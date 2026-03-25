Сказочная поддержка: кого профинансировал Фонд кино в 2025 году

Согласно данным, предоставленным Министерством культуры РФ, общая сумма государственной поддержки киноотрасли в 2025 году составила 14,7 млрд рублей, из которых 10,4 млрд пришлись на субсидию Фонда кино. БК решил еще раз оценить, какие картины были поддержаны фондом на протяжении 2025-го и как в ушедшем году показали себя в прокате проекты, отобранные на прежних питчингах.

Валовые приоритеты

По данным министерства культуры, общая сумма господдержки киноотрасли в 2025 году составила 14,7 млрд рублей. Из них на кинопроизводство было выделено 3,8 млрд, на субсидию Фонду кино – 10,4 млрд, на поддержку киномероприятий – 442,7 млн. Для сравнения: совокупный объем государственного финансирования кинопроизводства в 2024-м составил 13,6 млрд. В 2025 году Фонд кино поддержал создание 106 кинопроектов, из них 52 оказались новыми. В числе последних – 39 игровых фильмов и тринадцать анимационных картин.

Как отмечалось в сообщении министерства культуры, в рамках конкурсных отборов на поддержку производства национальных фильмов, осуществляемых Фондом кино и профильным ведомством, финансирование получил целый ряд разнообразных по жанру и тематике картин, но в то же время значительное внимание уделялось созданию фильмов на военно-патриотическую тематику, призванных сохранять историческую память и укреплять гражданскую идентичность. Не менее важным направлением поддержки остается кинематограф для детской и юношеской аудитории, который способствует воспитанию подрастающего поколения, расширению его кругозора и развитию отечественной индустрии семейного кино. В министерстве напомнили, что подаваемые в ведомство проекты должны соответствовать целям и задачам государственной политики по сохранению и укреплению традиционных ценностей согласно указу президента Российской Федерации от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Сказочный конвейер

В этом году Фонд кино ужесточил методику отбора компаний, претендующих на звание лидеров российского кинопроизводства. Теперь таковыми могут считаться только те киноорганизации, которые выпустили за последние шесть лет два проекта (игровых или анимационных), уже получивших поддержку Фонда кино (субсидия Минкультуры не учитывается). Основным критерием остается количество проданных билетов на фильмы продакшнов за последние шесть лет, отсутствие задолженностей у продюсеров перед Фондом кино и министерством культуры, а также неисполненных обязательств по уплате налогов и прочих денежных обязательств перед государством, продолжительность работы на рынке не менее трех лет и наличие не менее двух картин в прокате за оцениваемый период.

В рамках двух волн питчинга лидеры российской киноиндустрии представили 33 проекта, из которых поддержку получили 24. Годом ранее в очных защитах участвовал 21 фильм, финансирование получили пятнадцать. Среди мейджоров в 2025 году распределили 4,7 млрд рублей на безвозвратной основе, что на 53% больше выделенных годом ранее 3,1 млрд. Напомним, что в прошлогоднем мае произошла ротация состава лидеров кинопроизводства. Вместо компании 1-2-3 Production, выбывшей из числа последних, новыми участниками списка стали ООО «МЕМ» и ООО «ПРОФИТ».

Лидирующая по объему выделенных средств компания «Централ Партнершип» заявила на очную защиту шесть фильмов, пять из которых получили субсидию Фонда кино. Исключение составило спортивное комедийное фэнтези КАК РУСИЧИ НА ОЛИМПИАДУ ЕЗДИЛИ Марюса Вайсберга. Рекордсменами по полученному финансированию выступают вторая часть ВОЛШЕБНИКА ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА, работу над которой «Централ Партнершип» ведет совместно со Студией «ТРИТЭ» Никиты Михалкова, и ретро-экшн БИТВА МОТОРОВ (совместно с компанией «Кинослово»), которые за прошлый год получили 350 млн и 400 млн рублей соответственно. С учетом субсидий предыдущих лет обоим проектам выделили уже по 800 млн каждому.

Обращает на себя внимание разветвленная сеть партнерств «Централ Партнершип». Вместе со студиями «ТРИТЭ», «Кинослово» и CGF компания продолжает развивать высокобюджетную франшизу ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА, третья часть которой, ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ, на втором этапе очной защиты получила свою первую субсидию в размере 70 млн рублей. Также совместно с «Мирфильм» продакшн сделал шпионский боевик с Сергеем Шакуровым ГУАНТАНАМЕРА, а вместе с компанией «Мастерская» и «Россией 1» – военную драму АНГЕЛЫ ЛАДОГИ (сумма поддержки за год – 230 млн).

