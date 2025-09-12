Семь цветков для рэкетира: итоги рынка кинопроката в Казахстане за первое полугодие 2025 года

По итогам первого полугодия показатели проката Казахстана немного уступили прошлогодним результатам, хотя и остались на высоком уровне. БК подводит итоги первых шести месяцев на втором крупнейшем в СНГ рынке и обсуждает с экспертами текущие тренды местной индустрии.

По итогам первого полугодия 2025 года совокупные сборы фильмов в Казахстане достигли 4,172 млрд рублей, количество зрителей составило 12,6 млн. Это на 13% меньше, чем было за аналогичный период прошлого года, когда показатели казахстанского кинопроката оказались рекордными: тогда за первые шесть месяцев объем рынка достиг 4,809 млрд рублей, а посещаемость составила 13,5 млн. В 2023-м общий бокс-офис равнялся 6,5 млрд, а в 2022-м – лишь 3,3 млрд.

В первом полугодии 2025 года в прокат вышло 274 картины, из них 210 оказались зарубежными, 53 – казахстанскими, 11 – российскими. За тот же период 2024-го в кинотеатрах было показано 278 фильмов (190 иностранных, 66 локальных и 20 российских), в 2023-м – 200 картин (149 зарубежных, 32 казахстанских, 19 российских).

Список самых кассовых релизов по итогам первого полугодия возглавили два казахстанских проекта, оба оказавшиеся криминальными комедиями: картина МОЛДА («Мулла») о преступнике, скрывшемся от преследующих его бандитов в мечети небольшого села, заработала 244 млн рублей, а ПАТРУЛЬ. ПОСЛЕДНИЙ ПРИКАЗ, полнометражная версия популярного сериала о полицейских, – 238 млн. Третье место занял голливудский блокбастер ЛИЛО И СТИЧ, принесший кинотеатрам 175 млн рублей. Четвертая и пятая строчки снова достались местным картинам – криминальной драме РЭКЕТИР 3 (171 млн) и семейной комедии о подмене детей СЕМЬ ЦВЕТКОВ / ЖЕТІ ГҮЛ (149 млн). Также в топ-10 попала комедия МАЛАЙ (103 млн), казахстанский ремейк ХОЛОПА, и драма о противостоянии мальчика и его нового отчима БОЛМАҒАН БАЛАЛЫҚ ШАҚ (97,1 млн).

Продюсер фильмов ЖЕТІ ГҮЛ и МАЛАЙ Анара Жунусова объясняет успех своих картин актуальными темами, правильными посылами и верно подобранными датами выхода. «Я отношусь к категории людей, которые точно понимают, что должны снимать, и всегда стараюсь откликнуться на возникающую в обществе боль, – отмечает она. – ЖЕТІ ГҮЛ – дебютный проект режиссера, который очень хотел снять фильм на эту тему. Для казахов важнее появление в семье мальчиков, девочки не так нужны. А в картине мать семерых дочек решается на подмену новорожденной девочки. Так же и в МАЛАЕ поднимается актуальная тема перевоспитания мажора. ХОЛОП был успешным проектом, и мы захотели снять адаптацию этой истории, выкупив права на формат, как это сделали во Франции и Турции. Тема и классные актеры сделали лирическую комедию ЖЕТІ ГҮЛ очень интересной для зрителей. К тому же мы выбрали правильную дату выхода, ближе к 8 Марта, когда все в обществе говорят о женщинах, и перед праздником прихода весны Навруз, поэтому картина была неплохо воспринята зрителями».

Из голливудского кино в первой десятке представлены MINECRAFT В КИНО (127 млн рублей), КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА (106 млн) и КАПИТАН АМЕРИКА: НОВЫЙ МИР (96,6 млн). В прошлом году за первые шесть месяцев самыми кассовыми проектами стали голливудский мультфильм КУНГ-ФУ ПАНДА 4 (307 млн) и киргизский РАЙ ПОД НОГАМИ МАТЕРЕЙ (304 млн). Сборы этих релизов превысили отметку в 300 млн рублей, чего в этом году не смог добиться ни один фильм. Рубеж в 100 млн сейчас преодолели восемь картин, в прошлом году таковых было тринадцать, в 2023-м – пять.

