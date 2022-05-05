Официальная касса России: тройку лидеров бокс-офиса составили новинки

Все три фильма, попавшие на пьедестал по итогам недели, заработали примерно сопоставимые суммы. С небольшим преимуществом первую строчку смогла занять военная картина 1941. КРЫЛЬЯ НАД БЕРЛИНОМ. Касса проекта составила 38,4 млн. Это примерно в два раза ниже сборов прямого аналога проекта – фильма ДЕВЯТАЕВ, начавшего прокат год назад с 78,2 млн.

Семейная комедия с Михаилом Галустяном АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ освоила за первый уикенд 35,6 млн рублей. Тем самым новинка обогнала схожие по жанру проекты — МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА (26,6 млн) и РОБО (35 млн).

Касса мультфильма БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ достигла к вечеру воскресенья 34,7 млн. Проект стартовал заметно слабее недавнего ФИННИКА (120 млн), а также уступил релизу СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 3. ОГОНЬ И ЛЕД (48,9 млн).

На четвертом месте расположилась еще одна новинка, российская комедия ОТЧАЯННЫЕ ДОЛЬЩИКИ. За традиционный четырехдневный уикенд фильм освоил 18,8 млн рублей, что значительно уступает цифрам недавнего ХОЧУ ЗАМУЖ (45,3 млн).

Замкнул первую пятерку холдовер ПЕРВЫЙ ОСКАР. Падение сборов военной драмы составило 58,3%, что сильнее, чем было у прошлогодней ЗОИ (-44,1%). Всего на счету проекта 56,5 млн рублей.

Мультфильм СУВОРОВ. ВЕЛИКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ, вышедший на экраны в воскресенье, успел заработать 7,2 млн рублей. Этого оказалось достаточным, чтобы занять в чарте десятое место.

Также в прокат вышли хоррор ПОСТ МОРТЕМ (5,5 млн, одиннадцатое место), военный детектив ОПЕРАЦИЯ: МЯСНОЙ ФАРШ (5,1 млн, двенадцатая строчка), фильм ужасов КРИО (1,9 млн, шестнадцатая позиция) и драма ВИВАРИУМ (1,4 млн, двадцатое место).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 211 млн рублей, с учетом стран СНГ – 231 млн. Это на 35,6% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 50,6% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2021 года, когда чарт возглавлял фильм ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ.

05.05.2022 Автор: Максим Острый