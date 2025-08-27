Официальная касса России: шпионы против пиратов

Пиратские релизы не сдают позиции и удерживают за собой первое место уже семь недель. Суммарная выручка короткометражек с предсеансовым обслуживанием, за которыми по-прежнему преимущественно скрывалась ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА: ПЕРВЫЕ ШАГИ, составила 39 млн рублей. Это на 19,8% ниже сборов прошлого уикенда.

Вызов голливудским супергероям бросили ДЕТИ-ШПИОНЫ. Приключенческая лента с Дмитрием Нагиевым освоила за первые выходные 26,3 млн рублей, опередив показатели ближайшего аналога ПИРАТЫ ГАЛАКТИКИ «БАРРАКУДА» (21,7 млн), выходившего ровно год назад.

Звездный триллер ДИСПЕТЧЕР привлек на старте 18,7 млн рублей. Картина с Ризом Ахмедом, Лили Джеймс и Сэмом Уортингтоном лишь немного уступила апрельской ЗАПАДНЕ (20,4 млн) с Энтони Хопкинсом, но обошла другие схожие релизы Global Film: ДОЧЬ БОЛОТНОГО ЦАРЯ (16,6 млн) и СЕРФЕР (12,8 млн). Выше всего ленту оценили в Москве – доля города в сборах составила 35,3%.

Комедия НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 11-ю неделю держится в первой пятерке лучших по сборам картин. Выручка на уикенде составила 18,4 млн, общий бокс-офис достиг 790 млн рублей. На протяжение шести недель падение сборов фильма с Юрием Стояновым не превышало 20%.

Криминальная комедия ГЕЛЯ стартовала с пятой строчки и на первом круге прокатного заезда заработала 12 млн рублей. Это несколько ниже, чем в прошлом году освоила другая пацанская хулиганская комедия КОРЕША (15,1 млн) от того же прокатчика «НМГ Кинопрокат». Средняя посещаемость на сеанс составила 5 человек, это один из самых низких показателей рейтинга.

Со второго на шестое место опустился мультфильм ПУШИСТЫЙ ФОРСАЖ: ГРАН-ПРИ. По итогам второй недели выручка составила 11,5 млн, сборы снизились на 44%. Всего анимация заработала 41,9 млн, почти догнав итоговую кассу таких аналогов, как 200% ВОЛК (44,9 млн) и НОЧЬ В ЗООПАРКЕ (46 млн).

Темпы сборов боди-хоррора ОДНО ЦЕЛОЕ на четвертой неделе снизились на 39,6%. Картина с Дэйвом Франко и Элисон Бри записала на счет еще 9,4 млн рублей, заработав в общей сложности 140 млн. Фильм стал вторым по успешности хоррором в этом году, уступив ОБЕЗЬЯНЕ (186 млн).

Подростковая танцевальная драма РИТМЫ МЕЧТЫ начала работу с восьмой строчки. Она заработала за первые выходные 8,6 млн рублей, выступив на уровне своих аналогов ПОДРОСТКИ: ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ (8,5 млн) и МЕЖДУ НАМИ ЛЕТО (8,3 млн).

Комедия НЕ ОДНА ДОМА 2 за восемь недель заработала уже 324 млн. В производство отправлена третья часть франшизы.

Детский приключенческий фильм ПОБЕГ ИЗ ЗООПАРКА замкнул десятку лучших, освоив за первые выходные 7,8 млн рублей. Сборы европейской ленты превзошли стартовые показали таких релизов, как ШКОЛА МАГИЧЕСКИХ ЗВЕРЕЙ. ЗАГАДКА ВОЛШЕБНОГО ЛЕСА (6,1 млн) и МАГИЯ ЧЕТЫРЕХ СТИХИЙ (5,3 млн).

Также в прокат вышли фильмы ужасов АСТРАЛ. ЗАКЛЯТИЕ МЕРТВЫХ (13-е место, 5,6 млн) и ЗАКЛЯТИЕ. ПОСЛЕДНИЙ РИТУАЛ (15-е место, 5,5 млн), комедийный триллер с Дженной Ортегой ДЕВУШКА МИЛЛЕРА (16-е место, 5,3 млн), режиссерский дебют актрисы Кристин Скотт Томас ОНА СКАЗАЛА «ДА!» (18-е место, 4,3 млн) и жизнеутверждающая драма с Федором Добронравовым СЕМЬ ДНЕЙ ПЕТРА СЕМЕНЫЧА (19-е место, 3,4 млн).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 211 млн рублей, с учетом стран СНГ – 229 млн. Это на 1,2% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 33,3% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2024 года, когда в прокате стартовал пиратский релиз ЧУЖОЙ: РОМУЛ.

Фото: кадр из фильма ДЕТИ-ШПИОНЫ

27.08.2025 Автор: Вероника Cкурихина