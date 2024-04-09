Утоляя летний голод: анализ Международного кинорынка и форума «Российский кинобизнес 2024»

С 26 по 28 марта в Москве в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялись мероприятия очередного Международного кинорынка и форума «Российский кинобизнес». В силу известных трагических событий существовал риск, что профессиональный конвент не состоится. Тем не менее деловое мероприятие прошло в штатном режиме, что позволило участникам отрасли лицом к лицу обсудить перспективы индустрии.

СПАСИБО, «МОСФИЛЬМ»

Впервые МКиФ «Российский кинобизнес» был проведен в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» по адресу Мосфильмовская улица, дом 1, строение 44. Не самая привычная локация особенно выделялась расположением – от ближайшей станции метро дорога пешком могла занять целых 30 минут. В то же время для аккредитованных участников был организован трансфер от гостиницы «Рэдиссон Славянская», так что способов комфортно добраться до форума существовало достаточно. Сама локация участниками была оценена положительно. Уютный и просторный киноцентр с хорошими кинозалами и панорамными окнами предоставлял возможность и для размещения привычных стендов технических компаний, и для уединенного общения и приватного делового разговора в отдаленном уголке. Внимательные делегаты форума особо отметили, как грамотно были расположены кресла в основном зале, где проходили презентации, – с любого места сидящий смотрел в самый центр экрана. Генеральный директор и креативный продюсер форума Екатерина Бордачева отметила в разговоре с БК, что и в дальнейшем весенние сессии планируется проводить именно на этой площадке. Предполагается, что в перспективе данный киноцентр позволит развивать выставочную часть и смежные мероприятия в сфере креативных индустрий, близких к киноотрасли. По оценке Бордачевой, в конечном счете весенний форум собрал большее число партнеров и делегатов, чем предшествующий зимний слет. В общей сложности в разных категориях участников регистрацию прошли 976 человек, не считая гостей от дистрибьюторов.

500 ИНТРИГ ЛЕТА

На прошлом, зимнем кинофоруме за три полных дня состоялись презентации четырнадцати прокатчиков. В этот раз собравшиеся смогли посмотреть уже пятнадцать презентаций. Причем в состав участников добавился один из лидеров капсоревнования, компания «Вольга», чей пакет зарубежных релизов большинство демонстраторов давно называет наиболее перспективным. Не без сложностей, но все же состоялся и прошедший параллельно с кинофорумом спецпоказ ЦПШ: в киноцентре «Октябрь» дистрибьютор представил один из главных релизов весны, фантастическую ленту СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД. Поначалу мероприятие было назначено на понедельник, 25 марта, однако в итоге было перенесено на четверг. Это создало неудобства некоторым представителям кинотеатров, тем не менее фильм Александра Андрющенко все же смог заметно поднять настроение участникам форума. Со слов первых посмотревших, картина способна оправдать как зрительские, так и индустриальные ожидания.

Если проходящий в сентябре питерский «Контент Экспо» и особенно зимний «Российский кинобизнес» заточены под «новогоднюю битву», то мартовский индустриальный слет обычно позволял демонстраторам оценить контентное предложение дистрибьюторов на горизонте ближайших весны-лета. Надо ли говорить, что в последние три года вопрос наполнения репертуара в летний период стоит особенно остро. Хочется верить, что рано или поздно российские кинопроизводители вернут этому времени года статус сезона блокбастеров. Но для этого нужно перестать делать ставку исключительно на новогодние выходные, а также другие праздничные уикенды и начать выпускать даже самые крупные релизы в жаркие месяцы.

Демонстраторам в любое время требуется не только жанровое кино, но и крупные тентполы, которые выступают в роли локомотивов и провоцируют на кинохождение самые широкие слои потенциальной аудитории. В этом смысле вопрос летнего контентного голода был, пожалуй, ключевым для последнего «Российского кинобизнеса». Одной из первых ответить на данный вызов постаралась компания «Атмосфера кино». Вадим Иванов и Николай Борунков открыто заявили свою цель: разрушить предубеждение рынка против лета как периода, в котором не работает ничего, кроме голливудских релизов. На июнь – август дистрибьюторы предложили следующий лайнап: комедии ТУР С ИВАНУШКАМИ (20 июня), НЕ ОДНА ДОМА (11 июля) и ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ (18 июля), подростковое фэнтези САМАЯ БОЛЬШАЯ ЛУНА (4 июля), а также мультфильмы ФОРМУЛА ВОДЫ (22 августа) и НОЧЬ В ЗООПАРКЕ (пока без даты). Поддержать данное стремление призваны релизы многих других дистрибьюторов, включающие отечественные комедии НЕПОСЛУШНИКИ, КОРЕША, МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В МОСКВЕ (с участием дебютанта в большом кино Евгения Петросяна и созданного при помощи CGI Юрия Никулина), зарубежные экшн-релизы ВОРОН, БОРДЕРЛЕНДС, АГЕНТ НА УИКЕНД и другие проекты.

