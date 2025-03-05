Вечная гонка: итоги года для дистрибьюторов

Завершился третий год существования российского проката без голливудских мейджоров, однако конфигурация дистрибьюторских компаний на рынке пока что явно сформировалась не окончательно. БК подводит итоги 2024-го для пятнадцати лидеров отрасли.

В крайне специфичной ситуации, в которой третий год пребывает российский прокат, его ландшафт продолжает постепенно трансформироваться. При этом нельзя сказать, что происходящие преобразования его расширяют, скорее они носят внутренний характер. В первую очередь об этом свидетельствует общий объем сборов, который составил 42,9 млрд рублей, что выше цифр 2023 года на умеренные 13,2%. При этом посещаемость снизилась на 3,8%. Другими словами, вернуться к тем объемам киноходящей аудитории, которые были актуальны в 2019-м, до всех кризисов, не просто не получается – эта цель продолжает удаляться. Соответственно, кинотеатры вынуждены поднимать цены на билеты, а лидеры среди дистрибьюторов сосредотачивают свои усилия в первую очередь на том сегменте публики, который гарантированно принесет им деньги – то есть на зрителях с детьми.

Сборы российских проектов на таком фоне достигли 28,5 млрд рублей, увеличившись за год сразу на 24,3%. Их вклад в общий боксофис добрался до отметки в 66,5% (годом ранее этот показатель равнялся 60,6%). Всю первую десятку самых кассовых релизов года составили именно отечественные ленты, при этом каждый участник тройки лидеров перешагнул рубеж в 2 млрд рублей. Работа с зарубежными проектами, цены на которые, по свидетельствам байеров, взмыли с момента ухода мейджоров до невиданных высот, теперь стала в некотором роде более рисковым занятием. Из-за нового зрительского профиля в 2024 году целые жанры преподносили рынку удивительные сюрпризы, не говоря уже об отдельных иностранных релизах.

Что касается непосредственно положения компаний по итогам календарного года, то лидером среди них осталась «Централ Партнершип», серебро досталось «Атмосфере кино», а бронза – «Вольге». Отметку в миллиард рублей смогли преодолеть в общей сложности семь дистрибьюторов, в том числе «НМГ Кинопрокат», «Наше кино», «КарроПрокат» и Global Film. Годом ранее «миллиардеров» было на одного больше за счет компании «Экспонента Фильм».

«Централ Партнершип»

Общий сбор за 2024 год: 13,734 млрд рублей

Количество зрителей за 2024 год: 37,4 млн человек

По итогам 2024 года компания «Централ Партнершип» осталась безусловным лидером российского проката. Общие сборы ее релизов достигли 13,7 млрд рублей, доля на рынке составила 32%. В то же время посещаемость за год снизилась на 18,1%, и в целом какойлибо значимой позитивной динамики по сравнению с 2023-м дистрибьютор продемонстрировать не смог. Напомним, что за предыдущий год его сборы составили 14,0 млрд, а доля на рынке тогда добралась до отметки в 37%.

Разумеется, компания продолжает держать фокус на российском кино, и в 2024 году это принесло выдающиеся плоды в период «новогодней битвы»: фактически ЦПШ в ней сражался с самим собой. Лидер зимнего состязания, комедия ХОЛОП 2, заработал в общей сложности 3,842 млрд рублей, а сказка БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ – 3,036 млрд. Еще два проекта компании в прошлом году смогли преодолеть миллиардную отметку: фантастика СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД (1,533 млрд) и сказка ОГНИВО (1,189 млрд). Все, кроме последней, вошли в топ-10 самых кассовых фильмов компании за все время ее существования.

Как мы и писали год назад, конкуренты ЦПШ не дремлют, что стало особенно заметно по последней «новогодней битве». Однако непосредственно 2024 год прошел для компании в целом фактически безоблачно: ее рекламные и производственные мощности, в которых задействованы силы холдинга «Газпром-Медиа», являются бесспорной доминантой в российском кинопрокате.

В наступившем году у прокатчика запланировано множество амбициозных премьер, которые позволят ему сохранить лидирующую позицию. Среди них байопик ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА, семейный фильм ПАЛЬМА 2, комедия БАТЯ 2. ДЕД, фильм-катастрофа КРАКЕН, военные ленты В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ и МОМЕНТ ИСТИНЫ и другие релизы.