В первую десятку самых кассовых проектов пробилось шесть национальных фильмов против четырех в 2024-м. В прошлом году наиболее успешным локальным релизом стала еще одна криминальная комедия, БРАТ ИЛИ БРАК 3, освоившая в прокате 236 млн рублей. Также зрителей привлекли тогда семейные комедии ЖЕЗДУХА и СВОЕ ГНЕЗДО ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ, экшн-комедия ХОТЯ БЫ В КИНО 3.

Всего в топ-50 по итогам первого полугодия 2025 года представлено 22 казахстанских фильма. В общей сложности они принесли кинотеатрам 49% сборов за первые полгода – это 2 млрд рублей. В прошлом году за аналогичный период локальные проекты обеспечили 44% сборов – 2,112 млрд рублей.

Основными факторами снижения показателей по сравнению с прошлым годом генеральный директор компании Ascar Cinema (правопреемник кинодепартамента холдинга «Меломан») Максим Колодкин называет экономическую нестабильность в стране, приводящую к сокращению расходов на развлечения, развитие стриминговых сервисов и появление качественного контента на разных площадках, в том числе цифровых. «Играют роль и сезонные колебания посещаемости. В Казахстане другие бюджеты на производство, и приходится конкурировать с голливудскими и российскими блокбастерами. Основной зритель – в возрасте 17–27 лет, и если ему контент не подходит, то сборы падают», – поясняет он.

Председатель экспертного совета Государственного центра поддержки национального кино Бауржан Шукенов видит причиной спада отсутствие больших проектов от ведущих казахстанских продюсеров. «В предыдущие годы за первые полугодия существенную кассу делали фильмы, выходившие после Нового года – франшизы БИЗНЕС ПО-КАЗАХСКИ и ТАПТЫМАУ СЕНІ. Сборы этих проектов превышали миллиард тенге. В этом году таких национальных блокбастеров в прокате не было представлено, хотя и были серьезные картины. В сентябре начнется новый сезон, и мы надеемся, что именно национальный прокат сможет выровнять положение и позволит как минимум остаться на уровне прошлого года. Хотя, возможно, до Казахстана добралась мировая тенденция по сокращению кинотеатральной аудитории. В том числе потому, что разнообразие, которое предлагают онлайн-сервисы по фильмам и сериалам, начинает преобладать в интересах зрителей», – согласен он с коллегой.

Бауржан Шукенов отмечает, что Казахстан является самым большим показчиком зарубежного кино в Центральной Азии и Закавказье, при этом в стране активно развивается национальное кино, и основную кассу таким образом приносят американский и казахстанский контент. «Казахстанский кинематограф демонстрирует динамику и развитие. Буквально за 5–7 лет выросла профессиональная индустрия кинопроизводства. Последние несколько лет доля локального кино уверенно приближается к 50 процентам. Это фантастический результат, – подтверждает Максим Колодкин. – В кинотеатрах стало выходить больше местных фильмов. Это значительное увеличение привлекло больше зрителей, интересующихся национальными картинами и продукцией в целом. Драмы более популярны, комедии остаются в числе лидеров, ужасы показывают хорошие сборы и семейные фильмы сохраняют стабильную аудиторию».

По наблюдению Шукенова, за последние два-три года в стране появился огромный сегмент новой аудитории – казахскоязычный зритель, который обеспечивает 99% кассы национального кино. «Эта новая публика выбирает новое казахстанское кино и смотрит в основном развлекательные проекты. Но именно это кино и делает сейчас серьезную кассу в нашем кинопрокате», – говорит эксперт.

Самый успешный российский релиз в прокате Казахстана по итогам первых шести месяцев оказался только на 47-м месте. Комедия ЕЛКИ 11 заработала в соседней стране 17,7 млн рублей. На 48-й строчке расположилась сказка ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ, освоившая почти столько же – 17,6 млн. При этом количество зрителей у ФИНИСТА оказалось чуть выше – 45 тысяч против 42 тысяч у ЕЛОК. В прошлом году результаты у проектов из России были заметно лучше: тогда драма МАСТЕР И МАРГАРИТА заняла 33-е место с кассой в 33,6 млн рублей. Также в топ-50 2024 года попали ЛЕД 3, ХОЛОП 2, ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ и БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ.