Вместе с «ТРИТЭ» компания также разрабатывает крупные проекты КОРОЛЕВА АННА, КАК ИВАН В СКАЗУ ПОПАЛ и РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ, но основным получателем средств по трем фильмам выступает именно студия Никиты Михалкова. Приключенческая драма КОРОЛЕВА АННА рассказывает о путешествии дочери Ярослава Мудрого к будущему мужу, французскому королю. Лента КАК ИВАН В СКАЗКУ ПОПАЛ повествует о том, как современный мальчик Иван Добрынин оказался в мире русских сказок. По итогу двух волн очных защит картины получили 400 млн и 420 млн рублей соответственно. В прошлом году им уже выделялось 400 млн и 225 млн соответственно. Байопик о Петре Первом РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ пока был поддержан на 50 млн рублей.

Студия Yellow, Black and White участвовала в очных защитах 2025 года с восемью фильмами. Два из них, ЧЕБУРАШКА 2 и ПАПИНЫ ДОЧКИ. МАМА ВЕРНУЛАСЬ, уже успешно вышли на экраны. В свою очередь, НЕЗНАЙКА и ЧЕБУРАШКА 3 были представлены в конкурсе среди проектов для детской и семейной аудитории и получили субсидии на возвратной основе. Ближайшие релизы компании из числа заявленных – комедия ХОЛОП 3 и фэнтези ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК. Обе картины выйдут на экраны летом, по итогу двух волн питчингов они получили 370 млн и 120 млн рублей соответственно. В дальнейших планах YBW – крупные семейные ленты СНЕГУРОЧКА и уже упомянутый НЕЗНАЙКА. Последний стал наиболее высоко оцененным проектом из числа лидерских, набрав 9,6 балла.

Кинокомпания СТВ заявила пять игровых проектов и два – в конкурсе национальной анимации. Сказка ГОРЫНЫЧ, уже вышедшая на экраны осенью и собравшая по итогу 1,5 млрд рублей, успела получить летом поддержку в размере 100 млн рублей. Наибольшая субсидия досталась фэнтези ЧУДО-ЮДО (совокупно 270 млн по итогам двух питчингов). Также были поддержаны фантастическая комедия КОСМИЧЕСКАЯ СОБАКА ЛИДА о том, как мальчик и его взрослая версия из будущего спасают отца, сказка САДКО (совместно с ID Production), в которой главный герой путешествует в подводный мир. В свою очередь, фантастический экшн ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА с Юрой Борисовым в роли космического десантника, а также мистическая драма ДРЕМА и сказка ИВАН ДА МАРЬЯ пока не были поддержаны.

Art Pictures Studio получила совокупную безвозвратную субсидию в размере 390 млн рублей на создание сказки ХОТТАБЫЧ. Ранее компания заявляла картины КРЫСОЛОВ и ПРОПАСТЬ. Последний проект готовится к выходу в мае текущего года.

«Дирекция кино» участвовала в обеих очных защитах со сказочным фильмом АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК. По итогам двух этапов лента была поддержана на безвозвратной основе на общую сумму в 320 млн рублей.

Компания «Водород» представила экспертам три проекта, в числе которых комедия про попаданца НЕАНДЕРТАЛЕЦ, фантастический фильм ВЕСЕЛЬЧАК У, а также уже вышедший БУРАТИНО. Последний успел получить в ушедшем году 110 млн рублей, из них 50 млн – на условиях возвратности. Наибольшей суммы за год в числе заявленных компанией релизов удостоилась доисторическая комедия НЕАНДЕРТАЛЕЦ, но в ее сумму 230 млн входит 100 млн невозвратных средств, в то время как фантастический спин-офф ВЕСЕЛЬЧАК У получил безвозвратную субсидию в 170 млн рублей.

Компания «МЕМ» запрашивала финансирование на создание трех проектов: криминального триллера ПЕС, приключенческой сказки 1001 НОЧЬ и комедии ДЕД. Каждый из трех фильмов был поддержан, причем ПЕС получил субсидию в рамках нового конкурса по поддержке картин, снятых на Дальнем Востоке или о Дальнем Востоке, о чем будет сказано ниже.

