Деловая программа «Суздальфеста-2026»: день второй

Деловая программа Открытого российского международного фестиваля анимационного «Суздальфест-2026» во второй день стартовала с панели студии «Ярко». Креативный продюсер компании Дмитрий Аверкиев и генеральный директор и генеральный продюсер Альбина Мухаметзянова поделились с собравшимися опытом работы за первые пять лет работы компании. При этом Мухаметзянова подчеркнула, что компании «Ярко» важно не просто рассказывать об успехах, но вместе с другими участниками отрасли формировать образ будущего. Аверкиев отметил, что «Ярко» стремится к гармонии на всех уровнях производства, и для ее поиска компания постоянно экспериментирует с драматургией, технологиями и изучением аудитории. Под финал встречи неожиданно взявший слово продюсер Вадим Верещагин рассказал, что сотрудничество с анимационной студией дает кинопроизводителям возможность заходить на территории, которые в игровом кино либо пока невозможны, либо крайне дороги в производстве. Анимационное же кино позволяет реализовать все творческие задачи менее затратными средствами.

В рамках панели «Московский кластер видеоигр и анимации (первая очередь Креативного кластера «Сколково»): уникальная экосистема поддержки анимационной и видеоигровой индустрий» встречу с участниками «Суздальфеста» провела заместитель генерального директора по стратегическому развитию Агентства креативных индустрий Анастасия Рыбкина. Она рассказала о возможностях, которые могут предоставить профессионалам анимационной отрасли Московский кластер видеоигр и анимации, а также Креативный кластер «Сколково» в целом. По данным спикера, анимация является приоритетным видом контента для аудитории до 18 лет: зрители младше 18-ти тратят на просмотр анимации 13,6 млрд часов в год. Для сравнения: видеоигры отнимают у подростков 12,4 млрд часов в год, соцсети – 10,2 млрд. При этом 7,6 млрд или 56% от общего объема анимации проходится на российский контент. По данным Рыбкиной, за период с 2019 по 2024 количество произведенных минут анимации в России практически удвоилось, но спрос на новые российские тайтлы заметно меньше, чем на давно существующие отечественные и зарубежные. Также она напомнила, что анимация обеспечивает взаимодействие с потребителем в режиме 24 на 7. По данным на 2024 год, выручка компаний от использования анимационных брендов достигла 78,9 млрд, в том числе 49,3 млрд (63%) составляют продажи лицензионных товаров. Миссия «Сколково» – объединять таланты, технологии и бизнес для глобального успеха российских креативных продуктов, и с недавних пор Креативный кластер заинтересован в привлечении представителей анимационной индустрии. «Сколково» – первая в мире экосистема полного цикла разработки глобальных креативных продуктов. Кластер уже набрал более 50-ти резидентов и более 20 зарубежных партнеров. Среди множества мер поддержки кластер может заниматься PR-продвижением своих резидентов, выступать как центр международного продвижения, предоставляя возможность выставлять свои проекты на крупнейших выставках и заключать экспортные контракты. Также «Сколково» готово брать на себя подготовку встреч с локальным бизнесом, трансферы по деловой программе, перевод на встречах и многое другое.

Завершился второй деловой день «Суздальфеста-2026» традиционным питчингом «Союзмультфильма». Как рассказала со сцены председатель Совета директоров киностудии Юлиана Слащева, всего на защиту было прислано 133 заявки, а, в итоге, на конкурс попали восемь самых разных проектов. Победителями стали проект короткометражного фильма «Перевертыш» Елизаветы Кутеповой и мультсериал «На задней парте» Софрона Варламова. Лауреаты получат возможность дальнейшей разработки своих идей совместно с ведущими экспертами «Союзмультфильма».

Фото: пресс-служба фестиваля

21.03.2026 Автор: Никита Никитин