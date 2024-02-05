«Сандэнс»: поиск новой идентичности

28 января в США завершился юбилейный, 40-й по счету фестиваль независимого кино «Сандэнс». По традиции, БК рассказывает о его наиболее ярких тенденциях и премьерах. Начиная с вручения Кристоферу Нолану из рук Роберта Дауни-младшего приза за вклад в развитие независимого кино и заканчивая массовыми акциями пропалестинских активистов в самом центре Парк-Сити, все говорило о том, что фестивальная жизнь вопреки всем трудностям продолжает бить ключом. В то же время на смотре проявилось замедление рыночной активности, несмотря на нехватку контента, вызванную прошлогодним простоем производства и прошедшими забастовками. Можно говорить о том, что инди-сегмент переживает очередной виток кризиса идентичности, однако перестройка под новые условия работы может пройти довольно быстро.

ЗАМЕДЛЕНИЕ ВМЕСТО УСКОРЕНИЯ

Безусловно, как и в прежние безоблачные времена, на «Сандэнсе» были и продолжительные стоячие овации, и многомиллионные сделки, о которых все говорили. Входя в пятое десятилетие своего существования, «Сандэнс» остается чрезвычайно актуальным событием киноиндустрии. Однако для полного соответствия требованиям времени смотру все же потребуется определенная трансформация, отмечают наблюдатели.

Даже в самые тяжелые для отрасли годы на «Сандэнсе» проходили премьеры перспективных фильмов с популярными актерами. Вот и на этот раз в титрах фестивальных картин зрители могли встретить имена Кристен Стюарт, Педро Паскаля, Кирана Калкина, Джесси Айзенберга и других звезд. В то же время всегда остаются вечные вопросы: какие конкретно фильмы покорят аудиторию и сколько дистрибьюторы готовы будут выложить за эти проекты? По словам нескольких сейлз-агентов и других участников отрасли, в этом году рыночная сила находится на стороне продавцов. Главный признак, по которому об этом можно судить – изменение виртуальной программы смотра. Во времена пандемии многие фестивали, включая «Сандэнс», в дополнение к очным премьерам проводили деловые показы на специальных стриминг-платформах. В период, когда встречи лицом к лицу были невозможны, это оказалось единственным выходом сохранять «кровоток» в отрасли. В то же время виртуальные рынки подарили возможность оценивать предлагаемый продавцами контент, не выходя из домов и офисов. Но в этом году виртуальные показы были доступны только со второй половины фестиваля, с 25 января. Чтобы получить возможность самому прицениться к наиболее привлекательным тайтлам, требовалось приехать на фестиваль. Выбор в пользу дивана вместо командировки мог обернуться упущенными проектами, тем более – из числа самых перспективных.

«Мы настаивали на том, чтобы собрать в Парк-Сити как можно больше участников, и организаторы к нам прислушались. Вы должны быть непосредственно на фестивале, если хотите участвовать в торгах и иметь возможность приобрести наш продукт», – подчеркнул сотрудник одной из ведущих компаний, занимающихся сопровождением продаж.

Недавние голливудские забастовки должны были стать другим катализатором повышения рыночной активности участников. Несколько месяцев производство находилось на паузе, а значит, крупные студии и небольшие дистрибьюторы должны были ощутить острую нехватку готовых фильмов. Предполагалось, что прокатчикам и вещателям будет срочно необходимо пополнить свои «закрома», чтобы сохранить предложение для аудитории не только кинотеатров, но и кабельных каналов и стриминг-платформ. «На рынке ощущается заметное чувство голода, особенно в отношении второй половины 2024-го, – признавался еще один продавец. – Не удивимся, если байеры будут уезжать с рынка, закупив сразу по несколько фильмов». Однако в итоге эти надежды если и оправдались, то лишь частично.

Несмотря на ряд успешных сделок и по-настоящему шумных премьер, независимый сегмент киноотрасли по-прежнему вынужден искать пути выхода из кризиса. Кассовые сборы даже самых крупных инди-хитов все еще далеки от допандемийного уровня. Если несколько лет назад стриминговые сервисы взвинчивали цены на фестивальные премьеры, остро нуждаясь в контенте, то теперь многие из них создали собственное производство и более осторожно подходят к покупкам. Наступившая эпоха экономии позволяет собравшимся кинематографистам и сейлз-агентам более расслабленно провести фестивальные дни, но в то же время столь спокойная обстановка сигнализирует о не самом лучшем финансовом состоянии данного сегмента киноиндустрии.

