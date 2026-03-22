Обзор изменений графика релизов на неделе 16–22 марта 2026 года

Полная версия «Убить Билла», новый Гай Ричи и перевыпуск «Разговора»

На минувшей неделе «Каро Премьер» заявил дату выхода нового фильма Гая Ричи ЖЕНА И ПЕС. Лента, главные роли в которой исполнили Бенедикт Камбербэтч, Розамунд Пайк и Энтони Хопкинс выйдет в прокат 5 ноября. Отечественная военная драма СЕМЬ ВЕРСТ ДО РАССВЕТА переместилась с 7 мая на 30 апреля, а приключенческая комедия КАССА НЕВЕСТ – с 16 на 2 июля.

«Вольга» поставила на 7 мая мистический триллер ШУРАЛЕ о судьбе девушки из татарской деревни. Картина станет полнометражным режиссерским дебютом Алины Насибуллиной, которая также исполнила там главную роль.

«КИНО.АРТ.ПРО» покажет в России полную версию культового фильма Квентина Тарантино. УБИТЬ БИЛЛА: КРОВАВОЕ ДЕЛО ЦЕЛИКОМ продолжительностью почти в 4,5 часа появится на экранах 28 мая. Помимо этого, компания выпустит 23 апреля казахстанский боевик ЧЕРНЫЙ ДВОР В КИНО – полнометражное продолжение одноименного сериала 2023 года.

World Pictures анонсировал даты выхода трех новинок – МУТАЦИЯ (30 апреля), ПРИЗРАК В КАМЕРЕ (14 мая) и КОЛОНИЯ (28 мая). Однако сразу шесть релизов компании временно покинули прокатную сетку. Среди них NIGHT SILENCE (прошлая дата – 2 апреля), THE HOLY BOY (прошлая дата – 2 апреля), КАК СТАТЬ МИЛЛИАРДЕРОМ (прошлая дата – 9 апреля), SUFFOCATION (прошлая дата – 16 апреля), SUMMONING OF BABY BLUE (прошлая дата – 30 апреля) и ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: ТАРО (прошлая дата – 15 мая).

«Пионер» поставил на 11 июня французскую ленту THE DESERT CHILD. В свою очередь, испанская комедия КТО ЕСТЬ КТО? переехала с 18 июня на 2 июля.

«Иноекино» привезет в Россию отреставрированную версию детективного триллера Фрэнсис Форд Коппола РАЗГОВОР в новой 4K-реставрации. Лента с Джином Хэкманом в главной роли появится на экранах с 14 мая.

«Про:взгляд» заявил на 30 апреля канадский хоррор UNDERTONE.

Новую дату обрела документальная лента БУЛГАКОВ. ТАЙНА МАСТЕРА от «Кинотайм» –теперь картина дебютирует в кинотеатрах 14 мая.

Также в прокате с 25 апреля появится отечественная лента ЖИВОТ.

Фото: кадр из фильма УБИТЬ БИЛЛА