Компания «ПРОФИТ» претендовала на госфинансирование трех лент – мелодрамы ПИТЕР, ЛЮБОВЬ МОЯ, военной драмы БЫСТРЕЕ ВРАГА и семейной фантастики УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ, однако новичок в списке лидеров кинопроизводства не был удостоен финансирования в ушедшем году.

Иным везде у нас почет

На очной защите компаний-нелидеров было представлено 64 фильма в первую волну и 71 – во вторую. По результатам двух питчингов совокупно было поддержано 46 проектов. Одиннадцать из них получили субсидию дважды, в обе сессии. Общая сумма госфинансирования данного сегмента в этом году составила 4,37 млрд рублей.

Самую высокую оценку экспертов получила новая киноадаптация детской классики ЩЕЛКУНЧИК, работу над которой ведут компания «Кинослово» и продюсер Петр Ануров. Будущая сказка была оценена на 8,9 балла. Выше 8 баллов от экспертов набрали также проекты ЧЕРНЫЙ ШЕЛК Андрея Волгина о новых приключениях бывшего царского тайного агента в исполнении Милоша Биковича, военная драма 99-Й о противостоянии омоновцев боевикам Басаева в Дагестане, а также экранизация фантастического детектива братьев Стругацких ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА» от режиссера Александра Домогарова-младшего и кинокомпании «Марс Медиа».

Совокупно больше всего по итогам прошлого года досталось ретро-детективу ЧЕРНЫЙ ШЕЛК, которому два раза было выделено по 150 млн рублей. Мистический байопик БОГИ КНОРОЗОВА об известном советском историке и лингвисте, основателе школы майянистики Юрии Кнорозове получил в прошлом году поддержку в размере 230 млн. За год до этого картине выделили 70 млн. 200 млн по итогам двух питчингов досталось ЩЕЛКУНЧИКУ. Совокупная субсидия в размере 180 млн была получена игровой версией УМКИ, которая рассказывает историю дружбы маленького мальчика Тайкэ и любознательного говорящего медвежонка.

В число поддержанных дважды лент также вошла военная драма МАЛЫШ. По итогам двух очных защит фильму выделили 170 млн рублей. Аналогичным образом по 135 млн получили в прошлом году фантастический детектив по мотивам произведения братьев Стругацких ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА» и спортивный байопик КУМПАРСИТА. Военная драма АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ!, триллер ПАДШИЙ, байопик ШУМ ВРЕМЕНИ и экранизация романа Захара Прилепина САНЬКЯ были совокупно поддержаны на сумму в 130 млн каждый. Недавно вышедший на экраны приключенческий экшн ЛЕВША был интегрально поддержан на 120 млн рублей. На 5 млн меньше, то есть 115 млн, но уже единовременно, выделили ленте ДИВА, новой работе Анны Меликян о девочке-вундеркинде с волшебным голосом.

Единовременно 150 млн рублей предоставили на производство проекта МИГИ ПРОТИВ СЕЙБРОВ, основанного на реальных событиях, произошедших во время Корейской войны (1950-1951). Ту же сумму в прошлом году получила приключенческая комедия ИВАН РАСПРАВИЛ ПЛЕЧИ о старшекласснике, который находит свое призвание, устроившись работать на завод.

По 100 млн рублей Фонд кино выделил военным картинам ХАННА, ЗНАМЯ ПОБЕДЫ, АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА, историческим драмам АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ. ЮНЫЙ КНЯЗЬ, ОХОТА НА ИМПЕРАТОРА и МОЛОДИНСКАЯ БИТВА, а также проектам МЫ ИЗ КОМИКСА и Я ПРИЗРАК.

Восток – дело анимационное

В конкурсе национальных фильмов для детской и семейной аудитории участвовал 31 проект, из них было поддержано пятнадцать, что на один больше, чем в 2024-м. Напомним, что в данном отборе, как и в конкурсе анимации, могут участвовать как лидеры кинопроизводства, так и иные компании. Суммарная поддержка картин по данному направлению достигла 1,054 млрд рублей.

Самая большая субсидия, в размере 125 млн, была выделена фэнтези КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ от студии Yellow, Black and White. 115 млн и 100 млн из перераспределенных средств субсидий прошлых лет получили два проекта «Централ Партнершип» – семейная фантастика МОЯ СОБАКА – КОСМОНАВТ (совместное производство с Zoom Production) и сказка МОРОЗКО. 100 млн рублей также предоставили еще одному релизу «Централ Партнершип» – сказочному детективу ХРУМ.