Другими словами, одна из самых главных тенденций – замедление активности самих торгов. И пусть к концу смотра, как и ожидалось, темпы продаж ускорились, игрокам рынка, видимо, скоро придется окончательно привыкнуть к тому, что переговоры и заключение сделок занимают теперь гораздо больше времени. Это резко контрастирует с периодами, когда проекты вроде МАНЧЕСТЕРА У МОРЯ или РОЖДЕНИЯ НАЦИИ расходились как горячие пирожки. Эпоха жарких и спонтанных торгов в ночь после нашумевших премьерных показов уходит в прошлое. Исключением из данного правила стала покупка Searchlight Pictures второго режиссерского проекта Джесси Айзенберга, A REAL PAIN. Картина рассказывает о двух кузенах, чья совместная поездка на похороны бабушки в Польшу превращается в путешествие по местам холокоста. Вместе с самим Айзенбергом вторую главную роль в картине сыграл Киран Калкин. Приобретение общемировых прав дистрибьютором оценивается в $10 млн. Сделка была закрыта в семь утра на следующий день после вечерней премьеры. Однако остальным, не менее популярным проектам «Сандэнса» потребовалось гораздо больше времени, чтобы найти покупателя. К примеру, проекты THELMA и MY OLD ASS, два безоговорочных хита смотра, были приобретены дистрибьюторами только спустя несколько дней после завершения фестиваля.

Наблюдатели отмечают, что в неторопливости и взвешенности при закрытии сделок есть свой плюс – это предохраняет от фестивальной лихорадки и перерасхода средств на фильмы сомнительной коммерческой привлекательности. Отчасти новые правила торгов можно списать на последствия пандемийного времени и организованных тогда виртуальных рынков. Когда у байеров и продавцов появляется возможность провести предварительную встречу для обсуждения деталей, а потом вновь войти в торги уже после фестивальной премьеры, момент принятия решения растягивается. В то же время, как отмечают инсайдеры, большее значение с каждым днем приобретают маркетинговые планы по продвижению того или иного релиза, ведь рыночная конъюнктура постоянно усложняется. Сделки с каждым днем требуют согласования все большего количества людей из разных департаментов, особенно если в переговорах участвует та или иная крупная студия. К примеру, одному опытному сейлз-агенту пришлось написать аж сто писем различным людям в разные отделы медиахолдинга, чтобы получить все необходимые согласования. В то же время некоторые сейлз-агенты не скрывают, что скучают по старым способам ведения бизнеса, включающим бессонные ночи и лихорадочные торги.

РАДИ ОБЩЕГО БЛАГА

Отдельно радует продавцов тот факт, что биг-техгиганты, такие как Apple и Amazon, стали чаще выпускать свои фильмы в кинотеатрах. Цель, которую они преследуют, – повышение узнаваемости их потоковых сервисов. Еще некоторое время назад у фильма было только два возможных пути – или любой ценой стать настоящим событием, или затеряться в бесконечной библиотеке какого-нибудь стриминга. В данный момент индустрия наконец нащупала золотую середину между крайностями. Сегодня крупный игрок может проявить гибкость и выстроить для купленного релиза стратегию продвижения с учетом множества дополнительных нюансов. К примеру, так поступает Amazon, который может выпустить проект эксклюзивно в рамках Prime Video, а может, наоборот, доверить его масштабную кинотеатральную промокампанию специалистам киностудии MGM, которую техгигант приобрел два года назад. Марк Анкнер, бывший партнер Endeavor Content и продюсер проекта PONYBOI, уверен, что инди-сегмент найдет пути к дальнейшему развитию на фоне слияния медиаконгломератов, с одной стороны, и снижения кассовых сборов, с другой: «У нас и раньше были периоды консолидации и перестройки. Это привело к появлению таких компаний, как A24 и Neon. Мне кажется, мы снова переживаем время, когда представление о том, как устроен наш бизнес, перестраивается. Независимое кино всегда будет играть существенную роль в жизни Голливуда, оказывая влияние и на платформы, и на кинодистрибьюторов, занятых традиционным кинопрокатом. Независимые фильмы важны тем, что формируют культурный диалог, создают культурное пространство для остальных».