«Атмосфера кино»

Общий сбор за 2024 год: 6,835 млрд рублей

Количество зрителей за 2024 год: 17,5 млн человек

Компания «Атмосфера кино» в минувшем году смогла продемонстрировать блестящую динамику развития: прирост ее сборов достиг 152%, доля на рынке более чем удвоилась, с 7,2% до 15,9% – это второй показатель среди всех игроков в отрасли. Именно «Атмосфера кино» может похвастаться самым внушительным среди всех дистрибьюторов приростом по посещаемости, составившим 112%.

Подобный успех во многом был обеспечен отличными результатами МАСТЕРА И МАРГАРИТЫ (2,330 млрд рублей, рекорд для дистрибьютора), но свою роль сыграли и крайне активные релизы производства Кинокомпании братьев Андреасян, в первую очередь – семейный хит ДОМОВЕНОК КУЗЯ (992 млн рублей по данным на 19 января) и экранизация литературной классики ОНЕГИН (788 млн).

При этом надо отдать компании должное: в отличие от многих других лидеров рынка, она не стремится к специализации исключительно на отечественном контенте и умело работает с зарубежными проектами. Так, два импортных хита прошлого года, ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО (622 млн рублей) и СОБИРАТЕЛЬ ДУШ (393 млн), смогли в лучшем смысле этого слова удивить рынок своими цифрами. Теперь перед «Атмосферой» стоит нетривиальная и интригующая задача – доказать в условиях усиливающейся конкуренции закономерность столь высоких достижений.

«Вольга»

Общий сбор за 2024 год: 4,692 млрд рублей

Количество зрителей за 2024 год: 13,2 млн человек

Компания «Вольга» в ушедшем году сохранила за собой третье место в капсоревновании и показала второй результат по валовой кассе в своей истории. Прирост сборов составил 64,1%, а число проданных билетов прибавило 34,1%, до 13,2 млн. Доля на рынке равняется 10,9%.

В начале 2024 года благодаря усилиям компании «Вольга» мультфильм ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ, стартовавший в кинотеатрах в 2023-м, стал самой кассовой отечественной анимационной картиной за всю историю современного кинопроката. Впервые российский мультфильм собрал в кинотеатрах более 1 млрд рублей.

Еще одного «миллиардера» в 2024 году у «Вольги» не нашлось, зато сразу три проекта набрали в кинотеатрах более полумиллиарда рублей. Самым кассовым релизом для компании (и самым успешным зарубежным релизом года) стал семейный фильм ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 3 (637 млн рублей). Блестяще в кинотеатрах сработал сенсационный хоррор СУБСТАНЦИЯ (552 млн), который продемонстрировал невиданную ранее для жанра стойкость в прокате. Проект продержался в десятке лучших десять недель, увеличив свой стартовый результат почти в двадцать раз. Прокат ленты Корали Фаржа, начавшийся в сентябре, завершился только под самый конец года.

«Значимые для нас и рынка в целом успехи были в каждом сезоне, – подчеркивает Яна Полегаева, исполнительный директор кинопрокатной компании Вольга». – Мы очень рады, что экспертиза наших закупщиков, их умение принимать рискованные решения, а также чуткость команды к запросам современной аудитории вылились во впечатляющий успех фильма СУБСТАНЦИЯ, ставшего настоящим «сарафанным» хитом и собравшего свыше 550 миллионов рублей. Ну а закрываем мы год еще одним важным достижением: фильм ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 3 стал самым кассовым зарубежным релизом в официальном российском прокате 2024-го».

Одна из основных ставок компании на наступивший год – анимация. Впереди у «Вольги» много новых мультфильмов, как зарубежных (ПУШИСТЫЙ ФОРСАЖ, ЧАРЛИ ЧУДО-ПЕС, КАЯРА: ПУТЬ СУДЬБЫ), так и отечественных (МАРАКУДА, ГАНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ: МИССИЯ «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА», продолжение альманаха ТРИ БОГАТЫРЯ). Кроме того, в пакете дистрибьютора множество перспективных зарубежных картин, например, микс из фэнтези и постапокалипсиса В ПОТЕРЯННЫХ ЗЕМЛЯХ по произведениям Джорджа Р.Р. Мартина.

