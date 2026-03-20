Деловая программа «Суздальфеста-2026»: День первый

19 марта в Суздале на 31-ом Открытом Российском Международном фестивале анимационного кино стартовала деловая программа. Традиционно бизнес-составляющая главного анимационного смотра состоит из множества панелей, на которых съехавшиеся со всей страны профессионалы индустрии делятся опытом и ищут решения возникающих проблем.

Из всего разнообразия программы первого дня самой оживленной вышла дискуссия на тему «Педагог студии анимации – больше педагог или аниматор». Мероприятие прошло в рамках образовательной программы смотра молодежной анимации М.А.Р.Т., организованного партнером фестиваля, Ассоциацией детских студий мультипликации. Ведущей встречи выступила руководитель студии анимации «Я сам» из Красноярска Елена Ермакова. Она напомнила, что в индустрии до сих пор не выработаны стандарты, по которым следует готовить педагогов-аниматоров. Как известно, чтобы заниматься преподаванием, специалисту требуется не только педагогическое, но и профильное, дополнительное образование. По этой причине развитие педагогики в области анимации до сих пор крайне затруднено. Неожиданно выступившая на дискуссии профессор, заведующий кафедрой, преподаватель мастерства художника анимации и компьютерной графики в ГИТР Наталья Кривуля предложила посодействовать в создании специального курса для педагогов-аниматоров на базе ГИТР. Данная инициатива была с большим энтузиазмом встречена профессиональной аудиторией.

Также в рамках первого дня «Суздальфеста» состоялся традиционный питчинг анимационных проектов детских писателей. Литературно-анимационный клуб прошел уже в пятнадцатый раз. Жюри было оценено семь различных проектов, включая анимационные просветительские альманахи и различные короткометражные работы. Наиболее продолжительную дискуссию вызвала научная сказка «Лампа» о Константине Циолковском, представленная писателем и популяризатором науки Дарьей Мультановской. Ожидается, что «Лампа» станет первой частью целого цикла об отечественных изобретателях и ученых. Победителем же питчинга стал короткометражный проект «Колючий Дед Мороз» писательницы Нюты Яковлевой о добром пожилом ежике Шурше, доставлявшем письма от зверят Деду Морозу. По сюжету доброму герою пришлось в новогоднюю ночь собственноручно соорудить красный паровоз, чтобы бельченок Тош не остался без подарка.

20.03.2026 Автор: Никита Никитин