Эксперты инди-рынка надеются, что в том числе благодаря более разнообразной политике стримингов инди-сегмент продолжит в наступившем году свой рост. Фильмы с прошлого фестиваля, выходившие в кинотеатральный прокат на протяжении 2023-го, собрали в совокупности более $100 млн. Это сразу в четыре раза больше аналогичного показателя 2022-го, когда валовый бокс-офис хитов «Сандэнса» составил $25 млн. Также это уже не так далеко от данных допандемийного 2019 года, когда валовая касса фестивальных премьер из Парк-Сити достигла $125 млн. Впрочем, важно помнить, что на тот момент собранная сумма казалась признаком снижения интереса к инди-кино. Совокупная касса фестивальных хитов за 2017 и 2018 годы в свое время перешагнула за $500 млн. Также примечательно, что фактически половина из собранных в прошлом году $100 млн приходится на один фильм. Арт-хоррор ДВА, ТРИ, ДЕМОН, ПРИДИ!, выходивший и в официальный российский прокат, собрал в североамериканских кинотеатрах $48,3 млн. Вторым кинотеатральным хитом прошлогоднего смотра стоит признать мелодраму ПРОШЛЫЕ ЖИЗНИ ($10,9 млн в Штатах и $11,9 за их пределами), которая скоро выйдет в России благодаря дистрибьютору «Экспонента Фильм». Возможно, и среди участников последнего фестиваля есть проекты с сопоставимым зрительским потенциалом. Однако здесь решающее значение будут иметь те усилия, которые прокатчики приложат для продвижения своих релизов.

ГЛАВНЫЕ СДЕЛКИ

Неугасающим фестивальным трендом остается высокий спрос на хорроры, особенно если последние предлагают в рамках жанра что-то оригинальное. Самой крупной сделкой смотра стало приобретение Netflix за $17 млн фильма ужасов IT’S WHAT’S INSIDE. Картина рассказывает о предсвадебной вечеринке, которая оборачивается кошмаром для ее участников, когда на ней объявляется гость с загадочным чемоданчиком. Проект стал безоговорочным зрительским хитом жанровой программы Midnight. Другим хоррором, высоко оцененным как фестивальной публикой, так и представителями отрасли, стала новая работа маэстро режиссуры Стивена Содерберга под названием PRESENCE. Это история о столкновении с призраком в жутком доме, однако рассказанная с позиции самого привидения. Фильм наполнен длинными пролетами камеры: зрители наблюдают за героями как бы взглядом призрака. Много в картине и других интересных приемов, диктуемых ее оригинальной концепцией. Главную роль в фильме исполнила Люси Лью. Примечательно, что это первое появление Содерберга на фестивале со времен триумфа его дебютной работы СЕКС, ЛОЖЬ И ВИДЕО. Теплый прием картины дал понять, что за прошедшее время режиссер не растерял связи со зрительской аудиторией. Международные права на проект в очень серьезной борьбе выиграла компания Neon. В свою очередь, фильмом открытия смотра стал еще один хоррор, I SAW THE TV GLOW постановщицы Джейн Шенбрун, чей дебют был хорошо принят на фестивале еще в 2021 году. Это новый проект лидера независимого сегмента A24.

Заметное оживление на рынке в этот раз наблюдалось в документальной секции. Байеры, особенно из числа стримингов, и в прежние годы активно охотились за проектами в этом сегменте с заметным зрительским потенциалом, однако в этот раз сразу нескольким картинам удалось произвести в среде профессионалов настоящий фурор. В первую очередь речь о ленте SUPER/MAN: THE CHRISTOPHER REEVE STORY. Это духоподъемная история об известной многим реальной судьбе экранного Супермена Кристофера Рива, который после перелома позвоночника нашел силы жить дальше полноценной жизнью и вдохновлять на это других. Посмотревшие отмечают наличие в фильме неизвестных ранее уникальных архивных съемок. Warner Bros. Discovery выложила за картину $15 млн, что стало одной из самых крупных сделок всего «Сандэнса». Ожидается, что при продвижении студия будет использовать связь данного проекта с игровой франшизой о приключениях Супермена, права на которую остаются у Warner Bros.

Первой громкой сделкой смотра стало приобретение Sony Pictures Classic прав на выпуск в Северной и Латинской Америке, а также в Восточной Европе, в Турции и на Ближнем Востоке байопика KNEECAP. Фильм носит название ирландского музыкального коллектива, а точнее, трио рэперов, которые пытаются оставить свой след на сцене Белфаста. В картине самих себя сыграли непосредственно участники Kneecap, известные под псевдонимами Móglaí Bap, Mo Chara и Dj Provaí. Также в проекте занят активно снимающийся после перерыва в экранной карьере Майкл Фассбендер.

Focus Features приобрела один из хитов североамериканского конкурса, драму DIDI режиссера Шона Вана. Это история 13-летнего мальчика тайванского происхождения, который сталкивается с типичными подростковыми проблемами в период каникул перед переходом в старшую школу. Помимо награждения на «Сандэнсе», Шон Ван только что получил номинацию на «Оскар» за свою короткометражную документальную работу Nai Nai & Wài Pó.

