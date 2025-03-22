Деловая программа «Суздальфеста»: лекция Анимационной компании ЯРКО

Начал мероприятие креативный продюсер компании Дмитрий Аверкиев. Он рассказал об обширной линейке проектов студии, подчеркнув, что все они носят зрительский характер. По новому релизу, «Технолайк!», был представлен трейлер. Проект разрабатывается совместно с ИРИ.

На 2025 год назначена премьера первого полного метра студии – ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ. Линейка проектов при этом постоянно развивается и растет, и сейчас на разных стадиях находятся уже шесть мультфильмов. По ДОКТОРУ ДИНОЗАВРОВУ был показан трейлер, также Аверкиев рассказал, что в работе находится сиквел проекта.

Амбиции студии обширны, план релизов разработан до 2030 года, поэтому компания активно привлекает новые кадры, используя в том числе стажировки для студентов.

Что касается конкретно «Шушумагии», то на ее примере было рассказано о связанности студий, отделов и направлений, которая в итоге позволяет выпускать столь сложноорганизованный контент.

Софико Бадалова, шоураннер второго сезона «Шушумагии», поведала, что как раз дружба, которая является главной темой мультфильма, позволила обеспечить такое сотрудничество. Например, в сценарных читках на студии участвуют и продюсеры, и режиссеры. Также Бадалова рассказала, что во втором сезоне работа с Миланой Хаметовой будет продолжена.

Если выступление Софико Бадаловой было посвящено всем этапам непосредственно создания мультфильма, то руководитель по маркетингу Алла Ревякина рассказала о том, что с контентом происходит далее. Коммуникация с аудиторией, по словам Ревякиной, должна быть бесшовной – поэтому ЯРКО обильно задействует в том числе оффлайн-мероприятия и UGC-контент. Таким образом студия обеспечивает максимальную вовлеченность аудитории: количество просмотров сериала на стримингах достигло 30 млн.

22.03.2025 Автор: Максим Острый