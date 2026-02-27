Иллюзии волшебника Изумрудного города

К пятому году существования российского проката без голливудских мейджоров отрасль пришла к какому-то относительному равновесию. Общий бокс-офис фильмов показывает рекордные результаты, хотя проблема снижения посещаемости кинотеатров остается по-прежнему острой. БК подводит итоги 2025-го для пятнадцати лидеров отрасли.

Валовые сборы 2025 года оказались рекордными по сравнению с кассой предыдущих пяти лет. Общие сборы достигли 45,189 млрд рублей, увеличившись на 5,4% к 2024-му. При этом посещаемость оказалась одной из худших за последнюю пятилетку – число зрителей было меньше только в 2022 году. В 2025-м этот показатель достиг 106 млн, сократившись по сравнению с предыдущим годом на 10%, а с 2023-м, когда, несмотря на отсутствие голливудских проектов в официальном прокате, в кинотеатры пришло 122 млн человек, – на 13%. В отношении 2019 года бокс-офис уменьшился на 19% (тогда общие сборы достигли 55,534 млрд рублей), а количество зрителей – на целых 52% (семь лет назад фильмы на больших экранах смотрело 219,7 млн человек). Доля российского кино постепенно увеличивается год от года, и в валовой выручке 2025-го она достигла рекордных 69%, составив 31,201 млрд рублей. При этом число зрителей отечественных фильмов все-таки сократилось – с 81 млн в 2024-м до 76 млн в 2025 году.

По итогам прошлого года девять фильмов смогли заработать в прокате более 1 млрд рублей. Сборы самого кассового релиза, фэнтези ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА, превысили 3 млрд. Еще один новогодний хит, ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ, освоил свыше 2 млрд, а семь картин привлекли выручку в диапазоне от 1 млрд до 2 млрд. В 2024 году «миллиардеров» в общей сложности было тоже девять, в 2023-м – всего пять. Первая десятка самых кассовых фильмов 2025 года почти полностью состоит из российских релизов, за исключением двух строчек: третье место занял зарубежный триллер ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3, а замкнул десятку фэнтези-хоррор ДРАКУЛА.

Практически все дистрибьюторы по итогам 2025 года показали прирост по выручке. А восемь из пятнадцати прокатных компаний добились рекордных за последние пять лет своей работы сборов. Спад по валовой кассе фильмов продемонстрировали только «Наше кино», Global Film, World Pictures, «Парадиз» и Russian World Vision.

«Централ Партнершип» неизменно остается лидером по выручке своих проектов среди дистрибьюторов. Серебро удержала компания «Атмосфера Кино». «НМГ Кинопрокат» по итогам 2025-го смог подняться с четвертой на третью позицию, поменявшись местами с «Вольгой». Пятое место третий год подряд удерживает «Наше кино». Компании «Про:взгляд» и «Пионер» в 2025-м продемонстрировали выдающиеся приросты по сборам и смогли подняться на одиннадцатое и двенадцатое места соответственно. Также в топ-15 пробилась компания «Иноекино».

«Централ Партнершип»

33 фильма прокатчика принесли кинотеатрам в 2025 году рекордную для «Централ Партнершип» кассу в 14,964 млрд рублей. Доля рынка увеличилась до 33,1%, при этом пиковой она была в 2023-м, когда достигла 37%. По сравнению с 2024 годом выручка релизов ЦПШ выросла на 9%, а вот количество проданных билетов сократилось на 8%. Аудитория фильмов компании в прошлом году составила 34,430 млн зрителей. В 2024-м их было 37,417 млн, в 2023-м – 45,696 млн.

Дистрибьютор выпустил шесть из девяти прошлогодних «миллиардеров»: ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА, ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА, БАТЯ 2 ДЕД, АВГУСТ, АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС и КРАКЕН. В топ-10 самых кассовых проектов компании за всю историю ее работы попали два вышедших в прошлом году фильма – ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА и ПРОРОК. Пакет дистрибьютора в основном состоит из российского кино, только семь релизов оказались зарубежными. Самыми успешными из них стали турецкая мелодрама ХОЛОП. ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК (240 млн рублей) и хоррор КРОВАВЫЙ УРОЖАЙ (37,3 млн).

Статус лидера уже несколько лет безоговорочно принадлежит «Централ Партнершип». И никто из коллег пока не может претендовать на это звание, но некоторые попытки усиления конкурентов происходят. Так, новые проекты компаний Art Pictures Studio и «Водород» теперь выпускает на большие экраны «НМГ Кинопрокат» (БУРАТИНО, ХОТТАБЫЧ). Триквел ЧЕБУРАШКИ перешел в пакет «Атмосферы Кино», так как студия-производитель франшизы Yellow, Black and White (создатель четырех фильмов из топ-10 самых кассовых релизов российского проката за всю его современную историю) стала совладельцем компании. Поэтому «Атмосфера» выпустит следующие сказочные блокбастеры продакшна – ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК и КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ.

Тем не менее в наступившем году у «Централ Партнершип» запланировано множество амбициозных премьер, которые позволят прокатчику сохранить лидирующую позицию. Среди них комедия ХОЛОП 3, фэнтези КАК ИВАН В СКАЗКУ ПОПАЛ от создателей БРЕМЕНСКИХ МУЗЫКАНТОВ, фантастический экшн ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА, гоночный ретро-фильм БИТВА МОТОРОВ, историческая драма РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ, сказки МОРОЗКО и УМКА. А в следующей «новогодней битве» будет участвовать фэнтези ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ.

