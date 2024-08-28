Официальная касса России: новый «Ворон» стартовал со второго места

Короткометражные фильмы с предсеансовым обслуживанием продолжают удерживать лидерство. На минувшем уикенде за ними преимущественно скрывался новый фантастический хоррор ЧУЖОЙ: РОМУЛ. Суммарная выручка пиратских релизов составила 97,2 млн рублей.

Фэнтезийный экшн ВОРОН оказался на втором месте. Сборы за первый уикенд составили 86,2 млн рублей. Это третий по величине стартовый показатель среди официальных зарубежных релизов 2024 года. Боевик с Биллом Скарсгардом недотянул до сборов первого уикенда МИНИСТЕРСТВА НЕДЖЕНТЛЬМЕНСКИХ ДЕЛ (121 млн) и СОБИРАТЕЛЯ ДУШ (122 млн), но заметно превзошел цифры недавней новинки БОРДЕРЛЕНДС (68,2 млн). Также мистический экшен замкнул топ-10 самых успешных стартов зарубежных релизов кинокомпании «Вольга».

«Мы верили в потенциал картины и работали на различные аудиторные сегменты – как поклонников культового фильма, так и на молодых зрителей̆, не знакомых с франшизой̆. Нам было понятно, что часть потенциальных зрителей̆ отнесется к проекту предвзято, однако многие посмотревшие оценивают его положительно. Этот факт в совокупности с продолжающейся рекламной̆ кампанией̆ и отсутствием сильных конкурентов дает нам надежду на долгий̆ прокат», – прокомментировала результат директор по маркетингу «Вольги» Виктория Ларина.

На третьей строчке оказалась анимационная новинка КАК ПРИРУЧИТЬ БИЗОНА. Испанский проект с озвучкой, к которой привлекли звезду сериала «Слово пацана» Рузиля Минекаева и Еву Смирнову из ЧЕБУРАШКИ, заработал за первый уикенд 22,9 млн рублей, показав пятый старт среди мультфильмов официального проката текущего года. Это близко к показателям приключенческого проекта ПУШИСТЫЙ ВОЯЖ (23,1 млн), и выше цифр таких мультфильмов, как СУПЕР КРЫЛЬЯ. ФИЛЬМ (20,5 млн) и БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. ВОКРУГ СВЕТА (20 млн).

С четвертого места стартовала еще одна новинка для всей семьи. Российская фантастика для подростков ПИРАТЫ ГАЛАКТИКИ «БАРРАКУДА» освоила за первые выходные 21,6 млн рублей, заметно уступив таким семейным картинам с фантастической составляющей, как КАЛЕНДАРЬ МА(Й)Я (39,9 млн) и ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ (37,9 млн).

Замкнул топ-5 холдовер СОБИРАТЕЛЬ ДУШ. Хоррор заработал 15,5 млн рублей, увеличив свою выручку до 358 млн рублей и обойдя по итоговым результатам сборы двух частей мистического триллера ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ (338 и 351 млн соответственно). Следующий рубеж, который может преодолеть фильм с Николасом Кейджем и Майкой Монро, – КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ (373 млн).

Потеряв 62,9% от сборов прошлой недели, на шестой строчке расположился фантастический экшн БОРДЕРЛЕНДС, освоивший 12 млн рублей. После третьего уикенда выручка фильма с Кейт Бланшетт составила 154 млн рублей. Это на миллион выше, чем было у весеннего релиза ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ.

Седьмое место рейтинга заняла российская комедия ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ с кассой 9,7 млн рублей. Общая сумма сборов за шесть недель проката составила 296 млн. Фильм с Павлом Прилучным максимально приблизился к итоговым показателям комедий прошлого года ЗА ПАЛЫЧА! и О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОСТЫЕ УДОВОЛЬСТВИЯ (297 млн рублей у каждого).

Анимационная новинка из Аргентины ГИГАНТЫ ЛА-МАНША стартовала с восьмой строчки. Семейные приключения за первые выходные собрали привлекли 7,3 млн рублей и обогнали по стартовым сборам другой проект дистрибьютера TenLetters ЛОНКИ – ВЕЛИКИЙ ОБМАНЩИК (5,4 млн), но уступили показателям мультфильмов КАТАК. ЛЕДНИКОВЫЙ ПОБЕГ (7,9 млн) и ЗВЕРОЛЭНД (12,8 млн).

На девятом месте расположился другой проект для семейного просмотра – игровая картина МОЙ ПИНГВИН. Фильм с Жаном Рено собрал 6,3 млн рублей, что максимально близко к показателям недавнего релиза ДЕТЕКТИВ ТАБО (6,2 млн), но почти в два раза меньше сборов картины ЭЛЛА И ЧЕРНЫЙ ЯГУАР (11,6 млн).

Замкнул топ-10 семейный фильм о дружбе мальчика и лиса МОЙ ДИКИЙ ДРУГ. Падение сборов на третьей неделе проката составило 69,4%, а общая касса достигла 75,4 млн рублей. Это близко к показателям за аналогичный период документальной ленты ОГНЕННЫЙ ЛИС (54,2 млн).

Также в прокат вышли боевик СТРЕЛОК (11-е место, 4,3 млн), комедия ИДЕАЛЬНЫЙ ЛЖЕЦ (12-е место, 3,9 млн) и хоррор НЕЧИСТЬ В СЕУЛЕ (19-е место, 2,2 млн).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 316 млн рублей, с учетом стран СНГ – 379 млн. Это на 19,6% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 6,6% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2023 года, когда в прокате вторую неделю лидировал полнометражный анимационный кинокомикс ЛЕДИ БАГ И СУПЕР-КОТ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ.

Фото: кадр из фильма ЧУЖОЙ: РОМУЛ

28.08.2024 Автор: Вероника Cкурихина