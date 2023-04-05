Официальная касса России: «Джон Уик 4» легко сохранил лидерство

ДЖОН УИК 4 на втором уикенде потерял 45,2% стартовых сборов. Это более мягкое падение, чем было у предыдущих двух частей (61,9% у второй и 66,7% у третьей части). Общая касса релиза выросла до 555 млн – это уже лучший результат в истории франшизы.

Снижение сборов мультфильма КОТЫ ЭРМИТАЖА составило умеренные 27,1%. Всего на счету проекта 200 млн рублей, что делает его самым успешным релизом студии «Лицензионные бренды».

На третью строчку опустился фильм-катастрофа НА СОЛНЦЕ, ВДОЛЬ РЯДОВ КУКУРУЗЫ. За уикенд картина заработала 62,7 млн рублей, ее общая выручка достигла 368 млн. Это выше итоговых цифр таких лент как ОДНА (355 млн) и ПАЛЬМА (346 млн) и лишь немного уступает НЕПРОЩЕННОМУ (394 млн), являющемуся самым кассовым проектом режиссера Сарика Андреасяна.

Комедия ПОЕХАВШАЯ стала по итогам уикенда четвертой, ее сборы достигли 475 млн рублей. Картина с Ольгой Лерман обошла близкий по жанру роуд-муви фильм РОДНЫЕ (473 млн).

Лучшей среди новинок стал мультфильм ПРИКЛЮЧЕНИЯ АРГОНАВТОВ. Французская лента благодаря школьным каникулам заработала 31,4 млн рублей, оставив далеко позади такие аналоги, как ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ (15,2 млн) и ВЕЛИЧАЙШИЙ ДЕТЕКТИВ-ПАУК (18,0 млн). С учетом превью-показов ее сборы достигли 40,1 млн.

Только шестой смогла стать комедия ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ. ВОССТАНИЕ МАШИН. Новинка освоила 30,4 млн рублей, это значительно ниже цифр третьей части франшизы, выходившей в 2011 году (70,6 млн с учетом СНГ).

Хоррор ПРОКЛЯТИЕ: ПОСВЯЩЕНИЕ начал прокат с 18,3 млн рублей и восьмой строчки бокс-офиса. Это выше цифр такого проекта как КЛАУСТРОФОБЫ: КВЕСТ С ТОГО СВЕТА (15,8 млн) и лишь немного уступает картине 13 ИЗГНАНИЙ ДЬЯВОЛА (21,2 млн).

Совсем чуть-чуть для попадания в десятку не хватило драме АЙТА. На счету ленты – 7,8 млн рублей, это лучший старт в истории якутского кинематографа.

Также в прокат вышли байопик ТЕНЬ КАРАВАДЖО (5,1 млн, четырнадцатая строчка), триллер ВЗЛОМЩИК (3,7 млн, пятнадцатое место), хоррор ДИТЯ ТЬМЫ (2,8 млн, восемнадцатая позиция) и перевыпуск аниме ЕЕ ЗАВЕТНОЕ ЖЕЛАНИЕ (2,7 млн, девятнадцатое место).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 494 млн рублей, с учетом стран СНГ – 529 млн. Это на 24,4% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 60,8% больше, чем было на аналогичном уикенде 2022 года, когда чарт возглавлял мультфильм ФИННИК.

05.04.2023 Автор: Максим Острый