«Атмосфера кино»

«Атмосфера Кино» второй год подряд сохраняет второе место по доле рынка, в 2025-м обеспечив 17,6% валовых сборов. Выручка фильмов компании достигла рекордных для нее 7,962 млрд рублей. 43 релиза дистрибьютора привлекли 17,919 млн зрителей. По сравнению с предыдущим годом показатели «Атмосферы» выросли: бокс-офис – на 16,5%, а посещаемость – на 2,2%. «2025-й для нашей компании стал годом устойчивого стабильного роста. Мы сумели выжить в 2023-м, затем вышли в 2024-м на уровень результатов, которые позволили нам увидеть свет в конце тоннеля, а уже в 2025 году вполне уверенно двигались по хайвэю. Не в крайней левой полосе, распугивая всех дальним светом фар, а ехали в уже запланированном режиме без аварий и технических проблем, одновременно контролируя как скорость движения, так и время прибытия в пункт назначения», – подводят итоги года соучредители «Атмосферы Кино» Вадим Иванов и Николай Борунков.

В прошлом году компания выпустила на большие экраны самый кассовый зарубежный релиз официального проката с 2022-го – сборы триллера ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3 достигли 1,924 млрд рублей. По итогам 2025-го это был второй наиболее успешный проект «Атмосферы кино» после МАСТЕРА И МАРГАРИТЫ (на данный момент – третий). К миллиардной планке приблизились фэнтези ДРАКУЛА с кассой в 937 млн и комедия ПАПИНЫ ДОЧКИ. МАМА ВЕРНУЛАСЬ (915 млн) производства YBW. Все три релиза вместе с БАЛЕРИНОЙ вошли в десятку самых кассовых проектов компании за все историю ее работы. А ДРАКУЛА стал самым успешным хоррором года.

Еще тринадцать картин «Атмосферы кино» освоили в прошлом году свыше 100 млн рублей. Доля зарубежного кино в пакете дистрибьютора в 2025-м составляла 44,2%. Кроме занявших две первые строчки релизов, зрителей привлекли экшн БАЛЕРИНА, эротический триллер ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА, боевик ОХОТА НА ВОРОВ 2: ПАНТЕРА.

Прокатчик активно работает над усилением сотрудничества с продюсерскими компаниями. Кроме перспективного партнерства с YBW, заключенного после выхода «Марс Медиа» из состава акционеров в конце 2024 года, «Атмосфера Кино» договорилась о стратегическом сотрудничестве с Legio Felix. Компании собираются совместно разработать и выпустить около двадцати полнометражных проектов в ближайшие шесть-семь лет. Первым релизом в рамках партнерства стал приключенческий экшн ЛЕВША, вышедший в прокат в январе и заработавший на данный момент 264 млн рублей. В пул стратегических партнеров дистрибьютора также входят Кинокомпания братьев Андреасян, Arna Media, «Маурис Фильм», «Атмосфера Кино» выпускает картины Алексея Пиманова, компании SoFilm, имеет first-look deal с «Амедиатекой». В 2025 году основатели «Атмосферы» запустили новый проект – компанию «О!КИНО», которая будет заниматься реализацией цифровых и телевизионных прав, а также международной дистрибуцией российских фильмов. Этот шаг повышает конкурентные преимущества прокатчика.

«Если оценивать 2025-й с индустриальной точки зрения, то, пожалуй, мы назовем его годом устойчивого роста. Это был четвертый год СВО. Индустрия и государство в целом уже адаптировались к ситуации и выработали схемы работы, которые способствуют сохранению рынка и его более или менее стабильному развитию, – рассуждают Вадим Иванов и Николай Борунков. – В 2025-м был найден баланс в работе с альтернативным прокатом. В этом вопросе необходимо отметить особую заслугу Ассоциации владельцев кинотеатров и лично Алексея Воронкова, сумевшего найти аргументы для достижения компромисса как внутри АВК, так и при взаимодействии с органами власти. Кинотеатры дисциплинированно воздержались от работы с альтернативным прокатом в Новый год 2025-го, затем – на майские праздники. У нас не было блэкаутов, форсированных какими-то отдельными российскими релизами. Как результат – наладился поток зрителей, которые идут смотреть голливудское кино. И даже несмотря на, мягко скажем, плохое студийное лето, во второй половине года мы получили несколько шикарных результатов в прокате от западных релизов, включая МАТЕРИАЛИСТКУ, ДРАКУЛУ и ИЛЛЮЗИЮ ОБМАНА 3. При этом с началом нового высокого сезона, который мы для себя определяем периодом с октября по март, резко пошли в гору и результаты российских фильмов. Это уже было связано с увеличением предложения, умноженного на улучшение качества предлагаемого контента, который представлялся зрителям с привлечением медийных холдингов. В каком-то смысле с сентября 2025-го мы наблюдаем «гонку вооружений», когда для достижения максимального результата продюсеры и прокатчики вынуждены объединяться с информационными партнерами. Широкое вовлечение медийных холдингов позволяет раскачивать аудиторию на уровне, который недостижим в обычной ситуации для дистрибьюторов и прокатчиков. При этом мы не увидели каннибализации. В октябре во время репетиции «новогодней битвы» свою кассу собрали все ключевые участники «битвы», что стало для нас приятным сюрпризом. А затем все то же самое повторилось в Новый год 2026-го. При этом нужно отметить, что большие релизы с поддержкой холдингов позволяют друг другу собирать, но они перетягивают одеяло со средних и мелких проектов, которые лишаются воздуха. Но таковы законы и последствия конкуренции – и нужно их учитывать».

