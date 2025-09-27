Сентиментальный Торонто: итоги 50-го TIFF

14 сентября в Торонто завершился 50-й международный кинофестиваль. Последние годы некоторые представители индустрии при упоминании TIFF хмурили брови и говорили, что смотр, мол, уже не тот. Безусловно, фестиваль, некогда являвшийся стартовой площадкой для многих картин оскаровской гонки, в последние годы все чаще наблюдал, как его потенциальные премьеры переманивают конкуренты из Теллурайда и Венеции. Байеры, в свою очередь, жаловались на скудный выбор фильмов в программе и меньшее количество сделок. Однако в 2025-м маячила надежда, что в юбилейный для TIFF год былое величие сможет или хотя бы пообещает вернуться.

Гран-при смотра получила драма ХЭМНЕТ Хлои Чжао. Экранизация одноименного бестселлера Мэгги О’Фаррелл ранее покорила критиков на фестивале в Теллурайде, но победа в Торонто мгновенно сделала ленту одним из главных фаворитов грядущего наградного сезона. В центре повествования – вымышленная история жизни драматурга Уильяма Шекспира и его жены Агнес, переживающих смерть своего сына Хэмнета. Главные роли в фильме исполнили Пол Мескал (ГЛАДИАТОР 2) и Джесси Бакли (ДУМАЮ, КАК ВСЕ ЗАКОНЧИТЬ). Три аншлаговых показа подтвердили наградной потенциал картины, хайп вокруг которой вышел за пределы похвал в адрес актерской работы Бакли. Перспективы у фильма, безусловно, радужные: за последние пятнадцать лет почти все обладатели приза зрительских симпатий TIFF были номинированы на главный «Оскар» (за исключением двух картин – И КУДА МЫ ТЕПЕРЬ? Надин Лабаки и ЖИЗНЬ ЧАКА Майка Флэнагана). Три из них даже получили саму награду – причем одним из фильмов была драма Хлои Чжао ЗЕМЛЯ КОЧЕВНИКОВ.

Стоит отметить, что серебро и бронза зрительских симпатий также достались жанровым проектам – на втором месте по числу голосов оказалась новая работа Гильермо дель Торо ФРАНКЕНШТЕЙН, а на третьем – комедийный детектив Райана Джонсона ДОСТАТЬ НОЖИ: ПРОСНИСЬ, МЕРТВЕЦ, третья часть приключений сыщика Бенуа Блана в исполнении Дэниела Крейга. По иронии судьбы, премьера обеих картин состоится на стриминговом сервисе Netflix.

С этого года фестиваль также ввел еще один приз зрительских симпатий – для международных проектов, сделанных за пределами Северной Америки. Гран-при досталось ленте МЕТОД ИСКЛЮЧЕНИЯ Пак Чхан-ука. Триллер рассказывает о мужчине средних лет, который на протяжении долгого времени не может найти работу и выбраться из глубокого кризиса. Отчаявшись, он решается на радикальные меры – начинает убивать своих более сильных конкурентов и бывших коллег. В российский прокат фильм выпустит компания «Вольга» 4 декабря. В тройку также попало драмеди Йоакима Триера СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ (23 октября, A-One Films) – обладатель Гран-при Каннского кинофестиваля этого года и кандидат от Норвегии, выдвинутый на соискание премии «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм». Стоит отметить, что картина с Эль Фэннинг, Стелланом Скарсгардом и Ренате Реинсве (ХУДШИЙ ЧЕЛОВЕК НА СВЕТЕ) считается одним из негласных фаворитов среди неанглоязычных фильмов в этом наградном сезоне и может удостоиться номинаций и в других категориях премии.

Одним из самых обсуждаемых проектов на TIFF стала картина, о которой многие, тем более в России, вероятнее всего, даже и не слышали – исторический эпос PALESTINE 36 Аннамари Ясир. Лента, сорвавшая почти 20-минутные овации после премьерного показа, посвящена палестинскому сопротивлению британскому колониальному господству в 1936–1939 годах. Глава фестиваля Кэмерон Бейли заявил, что аплодисменты даже пришлось прервать, чтобы у гостей осталось время на Q&A-сессию с создателями. Стоит отметить, что картина уже выдвинута Палестиной на соискание премии «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм».

