Предпродажи уикенда: «Дракула» обходит «Графа Монте-Кристо»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим хоррор-фэнтези ДРАКУЛА (AK), мультфильм ЗВЕРОПОЕЗД (VLG) и комедию БЕГИ (NMG).
Новый проект Люка Бессона ДРАКУЛА демонстрирует один из лучших предстартовых результатов года. Предварительно освоив 4,3 млн рублей, новинка уступила боевику БАЛЕРИНА (4,6 млн рублей, стартовые сборы – 121,1 млн), также выпущенному компанией «Атмосфера Кино». В то же время ДРАКУЛА превзошел, с одной стороны, такие громкие зарубежные фильмы года, как ОБЕЗЬЯНА (2,9 млн рублей, стартовые сборы – 74,4 млн) и МАСТЕР (2,65 млн рублей, стартовые сборы – 111,6 млн), с другой – высокобюджетные французские картины ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО (1,5 млн рублей, стартовые сборы – 56,9 млн), ТРИ МУШКЕТЕРА: Д’АРТАНЬЯН (863,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 42,1 млн) и ТРИ МУШКЕТЕРА: МИЛЕДИ (738,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 33,2 млн). Также позади остался стилистически близкий проект ВОРОН (3,9 млн рублей, стартовые сборы – 86,2 млн)
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|БАЛЕРИНА
|4,608
|ДРАКУЛА
|4,268
|ВОРОН
|3,942
|ОБЕЗЬЯНА
|2,910
|МАСТЕР
|2,651
|ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО
|1,525
|ТРИ МУШКЕТЕРА: Д’АРТАНЬЯН
|0,863
|ТРИ МУШКЕТЕРА: МИЛЕДИ
|0,738
Предварительные продажи мультфильма ЗВЕРОПОЕЗД составили 1,5 млн рублей. Новинка не дотянулась до другой анимации «Вольги» ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ МОРИС (2 млн рублей, стартовые сборы – 82,7 млн), но в то же время мультфильм расположился выше множества других аналогов: ЗВЕРОПОИСК (554,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 46,5 млн), ЛЕС ЧУДЕС (376,5 тысячи рублей, стартовые сборы – 14,1 млн), НОЧЬ В ЗООПАРКЕ (362,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 26,5 млн), ЗВЕРОГОНЩИКИ (354,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 22,1 млн), ПУШИСТЫЙ ФОРСАЖ: ГРАН ПРИ (289,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 20,4 млн), ЗВЕРОЛЭНД (228,1 тысячи рублей, стартовые сборы – 12,8 млн), БОЛЬШОЙ ПЕРНАТЫЙ ПОБЕГ (201,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 10,6 млн), ЗВЕРИНЫЙ РЕЙС (170,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 16,9 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ МОРИС
|2,009
|ЗВЕРОПОЕЗД
|1,535
|ЗВЕРОПОИСК
|0,554
|ЛЕС ЧУДЕС
|0,377
|НОЧЬ В ЗООПАРКЕ
|0,363
|ЗВЕРОГОНЩИКИ
|0,355
|ПУШИСТЫЙ ФОРСАЖ: ГРАН ПРИ
|0,290
|ЗВЕРОЛЭНД
|0,228
|БОЛЬШОЙ ПЕРНАТЫЙ ПОБЕГ
|0,201
|ЗВЕРИНЫЙ РЕЙС
|0,171
Криминальная комедия БЕГИ отметилась предварительным результатом 163,2 тысячи рублей. Лента уступила аналогам БУМЕРАНГ (352,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 35,8 млн) и ТОПОЛИНЫЙ ПУХ (302,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 28,1 млн), но обошла другие комедии ЛЮБОВЬ ЗЛА (152,9 тысячи рублей, стартовые сборы – 19,9 млн), КОРЕША (129,9 тысячи рублей, стартовые сборы – 15,1 млн), ГЕЛЯ (97,9 тысячи рублей, стартовые сборы – 12 млн) и СТЕНДАП ПОД ПРИКРЫТИЕМ (88,2 тысячи рублей, стартовые сборы – 18,9 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|БУМЕРАНГ
|352,7
|ТОПОЛИНЫЙ ПУХ
|302,8
|БЕГИ
|163,2
|ЛЮБОВЬ ЗЛА
|152,9
|КОРЕША
|129,9
|ГЕЛЯ
|97,9
|СТЕНДАП ПОД ПРИКРЫТИЕМ
|88,2
Фото: кадр из фильма ДРАКУЛА
10.09.2025 Автор: Никита Никитин