В 2026 году «Атмосфера Кино» представит на больших экранах картины Кинокомпании братьев Андреасян СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ и ДОМОВЕНОК КУЗЯ 2 Поэкспериментирует с летним релизом фэнтези YBW ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК, осенью покажет КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ Клима Шипенко. А в следующей «новогодней битве» будет участвовать с ЧЕБУРАШКОЙ 3 Также в пакете прокатчика – потенциально самый кассовый зарубежный релиз 2026 года ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: РАССВЕТ ЖАТВЫ, перспективный экшн СКАЛОЛАЗ и экшн-триллер ОГРАБИТЬ ЛОНДОН.

Уже вышедшие ПРОСТОКВАШИНО и СКАЗКУ О ЦАРЕ САЛТАНЕ, а также ДОМОВЕНКА, КОЛОБКА, КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ, ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ Вадим Иванов и Николай Борунков называют потенциальными «миллиардерами» 2026 года. «В дополнение к нашим локомотивам также планируется семь релизов с эстимейтом от 300 миллионов рублей. Это экранизация книги номер один по продажам в России в 2022–2024 годах «К себе нежно» Ольги Примаченко; экранизация бестселлера Анны Джейн «Твое сердце будет разбито»; один из главных военных фильмов года ЛИТВЯК от создателя 28 ПАНФИЛОВЦЕВ Андрея Шальопы; третья часть франшизы НЕ ОДНА ДОМА; боевик МЯТЕЖ с Джейсоном Стэйтемом; 1812 ОХОТА НА ИМПЕРАТОРА Алексея Пиманова; вторая часть хита РУКИ ВВЕРХ! Итого мы имеем в графике релизов шесть картин, претендующих на сборы от 1 миллиарда рублей, и семь фильмов, претендующих на сборы от 300 миллионов. Для сравнения: в 2025-м мы выпустили один «ярдник» и пять картин 300+. Это очень серьезная демонстрация наших планов и амбиций. В общем, планов громадье. Да пребудет с нами сила!» – подытоживают соучредители «Атмосферы Кино».

«НМГ Кинопрокат»

По итогам 2025 года компания «НМГ Кинопрокат» добилась рекордной для себя выручки, заработав 6 млрд рублей. Это позволило прокатчику увеличить рыночную долю до 13,3% и подняться с четвертого на третье место в рейтинге дистрибьюторов. 22 фильма компании привлекли в кинотеатры 13,907 млн зрителей. По сравнению с предыдущим годом «НМГ Кинопрокат» показал существенный прирост: на 43,3% в денежном выражении и на 16,3% – по числу проданных билетов. В 2024-м общий сбор релизов прокатчика достиг 4,189 млрд рублей, число привлеченных зрителей составило 11,963 млн.

Наиболее успешным проектом компании в прошлом году стало фэнтези ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ, заработавшее 2,680 млрд рублей. Также у зрителей были востребованы комедия ЕЛКИ 12 (748 млн), экшн-детектив КРАСНЫЙ ШЕЛК (689 млн), мультфильм ФИННИК 2 (338 млн), второй самый кассовый анимационный проект года, и ЯГА НА НАШУ ГОЛОВУ (248млн). Компания в целом сфокусирована на отечественном кино, но продолжает точечно работать с зарубежным контентом: в 2025-м она выпустила только один иностранный релиз – фантастический боевик АЛЬТЕР с Томом Фелтоном.

В 2026 году прокатчик представит на больших экранах полнометражное продолжение популярного сериала «Кинопоиска» КОРОЛЬ И ШУТ. НАВСЕГДА, комедийный альманах к 8 Марта ТЮЛЬПАНЫ, комедию ДЕД ФОМИЧ и сказку на следующий Новый год ХОТТАБЫЧ.

«Вольга»

Компания «Вольга» также освоила максимальную для себя выручку за последние пять лет, заработав в 2025 году 4,948 млрд рублей. И хотя доля рынка осталась той же (10,9%), прокатчик опустился с третьего на четвертое место. По сравнению с предыдущим годом компания показала прирост по сборам на 5,5%, но количество зрителей сократилось на 7,9%. В 2024-м ее релизы привлекли 13,159 млн человек, а выручка фильмов достигла 4,692 млрд. В 2025 году «Вольга» представила на больших экранах максимальное среди дистрибьюторов число проектов – 51 фильм, которые привлекли 12,120 млн человек. Из них 31 картина была зарубежного производства.

В прошлом году компания выпустила в прокат свой самый кассовый релиз за все время работы – сказку Кинокомпании СТВ ГОРЫНЫЧ. Картина смогла заработать свыше миллиарда рублей, ее общие сборы достигли 1,537 млрд. «ГОРЫНЫЧ стал одновременно и вызовом для нас, и большим опытом, и очень важным этапом в развитии нашей компании», – отметил директор кинопрокатного отдела «Вольги» Александр Сычев. Также в топ-10 наиболее успешных проектов компании за всю ее историю вошел прошлогодний мультфильм ТРИ БОГАТЫРЯ И СВЕТ КЛИНОМ, освоивший 557 млн рублей. Выручка еще семи картин 2025 года превысила стомиллионный рубеж. Среди них мелодрама МАТЕРИАЛИСТКА (395 млн), триллер ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА (325 млн), романтическая драма ОСТАВЬ ЭТО ВЕТРУ (235 млн), анимация ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 2 (227 млн).