Также три будущих проекта компаний-лидеров получили поддержку на условии полной возвратности. Речь идет о двух крупных семейных фильмах студии Yellow, Black and White – НЕЗНАЙКА (200 млн рублей) и ЧЕБУРАШКА 3 (150 млн), а также о мультфильме НА СВЯЗИ (55 млн). Последний релиз вдобавок к вышеупомянутому был отмечен в конкурсе национальных анимационных проектов. Мультфильму от студии «Водород» было выделено 100 млн.

Еще один релиз от ведущей студии, отмеченный в анимационном конкурсе – КОТ УЧЕНЫЙ. Мультфильм разрабатывается «Централ Партнершип» совместно с анимационной студией «ЯРКО», на его производство было выделено 75 млн рублей. Другому совместному проекту двух студий – МОТОМАРС. БОЛЬШАЯ ГОНКА – предоставили 50 млн.

В свою очередь, Кинокомпания СТВ получила поддержку на производство двух анимационных сиквелов, ЛУНТИК. ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ (75 млн рублей) и МАРАКУДА 2. САХАРНЫЙ ВЕК (50 млн).

Сумму в размере 100 млн выделили ФИННИКУ 3 и продюсерскому центру «Рики». В целом на анимационный конкурс было заявлено 23 мультфильма, из них отобрано шестнадцать. Совокупно они получили 857 млн рублей.

В один день с очной защитой мультфильмов впервые проводился конкурс национальных фильмов о Дальнем Востоке и снятых на Дальнем Востоке. На соискание поддержки по данному направлению представили десять проектов. По итогу очной защиты для получения субсидии было отобрано три картины: приключенческий ромком ВСЕ РЕКИ ВПАДАЮТ В МОРЯ (70 млн рублей, ООО «Арс Пикчерс»), эпос ЛЕГЕНДА О ГОРНОСТАЕ (50 млн, ООО «Высокие широты») и криминальный триллер ПЕС (80 млн, ООО «МЕМ»).

В свою очередь, в сегменте уникальных авторских национальных мультфильмов из девяти работ субсидию получили восемь, в том числе историческая фантазия КНЯЗЬ Александра Петрова. Фильм, рассказывающий о духовном пути Александра Невского, получил 84,1 млн рублей. Суммарно между авторскими мультфильмами было распределено 298 млн.

Взгляд назад

В таблице приведены показатели картин, поддержанных Фондом кино и выпущенных в кинопрокат в 2025 году, бюджет которых превысил более 100 млн рублей. Фильмов, соответствующих данным критериям, набралось 33.

Рекордсменом по объему финансирования из числа релизов, вышедших в прокат в ушедшем году, является фантастическая приключенческая картина КРАКЕН – фильм получил на безвозвратной основе, согласно уточненным данным, 760 млн рублей. Проект неоднократно удостаивался поддержки, в том числе в 2023, 2022 и 2021 годах.

Другая внушительная сумма досталась сказке ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА. Фэнтези было предоставлено 630 млн рублей на безвозвратной основе. Эта же лента стала и самой кассовой, и самой посещаемой во всей подборке. С результатом в 3,45 млрд рублей ВОЛШЕБНИК занимает четвертое место среди самых успешных проектов отечественного проката, но при этом только четырнадцатое – по количеству проданных билетов.

Совсем немного по объему предоставленной господдержки от картины Игоря Волошина отстал еще один фильм, выпущенный дистрибьютором «Централ Партнершип». Военная драма АВГУСТ получила субсидию в размере 600 млн рублей, а по итогу проката собрала 1,56 млрд.

Также господдержку в 500 млн рублей или больше получали сказки ГОРЫНЫЧ (520 млн), ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ (500 млн) и исторический мюзикл ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА (500 млн). Все вышеперечисленные проекты стали «миллиардерами» российского проката.

Если попробовать бросить взгляд на весь массив фильмов, предложенных зрителям в 2025 году, можно отметить, что, безусловно, основная часть российского жанрового ландшафта формируется за счет сказок и семейного кино, а также военных драм и различных исторических лент. Подобный жанровый рацион на данный момент помогает поддерживать регулярное кинохождение на более-менее приличном уровне. При этом все же нельзя утверждать, что российский зритель сидит на какой-то особо скудной жанровой диете. Средства продолжают выделяться также и на зрелищную фантастику, и на необычную анимацию. В приоритете остаются давно известные жанры, но спектр перспективных постоянно расширяется.

25.03.2026 Автор: Рая Башинская, Никита Никитин