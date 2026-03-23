Деловая программа «Суздальфеста-2026»: день третий и четвертый

В третий день Открытого российского международного фестиваля анимационного кино «Суздальфест-2026» состоялась панель «Онлайн-кинотеатр "Иви". Эпоха переизбытка контента: почему взрослая анимация побеждает?». Креативный продюсер департамента собственного производства онлайн-платформы «Иви» Петр Хохлов напомнил, что сегодня индустрия живет в условиях переизбытка контента, из-за чего производителям, стремящимся привлечь внимание аудитории, приходится создавать все больше событийных проектов. При этом исследования пользовательского опыта фиксируют эффект перегрузки: он не только усложняет выбор, но и повышает когнитивную нагрузку, снижая удовлетворенность пользователей. В результате это нередко приводит либо к отказу от просмотра, либо к случайному выбору. В сегменте детских сериалов с большим отрывом продолжают лидировать «вечнозеленые» тайтлы вроде «Трех котов» и «Маши и Медведя», из-за чего новым проектам довольно сложно выйти на рынок и добиться широкой популярности. В то же время, по данным Parrot / Axios, за последние пять лет доля взрослого анимационного контента неуклонно растет – с 1,9% в 2020 году до 3,49% в 2025-м. Причем увеличиваются не только абсолютные показатели просмотров, но и относительный спрос, что свидетельствует об устойчивом интересе аудитории к взрослой анимации. Примерами такого интереса служат японское аниме и корейские k-драмы, популярность которых растет среди разных поколений – не только у молодежи, но и у миллениалов и поколения X. В связи с этим неудивительно, что востребованность аниме продолжает уверенно расти. По приведенным на панели данным, объем мирового рынка аниме достигнет в 2026 году $29,97 млрд и будет увеличиваться примерно на 10% ежегодно, приблизившись к $50 млрд к 2030 году. На сервисе «Иви» также фиксируют заметный рост спроса на библиотеку аниме. При этом из зала справедливо отметили, что текущий всплеск интереса во многом связан не столько с его появлением, сколько с легализацией жанра: спрос существовал и раньше, но лишь сейчас рынок начал активно выводить известные и новые тайтлы в легальное поле – в хорошем качестве и с качественной озвучкой. Так или иначе, на «Иви» аниме находится в фокусе внимания. Спикеры напомнили, что сервис ведет разработку проекта «Зайчик» – экранизации российской визуальной фолк-хоррор-новеллы, получившей вирусную популярность в сети. Ее киноадаптация будет выполнена в стилистике аниме. Платформа также заинтересована в поиске перспективных IP в этом направлении, а также оригинальных идей.

В рамках деловой сессии «Иннопрактика» – интеллектуального партнера «Суздальфеста» – «Диалог АПК (агропромышленного комплекса) и анимации» представители аграрной и анимационной индустрий обсудили возможности для совместных проектов и пересечение профессиональных интересов. Руководитель Всероссийской олимпиады по агрогенетике Екатерина Королева отметила, что, вопреки распространенным стереотипам, агропромышленный комплекс уже давно является высокотехнологичной отраслью, активно внедряющей передовые решения. По ее словам, перед индустрией стоит задача переосмыслить устаревшие образы и сформировать новые, более актуальные представления, способные повысить престиж аграрных профессий в стране. С этой целью принято решение выстраивать более тесное сотрудничество с анимационной отраслью. В частности, уже начато взаимодействие с ГК «Рики», учрежден питчинг АРТиАГРО, запущена интеграция в экосистему «Иннагрика», а также реализуется ряд других инициатив.

В последний день фестиваля, 22 марта, среди прочего состоялись две панели, посвященные теме ИИ. На круглом столе «Детские студии и ШКИ в эру искусственного интеллекта», модератором которого выступил исполнительный директор Ассоциации детских студий мультипликации Евгений Селиванов, профессионалы отрасли обсудили, как применять нейросети в обучении детей. В начале встречи художественный руководитель студии «Пластилин», режиссер-мультипликатор Сергей Меринов пошутил, что вместо того, чтобы варить людям кофе, нейросети стали лишать их работы. По его мнению, ситуацию, при которой вместо освобождения аниматоров и художников от рутинных задач нейросети все чаще используются как инструмент в креативной сфере, следует оценивать негативно. Генеральный директор компании «Союзмультфильм» Борис Машковцев рассказал о применении ИИ на студии. По его словам, технология сейчас находится на той стадии, когда не люди обучаются нейросетям, а нейросети учатся у людей. Он также напомнил, что в январе совместно со школой цифровых технологий «Школа 21» был объявлен конкурс короткометражных фильмов, приуроченный к 90-летию студии, которое «Союзмультфильм» отмечает в этом году.

Сразу после этого прошла панельная дискуссия «Художника может обидеть каждый… ИИ», состоявшаяся в рамках смотра М.А.Р.Т. В ней приняли участие директор производства «Союзмультфильма» Анна Морякова, линейный продюсер направления ИИ студии «Ярко» Дмитрий Гузеев, режиссер и AI Creator Константин Муравьев, а также генеральный директор и сооснователь студии «Сказ» Александр Плахотин. Участники обсудили практические вопросы применения ИИ. В частности, Плахотин отметил, что ИИ может быть особенно полезен при выстраивании взаимодействия с заказчиками, которые не всегда хорошо понимают специфику анимационного производства, например принципы работы анимационного пайплайна. В таких случаях нейросети позволяют быстро и наглядно продемонстрировать, как будет выглядеть проект на финальной стадии, что облегчает коммуникацию и согласование.

23.03.2026 Автор: Никита Никитин