Компания продолжает с большим успехом выпускать анимацию: шесть релизов из топ-10 лучших мультфильмов 2025 года (не считая аниме) были представлены «Вольгой», включая самый кассовый российский проект, ТРИ БОГАТЫРЯ И СВЕТ КЛИНОМ, и наиболее успешный зарубежный – ЗВЕРОПОЕЗД. Также востребованным стал хоррор компании ОДНО ЦЕЛОЕ, занявший третью строчку среди самых кассовых проектов в этом жанре по итогам года.

В 2026 году компания уже заработала свыше миллиарда рублей благодаря прокату триллера ГОРНИЧНАЯ. Картина с Амандой Сайфред и Сидни Суини на данный момент занимает третье место среди самых кассовых проектов «Вольги». Также запланирован релиз приключенческого фильма КОСМИЧЕСКАЯ СОБАКА ЛИДА, ленты с Робертом Паттинсоном и Зендеей ВОТ ЭТО ДРАМА! и анимационных картин СМЕШАРИКИ СКВОЗЬ ВСЕЛЕННЫЕ и ЛУНТИК. ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ. В прошлом году компания стала заниматься не только прокатом, но и производством кино, и в 2026-м уже выпустила на большие экраны драмеди ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА, где выступила сопродюсером наряду с Bosfor Pictures, а вскоре готовится представить в кинотеатрах совместный с «Форпост Продакшн» мультфильм ГРУЗОВИЧКИ и созданную в партнерстве с «КиноЦехом» комедию МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ.

«Этот год уже начался для нас очень успешно: абсолютным хитом стала ГОРНИЧНАЯ, сердца зрителей покоряет ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА. И мы планируем продолжать делать то, что у нас получается много лет – работать с фильмами, которые вызывают искренний интерес зрителей, которые отличаются событийностью, которые что-то в нас меняют, – добавляет Александр Сычев. – Так, например, уже совсем скоро мы выпустим КРАСАВИЦУ – ленту про одну из самых драматичных страниц в истории нашей страны, крайне эмоциональную, очень человечную и абсолютно гуманистичную картину для всей семьи. В 2026-м мы продолжим расширять объем российского кино в нашем пакете, активно занимаемся его продюсированием, о чем подробнее расскажем на весеннем Кинорынке».

По мнению Сычева, среди глобальных вызовов отрасли остается огромный потенциал летнего проката, над полным раскрытием которого «Вольга» продолжает с упорством работать. «Эти усилия в конечном счете окупятся сторицей и для дистрибьюторов, и для продюсеров, и для кинотеатров. И мы уже видели, как это работает, на прекрасных цифрах МАТЕРИАЛИСТКИ», – убежден он.

«Наше кино»

«Наше кино» третий год подряд удерживает пятое место в рейтинге дистрибьюторов. В 2025-м выручка компании достигла 2,047 млрд рублей, сократившись относительно предыдущего года на 16,1% по сборам и на 29,3% по количеству зрителей. 29 фильмов прокатчика в 2025 году посмотрело 5,682 млн человек. В 2024-м аудитория проектов компании насчитывала 8 млн зрителей, а валовые сборы достигали 2,440 млрд рублей.

Главными релизами 2025 года для «Нашего кино» стали семейные комедии собственного производства ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА (593 млн рублей), ЖДУН (369 млн), СОКРОВИЩА ГНОМОВ (168 млн), МАША И МЕДВЕДИ (156 млн), СЕМЕЙНЫЙ ПРИЗРАК (109 млн), а также АРТЕК. СКВОЗЬ СТОЛЕТИЯ (148 млн). Все остальные картины прокатчика заработали менее 100 млн. ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА и ЖДУН вошли в первую десятку наиболее кассовых фильмов «Нашего кино» после смены руководства. «В ушедшем году как производственная компания мы завершили и выпустили все запланированные фильмы, за исключением одного, у которого оказался очень сложный постпродакшн. Как кинопрокатная компания мы сохранили свою долю на рынке, так что я в общем доволен итогами 2025-го. Мы успешно выпустили множество наших семейных релизов. В плане закупок и производства сохранили прежний курс, продолжили заниматься семейным кино, хотя некоторые жанры, которые мы активно разрабатывали, отвалились», – сообщает управляющий партнер компании «Наше кино» Максим Рогальский.

Кроме отечественного кино, в пакете прокатчика имеется и зарубежное – в 2025 году «Наше кино» выпустило тринадцать иностранных фильмов. Лучшими из них стали триллер БАГРОВАЯ ОТМЕЛЬ (21,1 млн рублей) и хоррор ПИТЕР ПЭН: КОШМАР В НЕТЛАНДИИ (19,1 млн), а также мультфильм ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ГОРОДА СКАЗОК (18,2 млн).