Распределение рынка между дистрибьюторами осталось прежним. Возглавляет рейтинг компания «Интерфильм». Проекты прокатчика заработали с начала года 2,1 млрд рублей (2,5 млрд в прошлом году за аналогичный отрезок времени). Второе место занял «Меломан» с выручкой в 1,6 млрд. Третья строчка досталась компании Asana Film. В отличие от прошлого года, сейчас в топ-5 попала компания «Централ Партнершип», освоившая в Казахстане 18,3 млн рублей.

Выходившие в этом году комедии МОЛДА и ПАТРУЛЬ. ПОСЛЕДНИЙ ПРИКАЗ заняли 13-е и 14-е места в списке самых кассовых релизов за последние девять лет. За первое полугодие 2024-го в топ попало восемь картин. Четыре из них остались в рейтинге до сих пор – ГОЛОВОЛОМКА 2, КУНГ-ФУ ПАНДА 4, РАЙ ПОД НОГАМИ МАТЕРЕЙ и БРАТ ИЛИ БРАК 3.

По данным Бюро национальной статистики, в 2024 году в Казахстане было снято рекордное количество полнометражных фильмов – 80 игровых проектов и 2 мультфильма. Для сравнения: в 2023-м было создано значительно меньше – 35 игровых и 3 мультфильма, в 2022-м – 30 игровых и 3 анимационных проекта, в 2021-м – 21 игровая лента. При этом, несмотря на рост числа снятых фильмов, количество киностудий на рынке сократилось с 98-ми в 2023 году до 80-ти в 2024-м. В 2022-м над созданием картин работало 67 компаний, в 2021 году – 71.

В основном производством кино в Казахстане занимаются независимые продюсеры. Распределяющий государственное финансирование на создание фильмов Центр кино поддерживает авторские картины, исторические проекты, дебютное, документальное и анимационное кино, а с этого года – ленты, способствующие развитию патриотизма и духовно-нравственному воспитанию граждан. Теперь Центр кино в начале каждого года объявляет приоритетные темы для отбора кинопроектов для финансирования. В этом году были поддержаны фильмы о родине, семье, истории, рабочих профессиях, сказки, детские и военно-патриотические проекты. Но, как отмечает Бауржан Шукенов, за все время существования Центра кино в отборе на финансирование участвовали картины на приоритетные темы. Однако раньше это носило формальный характер, а в последние два года приоритетные темы становятся все более актуальными, и экспертный совет выбирает соответствующие им сценарии.

Тем не менее наиболее успешными в прокате становятся зрительские фильмы, созданные на частные средства. Так, в топ-50 не попал ни один из поддержанных Центром кино проектов. А в 2025 году в прокат выходили такие ленты, как спортивная драма 90+1, социальная драма ИГРОМАНКА, драма ФЕЙКОВЫЙ АРМАН, мультфильм АЛТЫН АДАМ. «Такому кино оказалось сложнее пробиться на экраны. По моему мнению, государству сейчас нужно думать не только над приоритетными темами, но и над тем, как увеличивать объем финансирования проектов, создаваемых на эти темы, – обращает внимание Бауржан Шукенов. – Самое важное, чего сейчас не хватает отрасли: государство практически не может выработать механизм поддержки уже снятых картин в кинопрокате и их дальнейшего продвижения. Это очень важный аспект, на который уже сейчас нужно обращать внимание, потому что много фильмов остается на полке и не может найти себе место на киноэкранах страны из-за того, что имеется много другого контента».

Наибольшее число проектов, попавших в список самых кассовых релизов, входит в пакет Tiger Films, продюсерской компании сети кинотеатров Kinopark & Kinoplexx. Самыми успешными картинами оказались комедии АРАМЫЗДА СТАМБҰЛ, ҚАЙЫН АТА – КҮЙЕУ БАЛА, ҚОЖА: ЖАҢА САЯХАТ, БИІК СЕЗІМ, МАҒАН ӘКЕ КЕРЕК! (ЖАП ЖАС АТА).

«Необходимо понимать важный нюанс. Когда в России продюсеры получают субсидию Фонда кино, права на фильм остаются у них. Если мы получаем поддержку Центра кино, то права на проект переходят ему, – объясняет Анара Жунусова. – Поэтому нашим продюсерам невыгодно участвовать в конкурсах Центра кино и лучше найти частных инвесторов, сопродюсеров и распределить права от реализации картин. Плюс государственное финансирование неизбежно предполагает большой объем бюрократических процедур, которые могут отложить производство кино на месяцы. Частные инвестиции настолько хорошо повлияли на индустрию, что каждый четверг в прокат выходит по четыре казахстанских фильма. Таким образом рынок и производство растут, индустрия развивается».

