Теплый сентябрь: итоги СПбМКФ

В сентябре в «Экспофоруме» состоялся очередной Санкт-Петербургский международный контент-форум. Прошедший слет позволил представителям киносетей и другим профессионалам отрасли оценить бóльшую часть того массива контента, который производители готовят к выпуску не только в ближайшее время, но и в среднесрочной и долгосрочной перспективах. БК по традиции подводит итоги и пытается вскрыть ключевые тенденции, которые содержатся внутри важнейшего индустриального кинофорума.

ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА

Как мы и предсказывали в прошлом году, контент-форум вернулся к привычному четырехдневному формату. При этом все мероприятия прошли в «Экспофоруме». Выездных деловых событий в привычном для этого кинотеатре «Аврора» запланировано не было. Таким образом, с перегруженности прошлого года СПбМКФ переключился на более спокойный, размеренный график. Благодаря тому, что почти все мероприятия не накладывались друг на друга и практически всегда оставались в тайминге, рядовой участник форума при желании мог успеть на подавляющее большинство из них, начав с утренней деловой программы и продолжив дневными презентациями прокатных компаний, спокойно делая перерывы на выставку или фуршеты.

Приятная размеренность была ощутима и в количестве проведенных презентаций. Если в прошлом году на СПбМКФ их было пятнадцать, то в этот раз – всего десять, что идентично уровню 2023-го. Свои мероприятия провели компании «Централ Партнершип», «Атмосфера Кино», «НМГ Кинопрокат», «Вольга», «Наше кино», «Каро Премьер», «Парадиз», Capella Film, «СБ Фильм», а также Киностудия имени Кира Булычева.

Директор СПбМКФ Дмитрий Казуто, подводя его итоги, отметил: «В 2025 году в рамках форума впервые была организована программа бесплатных премьерных показов российских кинофильмов для широкой питерской публики – «Новое российское кино для зрителей Санкт-Петербурга». Демонстрируемые фильмы были рассчитаны на самые разные сегменты аудитории, в том числе на зрителей с ограниченными возможностями, а также на молодежь, семейную и детскую аудиторию, зрителей старшего возраста. С учетом бесплатных показов фильмов в кинотеатрах Санкт-Петербурга общая аудитория форума превысила 5500 человек».

Также Казуто отдельно остановился на технологичности и сложности презентаций, организованных дистрибьюторами – это позволило компаниям установить новые стандарты в этом направлении. «Мы очень благодарны нашим партнерам, которые вкладывают невероятные творческие ресурсы в подготовку презентаций, с каждым годом повышая планку. В этом году нам удалось вновь всех удивить! Презентаций такого уровня еще не было не только в рамках нашего форума, но и за рубежом», – отметил глава СПбМКФ.

ВЗГЛЯД ВНУТРЬ

Если посмотреть на состав участников СПбМКФ из числа дистрибьюторов, можно заметить, что презентации провели шесть компаний – лидеров капсоревнования текущего года плюс три менее крупных участника рынка. В то же время ведущий индустриальный конвент года пропустили прокатчики «Экспонента Фильм», Global Film, «Про:взгляд», World Pictures, «Кинологистика» и другие. В силу данного обстоятельства на презентациях ощущалась некоторая нехватка зарубежного жанрового контента, среди основных поставщиков которого на наш рынок – как раз многие из перечисленных компаний. В свою очередь, контентная стратегия крупных игроков, как правило, опирается на главные тренды текущего момента. Говоря проще, новые «мейджоры» чаще делают ставку на российское и семейное кино. Выходит, сложившийся состав дистрибьюторов обусловил специфику восприятия содержимого презентаций в целом – это тотальное доминирование отечественного контента с уклоном в семейные проекты. За данной тенденцией мы следим давно, уже отмечали ее в прошлом году, но с тех пор она только усилилась. Причем когда массив почти всех предстоящих семейных релизов утрамбован столь плотно, особенно ярко бросается в глаза несколько обидная гомогенность его породы.

Внутри общего сегмента можно постараться выделить отдельные направления, а именно:

• высокобюджетные сказки – либо на основе советского/литературного бренда, либо похожие по концепту на ПОСЛЕДНЕГО БОГАТЫРЯ;

• семейные комедии с CG-персонажами (к примеру, большинство проектов «Нашего кино»);

• комедии с медийными исполнителями (здесь флагманом с недавних пор можно считать НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ).

