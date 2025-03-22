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Аналитика


На «Суздальфесте» свой воркшоп провела ГК «Рики»

В фокусе внимания группы компаний – технологии и кадры

Спикерами выступили продюсеры ГК «Рики» Елена Чиркова и Татьяна Павлова, а также представители Студии Компьютерной Анимации «Петербург» – генеральный директор Ольга Матвеева, супервайзер производства проектов 3D Илья Куприянов, супервайзер проектов Светлана Черепанова. Модератором встречи выступила Ольга Балашова, директор по персоналу ГК «Рики».

В начале воркшопа на примере грядущей картины СМЕШАРИКИ: КОСМИЧЕСКАЯ ЭКСКУРСИЯ эксперты рассмотрели различные стадии производства, при этом каждый раз делая особый акцент на тех этапах пайплайна, которые сейчас наиболее остро нуждаются в кадровом пополнении.

Еще одним проектом, представленным на встрече, стал перезапуск знаменитой франшизы «Пин-Код», получивший подзаголовок «2.0». Цель проекта – показать детям, что наука – это не сложно и не скучно, и поэтому сериал будет решен в новой для него стилистике экшн-анимации. В кадровом измерении это означает, что студии требуются художники, умеющие хорошо работать с позами персонажей. Создатели отмечают, что несмотря на новую стилистику, «Пин-Код 2.0» будет верен традициям оригинала.

Затем речь зашла о полнометражном мультфильме ФИННИК 2, который выйдет в прокат 23 октября. В начале по проекту был показан тизер, а затем на ряде эксклюзивных фрагментов представители студии разобрали технические и творческие сложности, которые они решали в процессе работы – от мокрой шерсти до ворсинок на одежде. Отдельно было отмечено, что в мультфильме будет более 500 сцен со сложными vfx-эффектами, события которых будут при этом разворачиваться в масштабных локациях.

Отвечая на вопросы аудитории, представители ГК «Рики» подчеркнули, что в рамках компании всегда есть возможность постоянного повышения квалификации, получения новых навыков, и, как следствие, постоянной, а не проектной работы. Ключевое, на что смотрят в ГК «Рики», когда ищут новых специалистов – это портфолио, а не образование как таковое.

22.03.2025 Автор: Максим Острый

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