – 189 млн. Это на 10,6% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 62,9% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2021 года, когда чарт возглавлял фильм ФОРСАЖ 9.

31.05.2022 Автор: Максим Острый