В 2026 году «Наше кино» представит на больших экранах сиквелы своих прошлогодних лидеров: семейные комедии ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 2, ЖДУН 2, СОКРОВИЩА ГНОМОВ 2, а также новые истории со знакомыми названиями ЦАРЕВНА НЕСМЕЯНА, ЛУКОМОРЬЕ, ВОЛШЕБНЫЕ КОНЬКИ, ПЕТРУШКА, БОГАТЫРИ, ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИНГВИНЕНКА. В общей сложности компания планирует выпустить до конца года около тридцати проектов, включая мультфильм КОТЫ ЭРМИТАЖА 2, фэнтези СКАЗОЧНЫЕ ВЫХОДНЫЕ, драму КОММЕРСАНТ с Александром Петровым и историческую картину Алексея Учителя ШУМ ВРЕМЕНИ.

«Одним из главных вызовов, думаю, не только для нас, стало то, как в прошлом году усложнилось получение прокатного удостоверения. Также в 2025-м наблюдалось сильное падение VOD-рынка с точки зрения интереса к полнометражному контенту. 2026-й обещает быть тяжелым. Все тенденции, начавшиеся в середине 2025-го, включая серьезное сокращение спроса на фильмы на ТВ и VOD, снижение интереса к комедиям или анимации в кинопрокате, рост спроса именно на событийные релизы, только усилятся. Год будет тяжелым, стрессовым, ничего хорошего в экономике нас не ждет, так что нужно запасаться всеми необходимыми ресурсами. Но я верю, что мы все вместе выстоим», – заключает Максим Рогальский.

«КарроПрокат»

В 2025 году компания Алексея Рязанцева снова сменила название – и вместо «КарроПрокат» получила хорошо известный на рынке тайтл «Каро Премьер». Прокатчик сохранил шестое место с увеличением доли до 3,9% против 3,5% годом ранее. Общая выручка фильмов дистрибьютора достигла 1,752 млрд рублей, на 15,9% превысив денежный показатель предыдущего года. Двадцать релизов компании посмотрело 4,814 млн зрителей, на 2,5% больше, чем в 2024-м.

Главным успехом дистрибьютора в прошлом году стал релиз семейной комедии с Юрием Стояновым НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ, заработавший в прокате 854 млн рублей. Еще 394 млн компании принес исторический экшн ЗЛОЙ ГОРОД. Также зрителей привлекали, пусть и заметно меньше, семейные комедии КАПИТАН КРЮК (97,7 млн), СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК (73,2 млн) и ЖИГА. НА ПОЛНОЙ СКОРОСТИ (45,4 млн). В последних двух Алексей Рязанцев выступил еще и как продюсер.

В 2026 году «Каро Премьер» представит на больших экранах новый фильм Гая Ричи ЖЕНА И ПЕС, один из самых крупных зарубежных проектов наступившего года. В марте выпустит комедийную драму ЖЕМЧУГ с Евгением Цыгановым и Светланой Ходченковой, а осенью – комедию с Юрием Стояновым ДЕДМОБИЛЬ от продюсеров НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ Георгия Малкова и Ясмины Бен Аммар.

Global Film

Компания Global Film третий год подряд сохраняет седьмое место в рейтинге дистрибьюторов, несмотря на то, что доля прокатчика сократилась до 1,9%. 22 проекта дистрибьютора заработали 869 млн рублей и привлекли 1,785 млн зрителей. Уменьшение по сборам по сравнению с 2024 годом составило 20,7%, по количеству аудитории – 44,3%. В 2024-м прокатчик привлек на свои фильмы 3,202 млн человек и освоил 1,095 млрд рублей.

Самыми успешными релизами Global Film в прошлом году стали экшн с Джейсоном Стэйтемом МАСТЕР (304 млн рублей), хоррор ОБЕЗЬЯНА (186 млн), триллеры ДИСПЕТЧЕР (48,6 млн) и ЗАПАДНЯ (43,5 млн), а также фильм ужасов СИНИСТЕР. СЕМЕЙНОЕ ПРОКЛЯТИЕ (43,3 млн). МАСТЕР и ОБЕЗЬЯНА вошли в топ-10 самых кассовых проектов компании после смены собственника и ребрендинга в 2022 году. ОБЕЗЬЯНА оказалась вторым наиболее успешным хоррором по итогам 2025-го.

В 2026-м компания продолжит делать ставку на «мужские» экшн-релизы со звездами. Год начался с премьеры фильма-катастрофы с Джерардом Батлером ГРЕНЛАНДИЯ 2: МИГРАЦИЯ, заработавшего на данный момент 119 млн рублей. Также в течение года прокатчик выпустит survival-триллер КРУШЕНИЕ РЕЙСА 1405 c Аароном Экхартом и Беном Кингсли, зомби-хоррор В ПОИСКАХ ЖИВЫХ с Дэйзи Ридли, криминальный экшн-триллер MOTOR CITY с Аланом Ричсоном, Шейлин Вудли и Беном Фостером, фантастический экшн-детектив ПЕС 51 с Луи Гаррелем, Адель Экзаркопулос и Роменом Дюрисом. Кроме того, предстоит релиз фантастической комедии Гора Вербински УДАЧИ, ВЕСЕЛЬЯ, НЕ СДОХНИ с Сэмом Рокуэллом в главной роли и семейной ленты ЛИА И КЕНГУРУ.

«Экспонента Фильм»

«Экспонента Фильм» по итогам 2025 года осталась на восьмой позиции с долей рынка в 1,6%. Выручка сорока релизов компании достигла 737 млн рублей. Повышение по сравнению с предыдущим годом в денежном выражении составило 2,8%, количество зрителей уменьшилось на 16,5%, до 1,666 млн человек. В 2024-м дистрибьютор заработал 716 млн рублей и привлек 2 млн зрителей.