Magnolia в серьезной конкурентной борьбе приобрела североамериканские права на экшн-комедию THELMA. Главную роль в ней исполняет 94-летняя актриса Джун Скуибб. Она играет пожилую женщину, которая становится жертвой телефонных мошенников и решает сама их разыскать. Идея картины пришла молодому режиссеру и сценаристу Джошу Марголину (это его дебют в игровом кино), когда он попытался представить, как будет вести себя его собственная бабушка, если окажется фигуранткой сюжета фильма МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА.

Amazon MGM близка к покупке за $15 млн комедии MY OLD ASS. В центре повествования фильма – молодая девушка, встречающая старшую версию себя, которая, в свою очередь, советует героине ни в коем случае не влюбляться. Производством ленты занимается продюсерская компания Марго Робби LuckyChap, которая уже выпустила совместно с Amazon MGM один успешный проект. Им стала сатирическая лента СОЛТБЕРН от Эмиральд Феннел, прославившейся своим первым фильмом ДЕВУШКА, ПОДАЮЩАЯ НАДЕЖДЫ. По данным инсайдеров, Amazon MGM выиграла торги за проект у таких опытных игроков, как Netflix, Focus Features и Searchlight. Предполагается, что перед появлением на Amazon Prime Video картина выйдет в кинотеатральный прокат.

IFC Films и Sapan Studio приобрели трагикомедию GHOSTLIGHT режиссеров Алекса Томпсона и Келли О’Салливан. Картина планируется к кинотеатральному прокату в 2024 году. Главные роли в ней сыграла супружеская пара актеров Кита Купферера и Кэтрин Маллен Купферер. Сюжет ленты совмещает реальность и вымысел, рассказывая о меланхоличном строителе, который решает попробовать свои артистические способности в местном театре. По ходу работы над постановкой «Ромео и Джульетты» драма на сцене постепенно начинает отражать собственную жизнь героя.

WTFilms приобрела права на международные продажи англоязычного дебюта нидерландского режиссерского дуэта Стеффена Хаарса и Флипа ван дер Кёйла KRAZY HOUSE. Это хоррор-комедия с участием Ника Фроста и Алисии Сильверстоун о семейной паре, которая вынуждена вступить в противостояние с русскими гангстерами, чтобы защитить собственный дом. Постепенно схватка двух домоседов с непрошенными гостями превращается в кровавую баню. Производством картины занималась амстердамская компания Kaap Holland Film. Splendid Films владеет нидерландскими правами на проект, компания XYZ – североамериканскими.

ПОБЕДИТЕЛИ

Как известно, на фестивале в Парк-Сити довольно разветвленная программа, и в каждой из секций вручается по несколько наград. Лучшей игровой драмой была признана IN THE SUMMERS Алессандры Лакорацца. Картина тематически перекликается с уже упомянутым DIDI Шона Вана. В ленте ведется рассказ о летнем отдыхе двух сестер и их отношениях с отцом. Лакорацца также получила специальный приз жюри за режиссуру. В свою очередь, DIDI стал обладателем приза зрительских симпатий в данной конкурсной секции, а также был удостоен специальной награды жюри за актерский ансамбль.

Гран-при фестиваля в конкурсе мирового кино получил остросоциальный триллер SUJO режиссеров Астрид Рондеро и Фернанды Валадес. Как и в своей предыдущей работе, авторы вновь фокусируют внимание на неблагополучной стороне жизни в Мексике. Если в ленте SIN SENAS PARTICULARES женщина занималась самостоятельными поисками пропавшего сына, то в новой картине зрителей погружают в будни и непритязательный быт работников наркокартелей. Посмотревшие SUJO назвали его миксом фильмов ОТРОЧЕСТВО Ричарда Линклейтера и УБИЙЦА ДениВильнева. Зрители следят за взрослением четырехлетнего мальчика, среда обитания которого не оставляет ему шанса в будущем не стать наркоторговцем.

Награду «Фаворит фестиваля» и приз зрительских симпатий в документальном конкурсе вручили ленте DAUGHTERS от еще одного режиссерского дуэта, Анджелы Паттон и Натали Рэй. Со слов первых зрителей, картина является качественной «слезовыжималкой» (в хорошем смысле) и рассказывает о том, как маленькие дочери дожидаются своих отцов, отбывающих наказание за решеткой.

Фото: соцсети фестиваля

05.02.2024 Автор: Никита Никитин