Приведенная выше классификация не претендует на абсолютную, но все же напрашивается сама собой. Стоит признать: с каждым днем производство семейного контента отечественными производителями осуществляется все более конвейерным способом. Причем к стремлению продюсеров ухватиться за свежий актуальный тренд и вывести на рынок прямой клон недавнего хита можно отнестись с пониманием. Важно ковать железо, пока горячо, поэтому неудивительно, что вслед за НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ торопятся встретиться со зрителем МУЖСКИЕ ПРАВИЛА МОЕГО ДЕДА («Наше кино») или ЛУЧШЕЕ ЛЕТО В ЖИЗНИ («Централ Партнершип»).

Проблемность в таком подходе, однако, тоже имеется, и она более глобальна, чем кажется: производители не стремятся к самобытности собственных сказок и один за другим выпускают концептуально родственные фильмы, с похожими коммерческими конфигурациями и унифицированными рекламными кампаниями, в которых тасуется колода из примерно одних и тех же актеров. В итоге Никита Кологривый, Павел Прилучный, Роман Курцын, Сергей Гармаш, Дмитрий Чеботарев, Зоя Бербер, Людмила Артемьева, Виталия Корниенко и другие востребованные артисты мелькают в бесконечном калейдоскопе похожих образов, а в сознании букеров все предложенные проекты сливаются в один нескончаемый фильм. НАШ ПАПА – ДЕД МОРОЗ! («Каро Премьер»), ЯГА НА НАШУ ГОЛОВУ («НМГ Кинопрокат»), ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ («Атмосфера Кино»), СНЕГОВИК («Наше кино») – лишь часть семейных проектов, которые зрители смогут посмотреть до конца года.

На фоне доминирования подобного контента отступили на второй план спортивно-исторические фильмы, хотя нельзя сказать, что они исчезли из пакетов дистрибьюторов полностью. До конца года выйдут три заметных проекта данного направления. Уже состоялась премьера военного детектива АВГУСТ от «Дирекции кино». Следом в расписании кинотеатров появится ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ Артема Михалкова (производства «России 1», «Централ Партнершип», Star Media), который вернет в репертуар спортивное ретро, столь популярное в прошлом десятилетии. А к старту 27 ноября готовится новый проект от компании «Военфильм» и продюсера Игоря Угольникова ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ («НМГ Кинопрокат»). В нем создатели обещают аккуратно соединить героический настрой военного кино и комедийную интонацию. Следующий всплеск патриотической тематики произойдет уже на праздничном февральском уикенде. Хедлайнером данного периода обещает стать военный байопик ЛИТВЯК («Атмосфера Кино»), которому Вадим Иванов пообещал очень масштабную рекламную кампанию. Конкуренцию ему составят ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ («Наше кино») и КРАСАВИЦА («Вольга»), хотя не станет удивительным, если позиционирование обоих этих фильмов будет более семейным.

Дмитрий Казуто, впрочем, считает, что перекос в контент, рассчитанный в том числе на младшую аудиторию, если и есть, то не критический: «Говоря о российских проектах, представленных в рамках форума в этом году, не может не радовать их жанровое разнообразие. Помимо продолжения уже успешно зарекомендовавшего себя в прокате сказочного тренда, мы увидели презентации сделанных на высочайшем профессиональном уровне фильмов самых разных жанров, в том числе спортивных и военных драм, комедий, исторического и музыкального кино. Наш форум традиционно является главным смотром для фильмов, выходящих в прокат в самый кассовый сезон для российского кинопроизводства, который продолжается с октября по май. Представленный контент дает все основания для оптимизма!»

ЗАМОРСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За звание обладателя наиболее завидного зарубежного пакета соревновались между собой «Атмосфера Кино» и «Вольга». «Парадизу» в этом неофициальном зачете отдадим бронзу. Команда Вадима Иванова и Николая Борункова выпустит два главных иностранных проекта оставшейся половины года: авантюрный блокбастер ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3 (вторая часть франшизы стала «миллиардером» в отечественном прокате девять лет назад) и новый проект Осгуда Перкинса КРИПЕР. Две предыдущие работы хоррормейкера, СОБИРАТЕЛЬ ДУШ и ОБЕЗЬЯНА, совокупно собрали в российских кинотеатрах почти 600 млн рублей. «Вольга», в свою очередь, ответит в начале 2026-го дуэтом релизов – долгожданным ВОЗВРАЩЕНИЕМ В САЙЛЕНТ-ХИЛЛ и интригующей экранизацией популярного детектива ГОРНИЧНАЯ. Впрочем, главный зарубежный тяжеловес 2025-2026 годов – в активе «Атмосферы Кино». Речь об очередном спин-оффе ГОЛОДНЫХ ИГР с подзаголовком РАССВЕТ ЖАТВЫ.