Главными проектами прошлого года для прокатчика стали семейное фэнтези ОЧИ (66 млн рублей), фантастический триллер КРУШЕНИЕ МИРА (56,1 млн), хорроры АСТРАЛ. СПУСК К ДЬЯВОЛУ (54,7 млн), ЗАКЛЯТИЕ. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ (52,4 млн), а также фантастическая драма Фрэнсиса Форда Копполы МЕГАЛОПОЛИС (41,7 млн). АСТРАЛ. СПУСК К ДЬЯВОЛУ оказался самым успешным «астралом» по итогам года, а всего их вышло в прокат тринадцать.

Нынешний год компания начала с успешного выпуска на январских каникулах хоррора СИНИСТЕР. ПЕРВОЕ ПРОКЛЯТИЕ, заработавшего 51,5 млн рублей. Осенью состоится премьера экранизации романа Виктора Гюго ОТВЕРЖЕННЫЕ от продюсеров фильмов ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО, ТРИ МУШКЕТЕРА: Д’АРТАНЬЯН и ТРИ МУШКЕТЕРА: МИЛЕДИ. Также на экраны выйдет биографическая драма Питера Фаррелли РОККИ – ЭТО Я.

World Pictures

Компания World Pictures оставила за собой девятую строчку с долей рынка в 0,9%. 28 фильмов прокатчика принесли 415 млн рублей и привлекли 997 тысяч зрителей. Это меньше, чем было годом ранее – на 34% по сборами и на 42% по посещаемости. Дистрибьютор показал самое высокое падение в топ-15, но оно объясняется грандиозным успехом в 2024 году: хоррор УЖАСАЮЩИЙ 3 заработал тогда 337 млн рублей и стал самым кассовым проектом компании.

В 2025 году наибольшего интереса аудитории удалось достичь хоррорам компании ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: КОМНАТА 666 (43,5 млн рублей), СИНИСТЕР: НОВЫЕ ДУШИ (38,1 млн), АСТРАЛ. ПРОКЛЯТИЕ МЕРТВЫХ (34,2 млн), АСТРАЛ. ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ (31,7 млн) и СУЩНОСТЬ (30 млн).

Наступивший год начался для World Pictures с успеха фильма ужасов ОНО. ПЕРВОЕ ПРИШЕСТВИЕ, принесшего компании 75 млн рублей и ставшего вторым самым кассовым проектом в ее истории. В 2026-м прокатчик выпустит еще ряд хорроров, а также представит драму НЮРНБЕРГ с Расселом Кроу, Рами Малеком и Майклом Шенноном, которую в США прокатывал Sony Pictures, и новую работу Осгуда Перкинса МОЛОДЫЕ ЛЮДИ с Лолой Тун, Николь Паркер и Николь Кидман. Лента будет самым масштабным проектом в карьере режиссера – ее бюджет превышает $20 млн.

«Кинологистика»

«Кинологистика» второй год подряд сохраняет за собой десятое место, обеспечив 0,8% рынка. За 2025-й прокатчик добился рекордных для себя сборов: 39 фильмов принесли ему 374 млн рублей и 910 тысяч проданных билетов. Дистрибьютор показал заметный прирост к цифрам предыдущего года – на 29,8% в денежном выражении и на 8% по посещаемости.

Главными релизами компании в ушедшем году стали хорроры: ОНО. НОВАЯ ГЛАВА заработал 99,4 млн рублей, «новогодний» АСТРАЛ. КОШМАР В «СПРИНГ ГАРДЕН» – 51,3 млн, ОНО. КОШМАР НА МЕЙПЛ-СТРИТ – 36,2 млн, АСТРАЛ. МОГИЛЬНЫЙ РИТУАЛ – 21,4 млн, АСТРАЛ. СВЕЧА ВЕДЬМЫ – 17,6 млн. ОНО. НОВАЯ ГЛАВА, а также АСТРАЛ. КОШМАР В «СПРИНГ ГАРДЕН» стали самыми кассовыми проектами для дистрибьютора за все время его работы. Также в десятку лучших вошел фильм ужасов ОНО. КОШМАР НА МЕЙПЛ-СТРИТ.

«Новогодний» хоррор «Кинологистики» нынешнего года ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. НОВЫЙ АТТРАКЦИОН со сборами в 43,3 млн рублей уже стал пятым наиболее успешным релизом дистрибьютора за всю его историю. В этом году предстоит выход еще ряда хорроров, в числе которых выделяется фильм с Рупертом Гринтом РОЖДЕННЫЙ ТЬМОЙ о молодой семье с ребенком, переезжающей в дом в лесу, и слоубернер Дмитрия Давыдова ГРАНИЦА о чертовщине в якутской деревне на границе между мирами. Производством последнего занималась сама «Кинологистика». Также прокатчик завершил работу над совместным с компаниями из Таиланда и США фантастическим фильмом с элементами хоррора ОШИБКА ВРЕМЕНИ. МЫ ЗДЕСЬ и скоро представит его на больших экранах. Кроме того, «Кинологистика» занимается разработкой комедии КОТ УЧЕНЫЙ и фильма на английском языке CELLPHONES.

