Минкультуры начинает отбор на поддержку производства фильмов с духовно-нравственными ценностями

Заявки от организаций кинематографии принимаются до 26 июня

Министерство культуры Российской Федерации объявляет о начале дополнительного отбора на поддержку производства национальных фильмов, направленных на укрепление духовно-нравственных ценностей.

Ведомство отмечает, что отбор проходит как по игровым, так и по анимационным и неигровым проектам, которые будут демонстрироваться в кинотеатрах, на телевидении и в интернете. Заявки от организаций кинематографии принимаются до 19:00 (мск) 26 июня на онлайн-портале.

Все подаваемые проекты должны соответствовать приоритетным темам, утвержденным ранее Минкультом. В частности, подчеркивается, что особое внимание будет уделено заявкам по экранизации произведений из школьной программы с учетом предстоящих юбилеев литераторов.

Более подробная информация об условиях доступна на сайте ведомства, однако важно отметить, что компания-заявитель обязана предварительно перечислить обеспечительный платеж по каждой из заявок. В случае с игровыми полнометражными картинами речь идет о 1,5 млн рублей за каждый фильм, а с игровыми полнометражными дебютами – о 250 тыс рублей за проект.

Отмечается, что обеспечительный платеж заявок возвращается в течение 45 рабочих дней после дня подписания Протокола подведения итогов отбора получателей субсидии.

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