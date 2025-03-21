На «Суздальфесте» прошла панельная дискуссия «Роль фестивалей в развитии российской анимации»

Директор Открытого российского фестиваля анимационного кино «Суздальфест» и руководитель студии «Мастер-фильм» Александр Герасимов в начале встречи признал, что у него давно было желание собрать подобную дискуссию: источником вдохновения для него стал схожий разговор, посвященный игровому кино, состоявшийся на одном из форумов ФПРК. По его мнению, фестивали давно стали частью индустрии, и задача встречи – найти точки взаимопроникновения, добиться понимания, кто кому и как может быть полезен.

Модератор разговора, исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова, в свою очередь, подчеркнула, что основной упор ей кажется важным сделать на взаимодействии фестивалей и региональных институций.

Открывший встречу директор государственного бюджетного учреждения культуры Владимирской области «Киноцентр» Дмитрий Родин рассказал о деятельности Владимирского киноцентра. Под эгидой учреждения проводится множество фестивалей – в том числе, помимо «Суздальфеста», фестиваль детского и семейного кино «Киноперемена» и фестиваль любительского короткометражного фильма «Киностарт», который в этом году полностью меняет свою концепцию и становится кинолабораторией. Родин отдельно отметил, что сейчас Владимирская область готовится начать работу кинокомиссии и программы рибейтов, в том числе и в сегменте анимации. Мастусова напомнила, что для этого в области должна быть зарегистрирована анимационная студия.

Руководитель департамента обучающих программ и регионального развития ПФКИ Ольга Кузьмина подчеркнула, что фестивали входят в тройку самых актуальных типов проектов для ПФКИ. В рамках своего выступления она также рассказала о поддержанных Фондом анимационных релизах, в том числе «Кындыкан» и «Русская Фекла». Что касается поддержки фестивалей, то среди получивших гранты Фонда – смотры «Анимур» и «Гнездо», а также несколько региональных анимационных кластеров.

Директор Международного мастер-класс-фестиваля детского мультипликационного кино «Жар-Птица» Евгений Селиванов поделился опытом масштабирования смотра: проект представлен на 42 площадках в 31 городе России. Задача фестиваля – развитие региональной анимации путем проведения мастер-классов, лекций, интенсивов. В прошлом году у «Жар-Птицы» было сразу двенадцать съемочных площадок. Мастусова отметила важность детских студий как первого этапа на творческом пути будущих художников.

Директор Международного фестиваля анимационного кино «Анимур» Александра Дубовская рассказала подробнее о его функционировании. В прошлом году на смотр были поданы 2300 заявок из 102 стран. Фестиваль посетили 7500 зрителей. Отдельно Дубовская остановилась на секции «Анимур. Дети», в рамках которой проходят детские студии и курсы повышения квалификации для педагогов.

Продюсер и один из основателей международного некоммерческого фестиваля авторской анимации «Бессонница» Антон Стружков рассказал, чем его смотр отличается от других фестивалей – приближенностью к природе (он проходит под открытым небом, участники живут в палатках), сильной международной программой, вовлеченностью местных жителей. При этом у фестиваля нет господдержки или большого спонсора, и он не является коммерческим.

Президент и идеолог Международного фестиваля детского, семейного кино и анимации «Медвежонок», генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев, в свою очередь, рассказал, что в этом году смотр получил статус международного. Задачей фестиваля, по словам Гордеева, было создание наследия для региона, с одной стороны, и предоставление возможности самим детям оценить создаваемый для них контент, с другой.

Международный социокультурный кинофестивальный медиапроект «Свидание с Россией», про который собравшимся рассказала его директор Екатерина Толдонова, работает не только в России, но и за ее пределами. Его цель – сохранение исторического, культурного и природного наследия народов России при помощи инструментов кино. Особый акцент Толдонова сделала на работе проекта с молодежью.

Директор Международного фестиваля-практикума киношкол «Кинопроба» Лилия Немченко напомнила, что смотр в первые годы своего существования был анимационным. Со временем он превратился из локального события в масштабный международный фестиваль-практикум. В этом ему помог, в том числе, огромный культурный бэкграунд, накопленный Свердловской киностудией и уральской школой анимации в целом.

Продюсер и программный директор Международного кинофестиваля детского, юношеского и семейного кино «Хрустальный нерпёнок» Анна Пендраковская в своем выступлении обратила внимание на тот факт, что задачи, описанные Гордеевым применительно к «Медвежонку», стоят перед каждым детско-юношеским смотром в стране – в частности, и перед «Хрустальным нерпенком», и перед стартующем в этом году в Хакасии «Жарки».

Заместитель директора ГБУ РК «Крымский киномедиацентр» Елена Куценко напомнила, что анимация в Крыму стала активно развиваться с 2014 года, и первые мастерские прошли в рамках смотра «Человек, познающий мир».

Завершил встречу сооснователь платформы для автоматизации фестивалей Михаил Кудрявцев, поведавший о том, как устроено онлайн-измерение и насколько оно важно для любого смотра. На платформе сейчас находится 3500 фильмов, 1500 пользователей, 800 студий.

21.03.2025 Автор: Максим Острый