«Про:взгляд»

2025 год стал рекордным для компании «Про:взгляд». Увеличение ее показателей по сравнению с 2024-м достигло фантастических 497% по сборам и 392% по посещаемости. Всего лишь девять релизов принесли прокатчику 373 млн рублей. Это позволило ему подняться с 21-го на одиннадцатое место. Фильмы компании посмотрело 720 тысяч человек.

Главными причинами успеха стал выпуск японского триллера ВЫХОД 8 и драмы УМРИ, МОЯ ЛЮБОВЬ, заработавших 165 млн и 99 млн рублей соответственно. В результате ВЫХОД 8 возглавил список самых кассовых проектов компании за все время работы, а лента УМРИ, МОЯ ЛЮБОВЬ заняла в этом рейтинге третье место. Также в десятку лучших попала драма МЕЛОЧИ ЖИЗНИ с кассой в 66,3 млн.

«Про:взгляд» выпустил свой самый крупный фильм за всю историю, побил рекорды предпродажных цифр за все время работы, солдаутов премьер и наработок на сеанс, значительно расширил узнаваемость и повысил репутацию бренда, закрепив за собой звание одного из ключевых игроков в нише престижного арт-мейнстрима, прокатчика с самыми нешаблонными промокампаниями и интегративным маркетингом, – подводит итоги года генеральный директор компании Татьяна Долженко. – Мы усилили отношения с новыми медиапартнерами и вступили в стратегические кросс-коллаборации. Закрепилась и накопила экспертизу сильная, увлеченная и сработанная команда. В качестве приметы стабильности приведу то, что мы продолжаем многолетнее сотрудничество по закупкам и реализации с компанией «Веста».

Среди основных вызовов прошлого года Татьяна Долженко называет инертность рынка при внешней подвижности и изменчивости среды. «Спрос и зритель сильно меняются, произошла смена киноходящего поколения, прежние референсы перестают быть актуальными, а новые появляются в режиме реального времени, – считает она. – Школой закалки стали многоступенчатые преодоления вызовов на пути к успехам наших проектов в индустриальной среде – в работе аналитиков рынка, в росписи кино и так далее. Надеемся, что эти кейсы и также некоторые кейсы коллег положили начало созданию более доверительной среды в индустрии – и в отношении нашей деятельности, и в отношении веры в потенциал внутри новых ниш, которые формирует время». Как отмечает глава «Про:взгляда», среди операционных усложнений проката сильное влияние на прогнозируемость этапов запуска оказало увеличение срока выдачи прокатных удостоверений летом 2025 года. Другим вызовом остается сокращение каналов продвижения в диджитале – довольно болезненный аспект в работе прокатчиков, учитывая, что, начиная с 2022 года, это безостановочный процесс, поясняет Татьяна Долженко. Дестабилизация выручки, получаемой на онлайн-платформах, также стала приметой ушедшего года.

«Для индустрии в целом важно, что рынок продемонстрировал всплеск посещаемости этой осенью и продолжает удерживать планку зимой. Хочется обратить внимание на следующие тренды 2025 года. Исходя из гендерной статистики покупающих билеты, все дальше уходит из кинотеатров так называемое мужское кино, – рассуждает глава «Про:взгляда». – Отчетливо видна тенденция возникновения спроса на фильмы, снятые по мотивам игровых реальностей. В целом киноходящее поколение зумеров становится все более отзывчивым к отражениям фандом-феноменов в кино. Также цифры ЕАИС минувшего года подтверждают проседание сборов в развлекательном сегменте (экшны, комедии) и, напротив, рост интереса и «сарафанности» у фильмов с глубокими месседжами и с высоким эмпатическим потенциалом. Проходное кино все меньше способно доказывать свою ценность в формате кинотеатрального смотрения и, наоборот, все больше привлекает фактор уникальности. Но, безусловно, самые успешные кейсы рождаются во все времена только в симбиозе и балансе всех факторов, как внутри продукта, так и внешних».

В 2026 году компания выпустит триллер ЛОВУШКА ДЛЯ КРОЛИКА с Девом Пателем и иронический детектив ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ с Джоди Фостер. Также ожидается релиз фэнтези ПЛЕТЕНЫЙ МУЖ с Оливией Колман и Александром Скарсгардом от создателей БЕДНЫХ-НЕСЧАСТНЫХ. «Фильм только что прогремел на премьере на «Сандэнсе», имеет 95 процентов на Rotten Tomatoes и только берет разгон. Посмотрев кино, мы со всей ответственностью заявляем, что его прокат станет крупным событием года, – рассказывает Татьяна Долженко. – Также мы подготовили невероятный сюрприз многомиллионному фан-клубу АМЕЛИ – долгожданное возвращение Жана-Пьера Жене с экранизацией мирового бестселлера, снятого в лучших традициях его главного хита, под названием ВИОЛЕТТА. Обе картины – и ПЛЕТЕНЫЙ МУЖ, и ВИОЛЕТТА – имеют абсолютно все шансы помочь нам свергнуть собственные рекорды. Прямо сейчас в Берлине с коллегами из департамента закупок «Про:взгляда» и «Весты» мы ведем переговоры и закрываем сделки. Часть новинок пакета представим на весеннем Кинорынке и выпустим уже в третьем и четвертом кварталах 2026-го. Мы продолжаем расширять амбиции и партнерскую сетку, на этот раз – контрактами с американскими престижными студиями. Так что найдем чем удивитьиндустрию и зрителя!»

