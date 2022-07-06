Официальная касса России: бокс-офис показывает новый минимум в 2022 году

На вершине российского бокс-офиса осталась драма ОДНА, чьи сборы составили 18,5 млн рублей, сократившись на 32,6%. Общая касса проекта достигла 207 млн, что является пятым результатом среди российских игровых релизов этого года.

Падение сборов ДИКОЙ на второй неделе проката составило 44,4%. Это значительно больше, чем было у недавнего МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА (-14,9%), но меньше потерь БОТАНА И СУПЕРБАБЫ (-61,5%). В общей сложности лента Владимира Котта освоила 51,5 млн.

Замкнул тройку лидеров мультфильм КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ. Он смог пополнить свой счет на 13,5 млн рублей, доведя его до 150 млн. Таким образом, картина вплотную приблизилась к итоговым цифрам проекта БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ (160 млн).

Лучшей новинкой уикенда стала комедия ГЛАВНАЯ РОЛЬ с Пенелопой Крус и Антонио Бандерасом. Картина освоила 10,6 млн рублей – это третий старт в истории компании «Про:взгляд» после АРИТМИИ (23,1 млн) и ПАРАЗИТОВ (16,6 млн).

На пятом месте расположился фильм ужасов ПРОКЛЯТИЕ АРТУРА, привлекший 10,2 млн. Это лучший старт среди хорроров с апреля, когда на экраны выходило ПОСЛЕДНЕЕ ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯВОЛА (16,1 млн).

С седьмой позиции стартовало фэнтези ШКОЛА ВОЛШЕБСТВА. Заработавший 8,1 млн фильм смог улучшить показатели прошлогоднего релиза ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА (5,1 млн).

Еще две новинки смогли попасть в чарт на девятую и десятую строчки. Российская комедия РАЗВОД. ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ заработала 6,3 млн, уступив недавнему ПРИПЛЫЛИ! (8,5 млн). Хоррор ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. МЕДИУМ (5,7 млн) стартовал примерно на одном уровне с недавними ПРИЗРАКАМИ КВАРТИРЫ 203 (6,2 млн).

Также в прокат вышли комедия ТАНЦЫ НА ВЫСОТЕ! (3,3 млн, четырнадцатая строчка), спортивная драма БОЕЦ: КОРОЛЬ РИНГА (2,9 млн, семнадцатое место) и комедия ДИКИЙ ЧЕЛЕНДЖ (2,2 млн, восемнадцатая позиция).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 133 млн рублей, с учетом стран СНГ – 176 млн. Это на 13,1% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 42,7% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2021 года, когда чарт возглавлял мультфильм ЛУКА.

06.07.2022 Автор: Максим Острый