Также на СПбМКФ прокатчиками было заявлено несколько перспективных проектов в сегменте арт-мейнстрима. Тут стоит вспомнить, что именно крупные фестивальные премьеры от заслуженных мастеров и многообещающих молодых авторов в последние годы регулярно становятся спящими хитами отечественного проката, формирующими новые кассовые шаблоны. Остается надеяться, что проекты ОТЕЦ, МАТЬ, СЕСТРА, БРАТ Джима Джармуша, МЕТОД ИСКЛЮЧЕНИЯ Пак Чхан-ука, Я БЫ ТЕБЯ ПНУЛА, ЕСЛИ БЫ МОГЛА Мэри Бронштейн, ВЕЧНОСТЬ Дэвида Фрейна (все четыре – «Вольга»), ПОЙМАТЬ МОНСТРА Брайана Фуллера и МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ Джоша Сэфди с Тимоти Шаламе (оба от «Атмосферы Кино»), ПРОВОД МЕРТВЕЦА Гаса Ван Сэнта («Парадиз») смогут удивить своими сборами.

Отдельно обратим внимание на линейку хорроров и мультфильмов «Вольги». Кроме уже упомянутого нового САЙЛЕНТ-ХИЛЛА, уже совсем скоро выйдут сравнительно экспериментальные ГЛАЗАМИ ПСА и ШЕЛБИ ОУКС. ГОРОД-ПРИЗРАК, а также пока не обретшая точную дату ТИХАЯ НОЧЬ, СМЕРТЕЛЬНАЯ НОЧЬ, выпускаемая за океаном дистрибьютором УЖАСАЮЩЕГО 3.

В сегменте анимации у «Вольги» выделяются отечественные ТРИ БОГАТЫРЯ И СВЕТ КЛИНОМ, КОЩЕЙ. ТАЙНА ЖИВОЙ ВОДЫ и ГРУЗОВИЧКИ, к производству последних команда Сергея Ершова имеет прямое отношение. Не должны сплоховать и зарубежные КРОЛЕЦЫП И СУРОК ВРЕМЕНИ и ЧАРЛИ ЧУДО-ПЕС, призванные подняться на уровень сборов ВЕЛИКОЛЕПНОГО МОРИСА и ПСА-САМУРАЯ И ГОРОДА КОШЕК. Отдельно можно отметить, что именно «Вольга», пожалуй, выиграла в негласном соревновании за звание если не самой мощной, то самой запоминающейся презентации во многом благодаря активному и несколько неожиданному участию в ней главы компании Сергея Ершова.

НОВОГОДНИЙ РАСКЛАД

СПбМКФ принес два принципиальных обновления в список январских праздничных стартов. В самом начале следующего года, кроме уже давно заявленных сказок, в кинотеатрах выйдут новый фильм Джима Джармуша ОТЕЦ, МАТЬ, СЕСТРА, БРАТ («Вольга») и сиквел комедийного хита двухлетней давности ЗА ПАЛЫЧА! 2 («Каро Премьер»). Оценить детально потенциал двух не самых привычных участников новогоднего марафона пока затруднительно, но старт 1 января по умолчанию означает усиленное внимание к обоим проектам со стороны потенциальной аудитории.

Подготовленная публика крупных городов точно будет благодарна за возможность в первые дни нового года сходить на свежего Джармуша. Для подтверждения этого тезиса достаточно вспомнить, например, кейс ПАРТЕНОПЫ Паоло Соррентино, заработавшей в прошлые праздники более 67 млн рублей. Об интересе к Джармушу целевой аудитории говорит уже тот факт, что в киноманских пабликах появилось бесчисленное множество смешных мемов на тему репертуарного соседства ЧЕБУРАШКИ и триумфатора Венецианского кинофестиваля.

Можно рассчитывать на прирост аудитории и в случае комедии с Сергеем Шакуровым. Первый фильм в летнем прокате 2023 года собрал почти 300 млн рублей, так что новогодний потенциал следующей части франшизы может стать приятным сюрпризом.

Впрочем, не эти релизы являются фаворитами предстоящей «НГ-битвы». На всепоглощающее внимание праздничной аудитории претендуют сразу три семейных блокбастера с советскими брендами в основе. Фаворитом в известном всем триумвирате выглядит на данном этапе продолжение ЧЕБУРАШКИ, и не только потому, что это сиквел главного хита в постсоветской истории кинопроката, за спиной которого стоят креативный маркетинг Yellow, Black and White и «Союзмультфильма» плюс медийные мощности ВГТРК. Просто ЧЕБУРАШКА представляется наиболее универсальным релизом, способным объединить на сеансах и самую широкую семейную аудиторию, и молодежь, и более возрастную публику, что является, как известно, залогом успеха в праздники. В свою очередь, новое ПРОСТОКВАШИНО сочетает в себе ностальгическую первооснову и по-хорошему наивную интонацию недавних проектов своих создателей ДОМОВЕНОК КУЗЯ и ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ. В целом оно представляется фильмом, чуть более ориентированным на родителей именно с маленькими детьми. Что касается БУРАТИНО, то его козыри, помимо сказочности, – более густая, плотная атмосфера, музыкальные номера и по-хорошему тяжеловесный актерский состав. Все вместе это создает впечатление фильма, который может сработать на подростков, студентов и ностальгирующих зрителей, причем скорее в крупных городах.

