Предварительная касса четверга: «Дракула» вырвался в лидеры

Автор: Георгий Романов

12 сентября 2025

Бронза чарта досталась мультфильму «Зверопоезд»

Согласно предварительным данным, лидером четверга с большим отрывом стала готическая мелодрама ДРАКУЛА (AK) от режиссера Люка Бессона. Новинка записала на свой счет порядка 16 млн рублей, что к концу недели должно вылиться в 80-100 млн рублей. 

Европейский мультфильм ЗВЕРОПОЕЗД (VLG) расположился на третьей строчке чарта с результатом около 3,5 млн рублей. Благодаря высокому семейному множителю, за четыре дня проката анимационный релиз сможет заработать около 40-50 млн рублей. 

Примерно 2,3 млн рублей записала на свой счет отечественная криминальная комедия БЕГИ (NMG), что позволило ей занять четвертое место таблицы лучших релизов четверга. Скорее всего, по итогу всего уикенда фильм пополнит свою копилку на 12-15 млн рублей. 

Фото: кадр из фильма ДРАКУЛА

