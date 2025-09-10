top banner

Предпродажи уикенда: «Дракула» обходит «Графа Монте-Кристо»

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим хоррор-фэнтези ДРАКУЛА (AK), мультфильм ЗВЕРОПОЕЗД (VLG) и комедию БЕГИ (NMG).

Новый проект Люка Бессона ДРАКУЛА демонстрирует один из лучших предстартовых результатов года. Предварительно освоив 4,3 млн рублей, новинка уступила боевику БАЛЕРИНА (4,6 млн рублей, стартовые сборы – 121,1 млн), также выпущенному компанией «Атмосфера Кино». В то же время ДРАКУЛА превзошел, с одной стороны, такие громкие зарубежные фильмы года, как ОБЕЗЬЯНА (2,9 млн рублей, стартовые сборы – 74,4 млн) и МАСТЕР (2,65 млн рублей, стартовые сборы – 111,6 млн), с другой – высокобюджетные французские картины ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО (1,5 млн рублей, стартовые сборы – 56,9 млн), ТРИ МУШКЕТЕРА: Д’АРТАНЬЯН (863,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 42,1 млн) и ТРИ МУШКЕТЕРА: МИЛЕДИ (738,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 33,2 млн).  Также позади остался стилистически близкий проект ВОРОН (3,9 млн рублей, стартовые сборы – 86,2 млн)

Фильм   

Уровень предпродаж
(млн рублей)
БАЛЕРИНА 4,608
ДРАКУЛА 4,268
ВОРОН 3,942
ОБЕЗЬЯНА 2,910
МАСТЕР 2,651
ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО 1,525
ТРИ МУШКЕТЕРА: Д’АРТАНЬЯН 0,863
ТРИ МУШКЕТЕРА: МИЛЕДИ 0,738

Предварительные продажи мультфильма ЗВЕРОПОЕЗД составили 1,5 млн рублей. Новинка не дотянулась до другой анимации «Вольги» ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ МОРИС (2 млн рублей, стартовые сборы – 82,7 млн), но в то же время мультфильм расположился выше множества других аналогов: ЗВЕРОПОИСК (554,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 46,5 млн), ЛЕС ЧУДЕС (376,5 тысячи рублей, стартовые сборы – 14,1 млн), НОЧЬ В ЗООПАРКЕ (362,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 26,5 млн), ЗВЕРОГОНЩИКИ (354,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 22,1 млн), ПУШИСТЫЙ ФОРСАЖ: ГРАН ПРИ (289,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 20,4 млн), ЗВЕРОЛЭНД (228,1 тысячи рублей, стартовые сборы – 12,8 млн), БОЛЬШОЙ ПЕРНАТЫЙ ПОБЕГ (201,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 10,6 млн), ЗВЕРИНЫЙ РЕЙС (170,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 16,9 млн).

Фильм   

Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ МОРИС 2,009
ЗВЕРОПОЕЗД 1,535
ЗВЕРОПОИСК 0,554
ЛЕС ЧУДЕС 0,377
НОЧЬ В ЗООПАРКЕ 0,363
ЗВЕРОГОНЩИКИ 0,355
ПУШИСТЫЙ ФОРСАЖ: ГРАН ПРИ 0,290
ЗВЕРОЛЭНД 0,228
БОЛЬШОЙ ПЕРНАТЫЙ ПОБЕГ 0,201
ЗВЕРИНЫЙ РЕЙС 0,171

Криминальная комедия БЕГИ отметилась предварительным результатом 163,2 тысячи рублей. Лента уступила аналогам БУМЕРАНГ (352,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 35,8 млн) и ТОПОЛИНЫЙ ПУХ (302,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 28,1 млн), но обошла другие комедии ЛЮБОВЬ ЗЛА (152,9 тысячи рублей, стартовые сборы – 19,9 млн), КОРЕША (129,9 тысячи рублей, стартовые сборы – 15,1 млн), ГЕЛЯ (97,9 тысячи рублей, стартовые сборы – 12 млн) и СТЕНДАП ПОД ПРИКРЫТИЕМ (88,2 тысячи рублей, стартовые сборы – 18,9 млн). 

Фильм   

Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
БУМЕРАНГ 352,7
ТОПОЛИНЫЙ ПУХ 302,8
БЕГИ 163,2
ЛЮБОВЬ ЗЛА 152,9
КОРЕША 129,9
ГЕЛЯ 97,9
СТЕНДАП ПОД ПРИКРЫТИЕМ 88,2

Фото: кадр из фильма ДРАКУЛА

10.09.2025 Автор: Никита Никитин