Частные инвестиции, без сомнения, оказывают позитивное влияние на индустрию, но в основном независимые продюсеры снимают комедии, которые впоследствии, несмотря на многочисленность, становятся востребованными у зрителей. Анара Жунусова предполагает, что продюсеры опасаются снимать в других жанрах, но, как показывает ее опыт и опыт ее коллег, успеха добиться возможно и в них. «Наш фильм ПРИГОВОР, криминальный триллер по жанру, зрители восприняли хорошо. Также киргизская драма РАЙ ПОД НОГАМИ МАТЕРЕЙ собрала в прокате около 2 миллиардов тенге. В этом году была востребована криминальная драма РЭКЕТИР 3, продолжение известной франшизы. Думаю, успех в прокате тех или иных жанров зависит от профессионализма продюсеров, их умения понимать запросы зрителей. Возможно, со временем индустрия осознает, что можно создавать не только комедии. Так как в отрасли сейчас работает много вышедших из КВН продюсеров, они снимают то, что умеют снимать. А продюсеры, которые занимаются другими жанрами, не всегда понимают аудиторию. Но в этом году было создано несколько фильмов, которые рассчитаны на широкого зрителя и как будто бы претендуют на высокие сборы. Думаю, большой прокат будет у криминальных драм СКАЗ О РОЗОВОМ ЗАЙЦЕ 2 и ЧЕРНЫЙ ДВОР, полнометражного продолжения популярного сериала. То есть интерес продюсеров и зрителей к иным жанрам, кроме комедий, заметен. В целом нам необходимо экспериментировать и снимать больше фильмов в других жанрах для того, чтобы рынок развивался и зрителям было интересно ходить в кино».

Для продюсеров, которые вкладывают частные средства в кинопроизводство, сегодня появляется все больше инструментов монетизации национального кино, считает Бауржан Шукенов. «Самое важное явление в киноиндустрии Казахстана в настоящее время – развитие стриминговых платформ, покупающих картины по существенной стоимости. Если этот рынок будет развиваться дальше и тенденция продолжится, то, думаю, устойчивое вложение частных средств в кинопроизводство в Казахстане сохранится. Это хорошо и для индустрии, и для развития жанрового разнообразия кино»– отмечает он.

В Казахстане в этом году появятся две новые онлайн-платформы – Unico Pay и Freedom Media. На онлайн-рынке уже работают «Кинопоиск», «Иви», Start, активно закупающие местный контент. Появление локальных платформ даст еще один импульс для развития кинопроизводства в стране, как было в остальном мире и России во время бума стримингов. «Платформам нужны фильмы и сериалы. Заказ большего числа проектов приведет к появлению рабочих мест и более активному развитию креативной индустрии. Во многих фильмах очевидно повысился production value, что говорит о том, что продюсеры понимают: необходимо работать над качеством картинки и звука. Так или иначе развивается маркетинг фильмов, а значит, все больше продюсеров осознает, что необходимо рекламировать проекты и поддерживать их кинотеатральный релиз не только в соцсетях», – считает Анара Жунусова.

Продюсер называет слабость маркетинга одной из проблем отрасли наряду с многочисленностью проектов. «Казахстанские фильмы вынуждены конкурировать друг с другом. То есть национальное кино выбирает бόльшая часть аудитории, но когда в один уикенд в прокат выходит одновременно четыре фильма, то результаты каждого снижаются, – говорит Жунусова. – Нам пока сложно найти классных маркетологов, способных хорошо продать кино, потому что таких специалистов не готовят. И потом, продюсеры не сильно вкладываются в маркетинг и пиар кино, мы еще не научились пользоваться этим инструментом. В целом мало продюсеров, чьи проекты собирают более миллиарда тенге. Значит, в том числе не хватает профессиональных продюсеров. Мало хороших сценаристов, поэтому необходимо развивать киношколы».

Также в стране все еще не внедрена прозрачная система отслеживания продаж кинобилетов по типу ЕАИС, разговоры о которой идут уже несколько лет. «Насколько я знаю, дистрибьюторы-мейджоры стремятся сделать что-то в этом отношении, но пока непонятно, нужно ли это государству, кинотеатрам, прокатчикам, поэтому принятие решения затягивается. Программа по учету количества проданных билетов, конечно, необходима. Мы приблизительно понимаем, сколько зрителей пришло на фильм, но не знаем точно», – поясняет Анара Жунусова.