Как отмечают сами кинотеатры, среди летних месяцев меньше всего опасений вызывает июнь. В этот период начнутся летние лагеря у школ, а также сохранится инерция сильного весеннего репертуара: продолжат дорабатывать потенциально успешные МАЙОР ГРОМ: ИГРА, СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД и другие сильные холдоверы. А вот на июль и август кинотеатрам уже понадобится свежее «топливо».

И дистрибьюторы явно находятся в поиске новых перспективных жанровых ниш. К примеру, триумфальный прокат ЖАННЫ ДЮБАРРИ, собравшей для компании RWV в прошлом году 423 млн рублей, подсветил актуальность костюмного кино. В прежние времена этот жанр даже с большими звездами в категорию событийных релизов переходил редко, однако текущая нехватка мощных премьер сделала исторические мелодрамы вдвойне привлекательными в глазах активной женской аудитории. Поэтому не удивительно, что именно летом компания «Вольга» планирует выпустить ИГРУ КОРОЛЕВЫ с Джудом Лоу и Алисией Викандер, а компания Global Film – МАДАМ КЛИКО. В свою очередь, сама компания RWV делает серьезную ставку на режиссерский проект Джонни Деппа МОДИ о 72 часах из жизни знаменитого художника Амедео Модильяни. А первым силу данного тренда проверит МЕЧ КОРОЛЯ с Мадсом Миккельсеном, который усилиями прокатчика «Пионер» выйдет уже 18 апреля.

Безусловно, в рамках общего семейного тренда важным сегментом остается зарубежная анимация. Здесь можно выделить заявленные компанией «Вольга» проекты ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН и ОЗИ: ГОЛОС ДЖУНГЛЕЙ плюс уже упомянутую НОЧЬ В ЗООПАРКЕ от продюсеров ГАДКОГО Я и РИО, приобретенную Надеждой Мотиной для компании Arna Media и выпускаемую «Атмосферой кино». Впрочем, за статус главного мультфильма лета с приключениями бегемотихи Моти и ее друзей может поспорить проект Global Film 10 ЖИЗНЕЙ, напоминающий ИЗУМИТЕЛЬНОГО МОРИСА. В то же время ждать ли от этих и других мультфильмов повторения результатов прошлогоднего хита ЛЕДИ БАГ И СУПЕР-КОТ, остается вопросом открытым. Кроме того, после сенсационного проката МАЛЬЧИКА И ПТИЦЫ напрашивается необходимость пристальнее следить за новыми аниме. Так, у компании «Пионер» в летнем графике заявлен проект КОТ-ПРИЗРАК АНДЗУ, сюжетом сильно напоминающий последний шедевр Миядзаки, а у «Русского Репортажа» в пакете значится СИРОККО ИЗ СТРАНЫ ВЕТРОВ.

Безусловно, «вечнозеленым» остается тренд и на пресловутые хорроры, включая истории про выживание. Фильмов ужасов особенно много было у компании «Кинологистика», но все остальные дистрибьюторы также заявили, по меньшей мере, по одному-два перспективных релиза. К примеру, у «Вольги» это третья часть ныне уже культовой франшизы с Мией Гот Х / ПЕРЛ под названием МАКСИН ХХХ, а у «Русского Репортажа» – предлагающий крайне мощный визуал проект ТЬМА ИГРАЕТ В КУКЛЫ.