Многое в «новогодней битве» будет решать объем продвижения каждого релиза, поэтому на СПбМКФ кинотеатры могли наблюдать и сравнивать игру маркетинговыми «мускулами» каждого из медиахолдингов. Напомним, что за ЧЕБУРАШКОЙ стоит ВГТРК, на ПРОСТОКВАШИНО делает ставку «Газпром-Медиа», а на стороне БУРАТИНО – НМГ и Первый канал. Каждый из участников обещает своему проекту всестороннее продвижение и общенациональный охват, но насколько эффективны будут все их усилия и как потраченные ресурсы конвертируются в активное кинохождение, покажут только время и практика.

Любопытно, что в некотором роде репетицией «новогодней битвы» обещает стать период осенних каникул. На вторую половину октября приходится старт сразу трех перспективных релизов, чья премьера состоится при содействии разных холдингов. Мультфильм ФИННИК 2 производства ГК «Рики» выйдет в превью уже 18 октября с помощью ресурсов НМГ. 23 октября сойдутся заручившийся поддержкой ВГТРК ГОРЫНЫЧ от Кинокомпании СТВ и АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС, за которой стоят «Медиаслово», «Газпром-Медиа» и «МТС Медиа». В данной тройке фаворитом видится ГОРЫНЫЧ в силу как относительной оригинальности, так и не нуждающейся в доказательствах обширной экспертизы СТВ и ВГТРК в сказочном жанре. Неслучайно ЦПШ решились целиком показать АЛИСУ букерам на СПбМКФ, чтобы предъявить свой конкурентный товар, что называется, лицом. Победители и проигравшие «каникулярной битвы» смогут служить чуть более четкими ориентирами на январский забег сказочных блокбастеров.

КОНКУРЕНЦИЯ НА МАРШЕ

Школьные каникулы и Новый год – не единственные даты в ближайшие месяцы, которые выглядят насыщенными, если не перегруженными. Например, 2 октября к выходу готовятся сразу три семейных релиза, претендующих примерно на одну аудиторию – фантастика (НЕ)ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ («НМГ Кинопрокат»), приключенческий сиквел НАХИМОВЦЫ. ЯНТАРНЫЙ БЕРЕГ («Каро Премьер») и комедия МУЖСКИЕ ПРАВИЛА МОЕГО ДЕДА («Наше кино»).

Если же посмотреть на первую половину следующего года, возникнет нелегкий вопрос: какой праздничный период – февральский или мартовский – признать более насыщенным? На даты вокруг Дня святого Валентина заявлены как сказочные проекты МОРОЗКО («Централ Партнершип») и СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ («Атмосфера Кино»), так и уже упомянутые патриотически ориентированные ЛИТВЯК («Атмосфера Кино»), КРАСАВИЦА («Вольга») и ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ («Наше кино»). В свою очередь, на начало марта намечены премьеры сиквелов успешных комедий ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА («Наше кино») и ТЕЩА («Централ Партнершип»), а также запуск новой праздничной франшизы ТЮЛЬПАНЫ («НМГ Кинопрокат»).

Таким образом, очевидно, что конкуренция самых разных игроков на рынке – дистрибьюторов, медиахолдингов, платформ, участвующих в производстве, продакшн-компаний, расписывающих суперзанятых звезд на месяцы вперед, – с каждым днем постоянно усиливается. Если лидерство «Централ Партнершип» в капсоревновании с валовыми сборами, на момент 7 сентября равными 10,3 млрд рублей, сомнению не подлежит, то гонка «Атмосферы Кино» (3,9 млрд) и «НМГ Кинопроката» (4,6 млрд) с появлением каждой новой сказки в их пакетах будет только обостряться. В свою очередь, если «Вольга» со своими валовыми 2,3 млрд может пока не переживать за четвертую позицию в капсоревновании, то вот «Наше кино» (1,7 млрд) и «Каро Премьер» (1,6 млрд) идут буквально ноздря в ноздрю. Этой осенью отечественный кинопрокат вступил в довольно интригующий период своего развития. Будем надеяться, что проигравших в предстоящей битве не появится, а окажутся только выигравшие – зрители и российское кино.

02.10.2025 Автор: Никита Никитин