Официальная касса России: лидерство уверенно сохранил «Вызов»

Снижение сборов ВЫЗОВА на втором уикенде составило умеренные 29,7%. Тем не менее, это больше, чем было у проектов САЛЮТ-7 (-24,3%) или ЛЕД (-14,5%). Всего на счету блокбастера Клима Шипенко к концу недели было 836 млн рублей, что лишь на 76,8 млн уступает итоговым цифрам ОГНЯ (913 млн).

Со второй строчки бокс-офиса и 55,1 млн рублей начал прокат мультфильм ЯГА И КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ. Новинка не смогла повторить цифры КОТОВ ЭРМИТАЖА (91,1 млн), но зато опередила СНЕЖНУЮ КОРОЛЕВУ: РАЗМОРОЗКА (40 млн).

Замкнул тройку лидеров боевик ДЖОН УИК 4, пополнивший свою копилку еще на 22,8 млн рублей. Всего в его активе теперь – 817 млн, что выше итоговых показателей картин НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ (808 млн) и 47 РОНИНОВ (795 млн).

Четвертое место досталось хоррору СИНИСТЕР: НАЧАЛО. Новинка начала прокат с 20,2 млн, что является рекордом для компании World Pictures. Позади остались такие релизы как КЛАУСТРОФОБЫ: КВЕСТ С ТОГО СВЕТА (15,8 млн) и ЗАКЛЯТЬЕ. 13-Й ЭТАЖ (12,9 млн).

Триллер МИЗАНТРОП потерял 37,1% кассы первого уикенда и с 8,8 млн рублей занял пятое место в чарте. Падение оказалось заметно мягче, чем у ВЕТРЕНОЙ РЕКИ (-50%). Всего в активе холдовера – 28,3 млн.

С шестого места и 8,4 млн рублей стартовало фэнтези ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА. Это значительно меньше, чем было у фильма ПИТЕР ПЭН И АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС (19,7 млн), и сопоставимо с цифрами ШКОЛЫ ВОЛШЕБСТВА (8,1 млн).

Еще одной новинкой, попавшей в десятку лучших на уикенде, стал фантастический хоррор ВОЗРОЖДЕННЫЕ. На его счету 7,8 млн рублей и седьмая строчка бокс-офиса. Картина значительно уступила такому релизу в формате screenlife как ПОИСК (25,3 млн).

Также в прокат вышли комедия ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ (3,7 млн, двенадцатое место), триллер ПРИЗРАК У ОЗЕРА (1,3 млн, восемнадцатая строчка) и перевыпуск детектива ВОСПОМИНАНИЯ ОБ УБИЙСТВЕ (1,1 млн, девятнадцатая позиция).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 460 млн рублей, с учетом стран СНГ – 492 млн. Это на 9,2% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 133,5% больше, чем было на аналогичном уикенде 2022 года, когда чарт возглавлял фильм 1941. КРЫЛЬЯ НАД БЕРЛИНОМ.

04.05.2023 Автор: Максим Острый