Никуда не исчезли и более традиционные мелодрамы с комедиями, и триллеры с боевиками. К примеру, экшны МАНКИМЭН, ПАЦАН ПРОТИВ ВСЕХ, РЕЙС НА ВЫЛЕТ и CLEAN-UP CREW – яркие остросюжетные релизы, которые выделяются как своими привлекательными хай-концептами, так и присутствием известных актеров на ведущих ролях (Дев Патель, Билл Скарсгард, Джош Хартнетт и другие). Однако в условиях доминирования семейного контента и российского кино не самые дорогие жанровые проекты окончательно превратились в темных лошадок, хотя в прежние, более будничные времена они становились поставщиками регулярного трафика для кинотеатров.

В целом можно констатировать, что общий уровень пакетов дистрибьюторов, несмотря на все существующие сложности в плане поиска контента, продолжает расти от форума к форуму. У каждого из игроков есть сильные, перспективные релизы. В то же время сказать, что в летние месяцы из числа российских картин выйдет что-то, сопоставимое с МАСТЕРОМ И МАРГАРИТОЙ или ЛЬДОМ 3, к сожалению, сложно.

При этом речь на форуме шла, разумеется, не только о летнем сезоне. Все отчетливее ощущается уверенность, с которой российская киноиндустрия смотрит в будущее и строит на него планы. В рамках конвента были заявлены даты ФИННИКА 2 (23 октября 2025 года), а вскоре после завершения слета появилась информация о сроках готовности ДОМОВЕНКА КУЗИ 2 (18 декабря 2025 года). В случае с последним релизом можно только позавидовать напору, с которым Кинокомпания братьев Андреасян работает с текущей конфигурацией рынка: не случайно Гевонд Андреасян выходил на сцену «Синема Парк Мосфильм» не единожды. В целом уже сейчас можно рассуждать не только о ближайшей «новогодней битве», но и о той, что последует за ней.

Подводя итог, не можем не упомянуть, пожалуй, главную кулуарную интригу форума, которая нашла свое окончательное разрешение только 4 апреля, в момент завершения работы над данной публикацией. Все три дня презентаций были полны слухами о том, как разойдутся в графике релизов главные премьеры конца месяца: фантастика СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД (18 апреля), ретро-экшн МИНИСТЕРСТВО НЕДЖЕНТЛЬМЕНСКИХ ДЕЛ и военная драма БЛИНДАЖ (оба – 25 апреля). Пересказывать все варианты конфигураций, которые обсуждались в кулуарах, сейчас уже не имеет смысла, так как картине Гая Ричи Министерство культуры не выдало прокатное удостоверение на заявленную дату, и она была вынуждена ее покинуть. Все подробности произошедшего, остается надеяться, станут известны в скором времени. На данный момент можно утверждать, что итоговый годовой бокс-офис сократился примерно на миллиард рублей, что вряд ли радует игроков рынка, в особенности кинотеатры. С уходом МИНИСТЕРСТВА из числа потенциальных зарубежных суперхитов, заявленных на презентациях последнего кинофорума, в репертуарной сетке на данный момент остаются ВОРОН и ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 3 (оба – проекты «Вольги»), а также РЫЖАЯ СОНЯ («КарроПрокат») и БОРДЕРЛЕНДС (Global Film).

ТРИ ДНЯ – ДЕЛУ

Крайне разносторонней выдалась и деловая программа МКиФ «Российский кинобизнес». В первый день участники форума, включая президента сети кинотеатров «КАРО» Ольгу Зинякову и члена совета Ассоциации владельцев кинотеатров, руководителя АВК'PRO Романа Исаева, обсудили вечную для кинорынка проблему пиратства. Во второй день состоялась панель, посвященная различным сценариям и способам продвижения контента к конечному потребителю на онлайн-платформах.

Третий день деловой программы был посвящен теме «Инвестиции в кино», что вызвало неподдельный интерес многих участников форума. Модератором здесь выступила продюсер секции, эксперт по кинотехнологиям, бизнес-консультант Ольга Трифонова. Спикерами среди прочих стали управляющий партнер инвест-платформы «Российский кинобизнес», эксперт в сфере инвестиций и страхования частных инвестиций Олег Лозовой, генеральный директор компании «Контент-Клуб», продюсер Антон Сиренко, инвестор и глава Партнерства инвест-клубов РФ Сергей Ореханов, основатель и генеральный продюсер игровой студии Game Art Pioneers Дмитрий Здесев, коммерческий директор компании «Премьер Зал» Артем Чулочников, ведущий продюсер, директор по маркетингу кинокомпании «Проспект Мира» и директор по внешним и региональным связям кинокомпании Bazelevs Ирен Ванидовская, а также турецкий продюсер Семих Сачаклы, исполнительный директор Kunay Film. Данная компания осуществляет как полный цикл производства кино, так и дистрибуцию российского и турецкого контента, а также организует продакшн-сервис для международных проектов на территории Турции. Среди прочего Сачаклы поделился подробностями работы над проектом SON OF THE RICH, турецким ремейком блокбастера ХОЛОП.