Еще одна жемчужина была спрятана в секции Midnight Madness – триллер OBSESSION, ставший полнометражным режиссерским дебютом ютубера Карри Баркера. Прием фильма очень точно описал журналист The Hollywood Reporter Аарон Кауч: «Если стоячие аплодисменты после фильма уже стали привычной штукой, то скандирование имени режиссера перед показом оказалось чем-то новеньким». История о безнадежном романтике, который в попытках вырваться из френдзоны загадывает желание, чтобы возлюбленная обратила на него внимание, вызвала настоящую битву среди дистрибьюторов. Права на прокат OBSESSION в жесточайшей борьбе между A24 и Neon вырвала Focus Features – сделка оценивается в $15 млн, однако инсайдеры полагают, что финальная сумма может быть еще выше (помимо Северной Америки, компания получит часть международных территорий). Профессионалы рынка подчеркивают, что подобных цифр Торонто не видел уже как минимум несколько лет. Выйдет картина Баркера и в России – ее дистрибьютором здесь выступает «Экспонента Фильм».

Тем не менее времена, когда стриминги вроде Netflix и Amazon налево и направо раздавали чеки с девятизначными суммами, уже прошли. «Дистрибьюторы по-прежнему покупают, но их критерии отбора стали выше, чем когда-либо», – отметил один опытный агент по продажам. Многие подчеркивают, что байерам важно не только искусство, но и четкие коммерческие перспективы. Исполнительный вице-президент по приобретениям и производству Sony Pictures Classics Дилан Лейнер посетовал на одной из дискуссий, что пресса раздувает из происходящего лишнюю шумиху, и напомнил, что покупки проектов – это круглогодичный бизнес. В какой-то степени, безусловно, он прав, но практически полное отсутствие сделок на фестивале с более чем 200 фильмами, у многих из которых до сих пор нет дистрибьютора в Северной Америке, вызывает закономерные вопросы о текущем состоянии рынка.

Помимо Focus Features, на момент окончания TIFF лишь один американский прокатчик объявил о двух сделках – это оказалась новая компания Row K, возглавляемая Меган Коллиган, бывшим президентом IMAX Entertainment и бывшим президентом по мировому маркетингу и дистрибуции Paramount Pictures. Прокатчик заплатил семизначную сумму за новую ленту Гаса Ван Сэнта ПРОВОД МЕРТВЕЦА (в России ее выпустит «Парадиз»), премьера которой состоялась на минувшем Венецианском кинофестивале, а также приобрела мелодраму CHARLIE HARPER – романтичную историю взросления с Эмилией Джонс (CODA: РЕБЕНОК ГЛУХИХ РОДИТЕЛЕЙ) и Ником Робинсоном (С ЛЮБОВЬЮ, САЙМОН) в главных ролях.

Можно также вспомнить, что в самом начале фестиваля независимая студия Black Bear объявила о том, что ее новый американский дистрибьюторский отдел выпустит в прокат спортивную драму CHRISTY Дэвида Мишо. Главную роль в байопике о бывшей профессиональной боксерше Кристи Мартин исполнила Сидни Суини. Важно подчеркнуть, что Black Bear самостоятельно финансировала, продюсировала и продавала проект на международных рынках. Инсайдеры утверждают, что изначально компания рассматривала вариант продажи ленты кому-то из прокатчиков, прежде чем принять решение о самостоятельной дистрибуции, что многое говорит об атмосфере осторожности, царящей на местном рынке.

Все происходящее не могло не вызвать вопросы о более крупной авантюре TIFF, запланированной на следующий год – первом официальном Кинорынке в Торонто, который пройдет с 10 по 16 сентября 2026-го. Ожидается, что деловое событие будет затрагивать телевизионный, интерактивный и цифровой контент, а также традиционные кинотеатральные релизы. Стоимость мероприятия оценивается в $17 млн за три года, оно будет финансироваться федеральным правительством Канады.

Некоторые инсайдеры опасаются, что организаторы рынка выбрали не самое удачное время для его старта – продюсеры могут не успеть подготовить новые пакеты проектов, потому что сентябрьские даты TIFF слишком близки к майским Каннам, а большинство байеров и дистрибьюторов не хотят и не могут себе позволить еще один рынок в условиях продолжающегося сокращения расходов в индустрии. Представители TIFF: The Market уклоняются от комментариев и не раскрывают данные о количестве предварительных регистраций, а также о месте проведения самого мероприятия. По информации ScreenDaily, рынок состоится в конференц-центре Metro Toronto, который располагается менее чем в 15 минутах ходьбы от отеля Hyatt Regency, где сейчас заключается бÓльшая часть сделок.

Тем не менее, как отмечает Скотт Роксборо из The Hollywood Reporter, в 2025-м кинофестиваль в Торонто выглядел заметно лучше, чем в последние годы – премьеры собрали полные залы, а сами фильмы вызвали ажиотаж среди зрителей и могут стать участниками наградного сезона. Издание также приводит ремарку одного дистрибьютора, которая отлично подытоживает минувший TIFF: «Торонто еще не вернулся к былой славе, но в этом году он снова почувствовал себя живым».

Фото: кадр из фильма ХЭМНЕТ

27.09.2025 Автор: Илья Кувшинов