Эксперты отмечают также нехватку кинотеатров. В Казахстане к концу 2024 года функционировало 113 кинотеатров на 446 залов (в 2023-м было 113 площадок на 418 залов). Из них однозальными являются 28, 2–7-зальниками – 69, более чем восьми залами располагают 12 кинотеатров. В государственной собственности находятся 9 площадок, в частной – 102, в иностранной – 2. Крупнейшие киносети в стране – Kinopark & Kinoplexx (26 кинотеатров) и Chaplin Cinemas (5 кинотеатров). Большинство площадок расположено в крупных городах: в АлмаАте – 22, в Астане – 11, в Шымкенте – 7 кинотеатров. «Кинопрокат восстановился после пандемии и находится сейчас в хорошем состоянии, но резервы для роста еще есть. Многозальные кинотеатры в основном сосредоточены в трех городах-миллионниках, а также в Актау и Караганде. Десять миллионов населения Казахстана охвачены современным кинопоказом, но половина страны – еще нет. Есть резервы для расширения сети кинотеатров, поэтому для отрасли было бы полезно введение программ по модернизации залов, как в России», – считает Бауржан Шукенов.

Активное развитие казахстанской киноиндустрии предсказуемо привлекло пристальное внимание государственных органов, которые, судя по предпринимаемым шагам, стремятся следовать российскому пути. Так, кроме выделения приоритетных тем для господдержки, президент республики Касым-Жомарт Токаев поручил уделять особое внимание качеству фильмов и сериалов, а не количеству и максимальной прибыли от проектов. В марте этого года глава государства заявил о необходимости введения предпрокатной экспертизы картин, в том числе частных проектов. По его мнению, в стране появилось слишком много лент, пропагандирующих насилие, жестокость и криминальную романтику. «На сегодняшний день существует множество фильмов, которые не соответствуют культурным стандартам, не подходят для семейного просмотра и не способствуют воспитанию нравственности. Кино должно служить объединению нации и воспитанию будущих поколений. Кино – важный инструмент идеологии. Поэтому следует предусмотреть меры для проведения тщательной предпрокатной экспертизы фильмов, в том числе снятых на частные средства», – сказал президент. К маю Министерство культуры и информации Казахстана уже подготовило соответствующие поправки в закон «О кинематографии», и в настоящее время они проходят согласование.

По словам Анары Жунусовой, местный минкульт уже создает департамент, который будет заниматься этим вопросом. «Но в Казахстане еще не было прецедента, чтобы какому-то фильму не выдали прокатное удостоверение. Мне кажется, пока это некое предупреждение в рамках закона о кино, потому что у минкульта нет возможности отменить выпуск фильма. Все еще зависит от художественной составляющей картины. ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ или КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ тоже рассказывают о мире криминала и насилии, но сделаны настолько качественно, что не возникает мысли их запретить», – считает она.

Бауржан Шукенов отмечает, что новая инициатива вызовет определенные сложности. Но самое важное в этом вопросе – определить критерии, по которым будет проводиться экспертиза, закрепить их законодательно и понять, кто будет проводить оценку – депутаты или экспертный совет. «Государство очевидно хочет влиять на умы граждан, наверное, от этого никуда не деться в современном мире, но необходимо соблюсти все правовые нормы, чтобы поправки не противоречили конституции и законам страны», – подчеркивает он.

В целом по поручению главы государства в Казахстане начата масштабная перезагрузка сферы кинематографии. По заявлению руководителя управления кинематографии комитета культуры Министерства культуры и информации Гани Муратова, к настоящему времени казахстанское кино сформировалось как самостоятельная индустрия, и государство преследует стратегическую цель превращения Казахстана в центр кинопроизводства Центральной Азии. Именно для этого сегодня совершенствуется система господдержки и точнее определяются роли ключевых участников индустрии. Остается только надеяться, что южному соседу России хватит мудрости сохранить активность частных инвесторов и придержать контролирующую руку государства.

Фото: кадр из фильма МОЛДА

12.09.2025 Автор: Рая Башинская, Ольга Куликова