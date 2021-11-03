Официальная касса России: минувший уикенд стал самым слабым в 2021 году

Анимационная картина студии «Паровоз» КОЩЕЙ. НАЧАЛО заработала за первый уикенд 33,1 млн рублей. Несмотря на ограничения в работе кинотеатров и одновременный релиз на «КиноПоиск HD», новинка стартовала лучше таких проектов, как УРФИН ДЖЮС ВОЗВРАЩАЕТСЯ (31,4 млн), БЕЛКА И СТРЕЛКА: КАРИБСКАЯ ТАЙНА (24,4 млн) и ГАНЗЕЛЬ, ГРЕТЕЛЬ И АГЕНТСТВО МАГИИ (28 млн).

«Несмотря на текущие, мягко говоря, непростые условия, КОЩЕЙ. НАЧАЛО возглавил на выходных отечественный прокат. Мы рады таким результатам, но изначально рассчитывали на более высокие кассовые сборы в первый уикенд», – рассказал в интервью ЭБК продюсер фильма Роберт Гндолян.

Еще один анимационный проект, холдовер СЕМЕЙКА АДДАМС: ГОРЯЩИЙ ТУР, пополнил свою копилку на 22 млн рублей. Падение сборов составило умеренные 65,7%, всего в активе картины 382 млн. Однако лента все еще значительно уступает показателям первой части, общая касса которой достигла 795 млн.

Тройку лидеров замкнул мультфильм НЕИСПРАВИМЫЙ РОН. В условиях сильной конкуренции картина потеряла 74,7% от кассы первого уикенда. Совокупные сборы достигли 134 млн, фильм вплотную приблизился к итоговым цифрам проекта ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ В КИНО (146 млн).

Касса ВЕНОМА 2 преодолела двухмиллиардный барьер. До звания самого успешного релиза года фильму осталось заработать 40,7 млн рублей.

Замкнул пятерку лидеров шпионский экшн НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ. Его копилка пополнилась на 17,8 млн. С промежуточным результатом в 752 млн холдовер опередил итоговые цифры фильма 007: СКАЙФОЛЛ (736 млн).

Хоррор ЛЕДЯНОЙ ДЕМОН, вторая самая крупная новинка уикенда, занял лишь девятое место. Релиз смог заработать только 3,5 млн рублей, тем самым уступив проектам КОНВЕРТ (4,4 млн) и ВЛАДЕНИЕ 18 (6 млн).

Также до проката добрались перевыпуск фильма ужасов КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ (1,3 млн, 12 строчка), фантастика ГАЙЯ: МЕСТЬ БОГОВ (0,5 млн, пятнадцатое место), драма АГНЕЦ (0,4 млн, 15 позиция) и фильм ужасов ПРОКЛЯТЫЙ ХЭЛЛОУИН (0,3 млн, 19 строчка).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила152 млн рублей, с учетом стран СНГ – 202 млн. Это на 66,9% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 45,8% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2020 года, когда чарт возглавлял фильм ВЕДЬМЫ.

03.11.2021 Автор: Максим Острый