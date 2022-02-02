Официальная касса России: первое место за собой сохранила «Аллея кошмаров»

Сборы АЛЛЕИ КОШМАРОВ снизились на минимальные 15%, что лучше показателей даже таких проектов, как КРУЭЛЛА (-17,3%) и ДОМ GUCCI (-19%). Выручка за уикенд составила 57,4 млн рублей, общая касса достигла 149 млн.

На втором месте остался экшн KING’S MAN: НАЧАЛО, которому удалось пополнить свою копилку на 38,5 млн, доведя тем самым общий счет до 321 млн. Это почти в два раза уступает показателям предыдущей части франшизы за аналогичный отрезок времени (635 млн).

В тройку лучших смог вернуться ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ, которому удалось сократить свое отставание от итоговых цифр ДВИЖЕНИЯ ВВЕРХ до 72,5 млн.

На минувшем уикенде ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ заработал еще 27,6 млн. Таким образом, его общая касса достигла 2,16 млрд рублей – это восьмой показатель в истории российского проката.

Замкнула первую пятерку анимационная картина МЫ – МОНСТРЫ! 2. Новинка заработала 24,8 млн рублей, что на 30,9% уступает цифрам первой части (35,9 млн). Тем не менее, это лучший старт среди мультфильмов, выпущенных компанией Megogo Distribution.

Еще одной новинкой, сумевшей пробиться в первую десятку, стал детектив ВАЛЬДО. Участие в картине Чарли Ханнэма и Мэла Гибсона позволило ей привлечь 19,9 млн рублей. Это лучший стартовый результат для дистрибьютора «Парадиз» с марта 2020 года.

Также в прокат вышли спортивная картина Я - ЗЛАТАН (5,9 млн, одиннадцатое место), комедии ЛЮБОВЬ КАК БЕСТСЕЛЛЕР (4,3 млн, четырнадцатая строчка) и АГЕНТ 117. ИЗ АФРИКИ С ЛЮБОВЬЮ (3,0 млн, шестнадцатое место), хоррор ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ (2,8 млн, восемнадцатая позиция).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 303 млн рублей, с учетом стран СНГ – 332 млн. Это на 23,7% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 45,6% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2021 года, когда чарт возглавлял мультфильм ДУША.

02.02.2022 Автор: Максим Острый