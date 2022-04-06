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Аналитика


Официальная касса России: в топ-5 не оказалось ни одной новинки

Лидерство в прокате сохранил «Финник»

Российский мультфильм потерял на втором уикенде лишь 17,9%, заработав 98,7 млн рублей. Общая касса ФИННИКА достигла 260 млн. Это выше итоговых сборов СМЕШАРИКОВ. ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТОМ ДРАКОНЕ (246 млн) и лишь немного меньше окончательных цифр СМЕШАРИКОВ. ДЕЖАВЮ (262 млн) и СМЕШАРИКОВ. НАЧАЛО (271 млн рублей в СНГ).

Минимальным падением на 14,6% отметился АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ. За уикенд голливудский блокбастер заработал 43,1 млн, а всего у него на счету 1,364 млрд. Таким образом, картина стала самой кассовой экранизацией видеоигр в российском прокате, обойдя ВАРКРАФТ (1,323 млрд).

Бронза досталась семейной ленте МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА, падение сборов которой также было достаточно низким – лишь 21,9%. После двух уикендов фильм освоил 59,8 млн, приблизившись к финальной кассе ЗАВТРАКА У ПАПЫ (70,1 млн). 

МИСТЕР НОКАУТ лишь немного не смог добраться до цифр НЕПОСЛУШНИКА (301 млн) – на счету спортивной драмы, занявшей четвертую строчку бокс-офиса, 293 млн.

Замкнула первую пятерку СМЕРТЬ НА НИЛЕ. Детектив освоил в России уже 664 млн рублей, что лишь немного уступает итоговым цифрам ДОМА GUCCI (678 млн).

Лучшей новинкой уикенда стал хоррор ПОСЛЕДНЕЕ ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯВОЛА. Заработав 16,2 млн рублей, картина обошла такие проекты «Экспоненты» как УЧЕНИК ЭКЗОРЦИСТА (14,4 млн) и ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНЬ (13,8 млн).

Вышедший в повторный прокат БРАТ Алексея Балабанова на втором уикенде потерял 52,2%, его общая выручка достигла 59,5 млн. Это выше прошлогодних перевыпусков картин Питера Джексона ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ (48,6 млн) и ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ (48,4 млн). 

Еще одна новинка уикенда смогла замкнуть первую десятку. Детектив МЕГРЭ И ТАИНСТВЕННАЯ ДЕВУШКА благодаря узнаваемому первоисточнику и Жерару Депардье в главной роли смог привлечь 8,6 млн рублей. Это немного уступает цифрам таких фильмов как ГОРОД ТАЙН (9,5 млн) и ДЕВУШКА В ТУМАНЕ (11,7 млн).

Также в прокат вышли мультфильм ПОТЕРЯШКИ И ТАЙНА ВОЛШЕБНОЙ ПИРАМИДЫ (6,1 млн, двенадцатое место), драма СЯДЬ ЗА РУЛЬ МОЕЙ МАШИНЫ (5,4 млн, тринадцатая позиция), комедия БАБКИ (3,8 млн, восемнадцатая строчка) и драма РОМАН СЛУЖАНКИ (3,3 млн, двадцатое место). 

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 306 млн рублей, с учетом стран СНГ – 363 млн. Это на 16,9% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 34% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2021 года, когда чарт возглавлял фильм ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА.

06.04.2022 Автор: Максим Острый

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