«Пионер»

Высокие результаты в 2025-м также показала компания «Пионер», добившаяся рекордной для себя выручки в 346,4 млн рублей. Относительно предыдущего года прирост составил 400% в денежном выражении и 266% по количеству проданных билетов. Семнадцать фильмов компании привлекли 730 тысяч зрителей. Увеличение показателей позволило дистрибьютору повысить долю на рынке до 0,8% и подняться с двадцатого на двенадцатое место.

Все это произошло благодаря аниме ЧЕЛОВЕК-БЕНЗОПИЛА. ФИЛЬМ: ИСТОРИЯ РЕЗЕ, заработавшего 244 млн рублей и ставшего самым кассовыми проектом «Пионера» за все время его работы. Четвертое место в этом же рейтинге занял еще один успешный релиз прошлого года и тоже аниме – ДАНДАДАН: ЗЛОЙ ГЛАЗ с выручкой в 47,6 млн. По итогам проката ЧЕЛОВЕК-БЕНЗОПИЛА стал вторым по сборам аниме в России после МАЛЬЧИКА И ПТИЦЫ. В 2026 году «Пионер» совместно с компанией Deep планирует представить на больших экранах два фильма-компиляции по сериалу «Человек-бензопила» с дополнительными эксклюзивными сценами.

«2025 год для нас завершился отлично – мы побили собственные рекорды как по годовому бокс-офису, так и по результатам отдельных проектов, – отмечает генеральный директор компании «Пионер» Александра Подрядова. – В отношении стратегии закупок и выбора проектов для проката для нас принципиально ничего не поменялось, мы всегда работали с разными жанрами и продолжаем это делать. В прошлом году приобрели новых партнеров, с которыми успешно выпустили релизы, и продолжаем работать вместе уже и в этом году. В 2026-м мы намерены сохранить высокий темп и развивать результаты прошлого года. Планируем выпуски ярких фестивальных фильмов и авторских проектов, а также картин, рассчитанных на широкого зрителя».

«Парадиз»

Компания «Парадиз» опустилась с двенадцатого на тринадцатое место в рейтинге дистрибьюторов. Выпустив 24 фильма, прокатчик заработал 237 млн рублей и привлек 496 тысяч зрителей. По сравнению с 2024 годом результативность дистрибьютора снизилась на 13% по сборам и на 26,6% по посещаемости. Тогда общая касса проектов «Парадиза» составила 272 млн рублей, их посещаемость – 676 тысяч человек.

Главными релизами прокатчика в 2025-м стали криминальная комедия ГРАБИТЕЛЬ С КРЫШИ (68,1 млн рублей), хоррор ПРИСУТСТВИЕ (48,3 млн), фантастический экшн РАЗРУШИТЕЛЬ МИРОВ (14,3 млн), фильм ужасов ВЕДЬМИНА ДОСКА (14,1 млн) и комедия ФЭКХЕМ-ХОЛЛ (15 млн).

В наступившем году дистрибьютор представит приключенческую драму ЛЕКАРЬ 2: НАСЛЕДИЕ АВИЦЕННЫ, боевик с Бобом Оденкерком НОРМАЛ, криминальную комедию ВА-БАНК и продолжение саги Кевина Костнера, ГОРИЗОНТЫ: ЧАСТЬ 2.

RWV Film

По итогам года четырнадцатое место по доле рынка среди дистрибьюторов занимает Russian World Vision. Пятнадцать релизов компании суммарно заработали 176 млн рублей, заинтересовав 414 тысяч зрителей. По сравнению с 2024-м выручка фильмов компании сократилась на 25,8%, число проданных билетов – на 39,6%. Тогда прокатчик освоил 236,9 млн рублей и привлек 686 тысяч человек.

Лучшими релизами дистрибьютора стали комедийная драма МОДИ: ТРИ ДНЯ НА КРЫЛЬЯХ БЕЗУМИЯ (21,5 млн рублей), перевыпуск аниме ВЕТЕР КРЕПЧАЕТ (18,4 млн), историческая драма ПАДЕНИЕ КОРОНЫ (14,9 млн), хоррор АСТРАЛ. ЗАКЛЯТИЕ МЕРТВЫХ (14,2 млн).

«Иноекино»

Общий сбор за 2025 год: 164 млн рублей

Количество зрителей за 2025 год: 353 тысяча человек

В общем зачете дистрибьюторов «Иноекино» смогло подняться с девятнадцатого на пятнадцатое место. Показатели компании выросли по сравнению с 2024 годом на 115,6% в денежном выражении и на 74,5% по посещаемости. Общий бокс-офис 21 картины достиг 164 млн рублей – это рекордный результат для дистрибьютора. Релизы компании посмотрело на больших экранах 353 тысячи человек. В 2024-м общий сбор проектов прокатчика составил 76,2 млн, число проданных билетов – 202 тысячи.

Наибольший интерес зрителей в прошлом году вызвали хоррор-драма ГАДКАЯ СЕСТРА (26,9 млн рублей), перевыпуски аниме АКИРА (24,3 млн) и ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ (19 млн), а также ТЕРМИНАТОР 2: СУДНЫЙ ДЕНЬ (16,9 млн). Все они вошли в топ-5 самых кассовых проектов дистрибьютора во главе с ГАДКОЙ СЕСТРОЙ и АКИРОЙ.

Фото: кадр из фильма ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА

27.02.2026 Автор: Рая Башинская, Ольга Куликова, Никита Никитин