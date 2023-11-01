Официальная касса России: «По щучьему велению» показал второй лучший старт года

Стартовая выручка сказки ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ достигла 399 млн рублей. Среди картин этого года лучше прокат начинал только ВЫЗОВ (426 млн). Новинка при этом значительно опередила КОНЬКА-ГОРБУНКА (278 млн), а отставание от ПОСЛЕДНЕГО БОГАТЫРЯ составило 10,7%.

«Наши ожидания были, конечно, нескромными. Мы давно и планомерно готовили этот релиз, воодушевленные с детства любимой сказкой, приобретшей современное звучание. Наши партнеры разделили наш энтузиазм: показывали ролики, разместили рекламу, хорошо поставили картину в кинотеатрах. В прогнозах мы ориентировались прежде всего на КОНЬКА-ГОРБУНКА и ПОСЛЕДНЕГО БОГАТЫРЯ, и когда увидели, как растут предварительные продажи, а затем получили первые цифры, окончательно убедились в том, что наши ожидания сбываются», – рассказала в интервью ЭБК Директор по кинопрокату «НМГ Кинопрокат» Марина Бодягина.

Вторая строчка досталась еще одной новинке, документально-игровому релизу ИМПЕРАТРИЦЫ. За первый уикенд он освоил 39,6 млн, что значительно ниже цифр прошлогодней ленты ПЕТР I. ПОСЛЕДНИЙ ЦАРЬ И ПЕРВЫЙ ИМПЕРАТОР (67 млн).

Сборы ПОВЕЛИТЕЛЯ ВЕТРА снизились на 42% и составили 39,4 млн рублей, холдовер замкнул тройку лидеров бокс-офиса. Всего на его счету 408 млн. Это немного выше графика драмы НА СОЛНЦЕ, ВДОЛЬ РЯДОВ КУКУРУЗЫ (405 млн за аналогичный отрезок времени).

Пиратские релизы расположились на четвертой строчке чарта. Показы с предсеансовым обслуживанием принесли кинотеатрам за уикенд 37,2 млн рублей.

Замкнул первую пятерку мультфильм СМЕШАРИКИ СНИМАЮТ КИНО. За уикенд релиз освоил 18,4 млн рублей, падение его сборов составило 46,3%. Общая касса выросла до 116 млн, что выше итоговых цифр проектов РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. БОЛЬШЕ, ЧЕМ СКАЗКА (104 млн) и СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: РАЗМОРОЗКА (107 млн).

Касса комедии СТРАСТИ ПО МАТВЕЮ сократилась на 44,1% и достигла в общей сложности 53,6 млн рублей. Это выше показателей за аналогичный отрезок времени фильмов ЛАВСТОРИ (49 млн) и ЮРА ДВОРНИК (45,4 млн).

Экшн-комедия ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ НА ФРИЛАНСЕ по итогам уикенда стала седьмой. Падение его сборов составило 48,6%, что мягче цифр картины КРУЧЕ НЕКУДА (55,5%). Всего лента смогла освоить 59,1 млн.

Хоррор ЛУКАВЫЙ начал прокат с 13,7 млн рублей и восьмой строчки чарта. Новинка смогла обойти такие релизы как к АСТРАЛ. ПРОКЛЯТИЕ ВЕДЬМ (13,3 млн) и ЗАКЛЯТЬЕ. ПЕРВОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ (13 млн).

Также в прокат вышли комедия SUPERКОПЫ: МИССИЯ «БАБУШКА» (5,3 млн, тринадцатое место), триллер КОШКИ-МЫШКИ (4,8 млн, четырнадцатое место) и фильм ужасов ДОМ-ЛОВУШКА (3,8 млн, шестнадцатое место).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 634 млн рублей, с учетом стран СНГ – 746 млн. Это на 98,8% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 94,5% больше, чем было на аналогичном уикенде 2022 года, когда чарт возглавлял фильм СЕРДЦЕ ПАРМЫ.

Фото: кадр из фильма ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ

01.11.2023 Автор: Максим Острый