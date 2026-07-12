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Аналитика


На фестивале «Сделано женщинами» обсудили особенности международного сотрудничества в кино

В рамках смотра прошел круглый стол «Рынки мировой киноиндустрии»

На Международном кинофестивале «Сделано женщинами» состоялась дискуссия, посвященная перспективам российского кинематографа на мировом рынке. Модераторами встречи выступили режиссер и сценарист Яна Скопина и член Центрального правления Российской ассоциации содействия ООН Фарида Гафарова.

Участниками круглого стола стали руководитель представительства Союза кинематографистов РФ в Республике Бурятия и исполнительный продюсер ООО «Байкалкино» Дина Подпругина-Замалиева, генеральный продюсер кинокомпании «Новые люди», киновед и программный директор Фестиваля авторского кино «Зимний» Наталья Мокрицкая, продюсер из Таджикистана Ноза Абдуллаева, занимающаяся вопросами положения женщин в национальном кинематографе и развитием международной кооперации, режиссер, продюсер, основатель кинокомпании «Окапи Продакшн» и творческого объединения «Иван-да-Марья» Ольга Акатьева, а также продюсер, копродюсер, генеральный директор и сооснователь кинокомпании UVENT PRODUCTION Еркежан Максут.

Разговор начался с обсуждения того, как изменилась киноиндустрия за последние годы: какие возможности для кинематографистов были утрачены и какие, напротив, появились. Наиболее критичную оценку месту России в современном мировом кинопроцессе дала Наталья Мокрицкая, рассказав о сложностях, с которыми сегодня сталкивается отечественная киноотрасль. По ее словам, страны СНГ зачастую продолжают воспринимать Россию прежде всего как финансового донора, однако в нынешних условиях такая модель сотрудничества практически невозможна. В результате российские продакшены все чаще реализуют проекты на территориях других государств за счет собственных средств.

При этом, по мнению Мокрицкой, одновременно открываются новые возможности внутри самой России, прежде всего в регионах. Это связано не только с природным разнообразием страны, но и с ее многонациональным и многоконфессиональным устройством. Особенно прочные культурные связи с кинематографиями стран СНГ сохраняются у таких регионов, как Татарстан, Башкортостан, Бурятия и других. Кроме того, Мокрицкая отметила, что нынешняя экономическая ситуация создает дополнительные возможности для женщин-продюсеров. Поскольку проекты, создаваемые женщинами, зачастую отличаются более скромными бюджетами, именно сегодня они оказываются наиболее жизнеспособными. По ее словам, сейчас выигрывают те, кто умеет работать рационально, экономно и эффективно.

Эту мысль продолжила представитель бурятского кинематографа Дина Подпругина-Замалиева. Она рассказала о стремлении показать бурятскую идентичность в российском кино. По ее словам, уникальность бурятского культурного кода заключается в сочетании русских и бурятских традиций, включая буддизм и старообрядчество. Помимо желания расширить представление массового зрителя о Бурятии, Подпругина-Замалиева подчеркнула, что хотела бы чаще видеть на российских экранах актеров азиатской внешности.

Говоря о развитии кинопроизводства в Казахстане, Еркежан Максут отметила, что страна заинтересована в предоставлении продакшн-сервисов российским проектам и открыта для новых международных инициатив и совместного производства. В свою очередь Ноза Абдуллаева поделилась опытом сотрудничества Таджикистана с Ираном, а также рассказала о ряде совместных проектов Таджикистана и России. При этом она отметила, что многие производственные процессы в ее стране занимают значительно больше времени, чем в других государствах.

Ольга Акатьева подчеркнула, что наряду со съемками российских проектов за рубежом необходимо активно развивать систему официальных международных копродукций. По ее словам, важную роль в этом играют межгосударственные соглашения о сотрудничестве, которые позволяют объединять финансовые ресурсы разных стран и создавать фильмы на государственном уровне. Такой формат взаимодействия, по мнению продюсера, способствует не только культурному обмену, но и обеспечивает экономическую эффективность проектов.

Обсуждая наиболее перспективные темы для международного сотрудничества, практически все участники сошлись во мнении, что успех фильма определяется прежде всего качеством его исполнения. В контексте копродукции наиболее востребованными остаются истории, затрагивающие универсальные человеческие ценности: проблему выбора, семью, поиск собственной идентичности и другие темы, понятные зрителям независимо от страны проживания. Именно такие проекты, рассчитанные не только на локальную аудиторию, способны вернуть устойчивый международный интерес к российскому кино, который, по мнению участников дискуссии, снижался постепенно на протяжении многих лет.

При этом успех фильма на мировом рынке определяется не только содержанием, но и формой его подачи. Развивая эту мысль, Еркежан Максут привела в пример корейские дорамы и японское аниме, которым удалось сформировать универсальный киноязык, понятный зрителям по всему миру.

Несмотря на то что значительная часть разговора была посвящена вопросам продюсирования и международного сотрудничества, участники круглого стола единодушно подчеркнули, что кино не следует воспринимать исключительно как продукт. По мнению спикеров, именно женщины сегодня способны предложить индустрии иной подход, в котором художественная ценность фильма остается важнее коммерческого расчета.

Фото: пресс-служба фестиваля

12.07.2026 Автор: Екатерина Кученева

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