Также в рамках секции «Инвестиции в кино» прошел питчинг, в котором приняли участие семь кинопроектов. Как отметила Екатерина Бордачева, данный питчинг является новой версией программы #Поиск. Но здесь фильмы предлагают не только дистрибьюторам, но и инвесторам на разных этапах разработки. «Результаты нашей секции превзошли все ожидания. Гостей пришло больше, чем мы рассчитывали, особенно сильный наплыв наблюдался на наш питчинг, – рассказала Ольга Трифонова. – Отдельным сюрпризом было узнать, что сразу после него один из проектов получил предложение от группы инвесторов уйти с ними в дальнейшие переговоры. Сам факт переговоров не значит, что фильм получит финансирование, впереди еще много проверок, но мы продолжим выбирать наиболее привлекательные проекты, которые имеют все шансы быстро привлекать внимание инвесторов».

Рынок венчурных инвестиций в последние два года пережил понятное снижение, но сегодня динамика начинает выравниваться, заключается все больше сделок, поведала Ольга Трифонова. Сейчас в России заперто довольно много денег, с одной стороны, и при этом ограничено предложение объектов для инвестирования. В то же время кинопроизводство является в настоящий момент, по оценкам экспертов рынка, среднерисковой инвестицией, и в силу этого – очень интересной и перспективной индустрией. «Инвестиции в кино» – наш совместный проект, который базируется на основной программе и движке Кинорынка, – рассказала Екатерина Бордачева. – С Ольгой Трифоновой и коллегами у нас четко разделены обязательства и компетенции. Темы и состав спикеров мы формируем совместно, исходя из задач платформы. Задача Ольги – привлекать новых участников из сферы инвестиций, смежных и других отраслей. Я приглашаю в основном коллег и спикеров из киноиндустрии. Как, например, Антон Сиренко («Контент-Клуб»), Борис Машковцев («Союзмультфильм»), Артем Чулочников («Премьер Зал») и других. «Премьер Зал» на весеннем смотре участвовал в качестве экспонента и представил линейку услуг компании, поэтому я предложила включить выступление коммерческого директора сети Артема Чулочникова именно в секцию «Инвестиции в кино». Аналогичный подход был с Kunay Film. Я вела переговоры с представителями компании несколько месяцев и интегрировала презентацию в «Инвестиции в кино», чтобы охватить и постоянную аудиторию Кинорынка, и новых участников».

По итогам деловых панелей организаторы получили очень много положительных отзывов и благодарностей как от гостей, так и от участников, отметила Ольга Трифонова: «Поступили даже предложения сделать образовательные мини-курсы на основе наших презентаций, и мы теперь думаем над тем, как удовлетворить этот запрос. Некоторые гости даже специально приезжали на отдельное выступление, как, например, в случае с Дмитрием Здесевым или Ирен Ванидовской».

Дальнейшие планы организаторов полностью зависят от обратной связи, подчеркивает Ольга Трифонова: «Мы всегда смотрим на то, что в данный момент интересно индустрии. Больше всего аудитории собрал питчинг, он вызвал настоящий ажиотаж. Искренний интерес разных игроков вызывают новые проекты, о которых еще никто не знает. Значит, видимо, будем смотреть и в эту сторону. Также вызывают интерес новые сферы, новые темы, которые стимулируют развитие коммерческой стороны кинематографа. К примеру, тема видеоигр выросла именно из этого понимания. Точек приложения денег в кинематографе очень много, это не только контент (хотя, безусловно, он остается для всех в приоритете), но и, например, строительство кинотеатров, оборудование для показа и прочее. И мы будем развивать, безусловно, и эти сферы тоже».

Фото: пресс-служба ММКиФ «Российский Кинобизнес»

09.04.2024 Автор: Никита Никитин