«Что касается главного достижения российской индустрии кинопроката, то, на мой взгляд, это повышение диверсификации демонстрируемого контента. Предложение для зрителей стало разнообразнее, – рассуждает Яна Полегаева. – Да, семейное кино продолжает лидировать, но зритель активно голосует рублем за самые разные фильмы – и за экранизацию «Мастера и Маргариты», и за СУБСТАНЦИЮ, и за МИНИСТЕРСТВО НЕДЖЕНТЛЬМЕНСКИХ ДЕЛ или, например, за УЖАСАЮЩЕГО 3 или ЕРЕТИКА. И эти картины достигают внушительных результатов. Надеемся, в наступившем году эта тенденция продолжится».

«НМГ Кинопрокат»

Общий сбор за 2024 год: 4,189 млрд рублей

Количество зрителей за 2024 год: 12 млн человек

Компания «НМГ Кинопрокат» позапрошлый год закончила на втором месте в капсоревновании, прошлый – на четвертом. Снижение ее сборов год к году составило скромные 2%, доля на рынке сократилась с 11,3% до 9,8%. Чуть существеннее оказались потери по зрителям – на 20,2%, до 12 млн человек. Не стоит при этом думать, что дистрибьютор растерял свои амбиции и претензии на лидерские позиции – свидетельством обратного служит минувшая «новогодняя битва», в которой два проекта «НМГ Кинопроката» смогли до предела обострить интригу и навязать борьбу ВОЛШЕБНИКУ ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА от ЦПШ.

При этом непосредственно 2024 год прошел для компании не идеально, и на многих проектах она явно набиралась опыта. Главными же хитами стали доставшийся в наследство ЛЕД 3 (1,856 млрд рублей) и явно проживающие вторую молодость ЕЛКИ 11 (1,207 млрд на 19 января), то есть новые части хорошо знакомых зрителю франшиз. Впрочем, отметим очевидный успех военной драмы ВОЗДУХ, сумевшей на сложном материале принести кинотеатрам 502 млн рублей.

«Главным нашим достижением в 2024 году стало, безусловно, то, что мы структурировали все процессы в нашей довольно молодой компании, как внутри, так и в общении с внешними партнерами и индустрией в целом. Это то, что называется словом «опыт» и что сложно посчитать в цифрах или деньгах, но невозможно переоценить, – отмечает генеральный директор «НМГ Кинопрокат» Вадим Смирнов. – В 2024 году было достаточное количество релизов, успехи которых нас порадовали. Из достижений, видимых стороннему взгляду, мы, безусловно, радуемся и релизам ВОЗДУХА, ЛЬДА 3, МАНЮНИ В МОСКВЕ, мы гордимся перезапуском франшизы ЕЛКИ, народной любовью к фильмам ФЕДЯ. НАРОДНЫЙ ФУТБОЛИСТ и ПОДРОСТКИ. ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ, счастливы, как хорошо прошли ТРИ КОТА. ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ и удовлетворены невероятно объемной работой по подготовке к выходу ФИНИСТА, ВАСИЛИЯ и КРАСНОГО ШЕЛКА, результаты которой мы видим сейчас или увидим в ближайшее время».

С учетом вышесказанного максимально интересным выглядит для дистрибьютора наступивший год: впереди у него сразу целая цепочка сильных проектов, первым звеном в которой стала комедия ВАСИЛИЙ. За ней с хорошим темпом последуют КРАСНЫЙ ШЕЛК; ДОРОГАЯ, Я БОЛЬШЕ НЕ ПЕРЕЗВОНЮ и другие проекты. А уже следующей зимой противостояние прокатчиков и стоящих за ними холдингов развернется с новой силой, и «НМГ Кинопрокат» будет представлен в нем предельно амбициозным БУРАТИНО.

«Положительный и многообещающий результат 2024 года для всей индустрии заключается в том, что рынок продолжает развиваться, увеличивается число российских картин, и среди них неуклонно растет доля фильмов высокой пробы, а процент проектов более среднего качества начинает уменьшаться, – размышляет Вадим Смирнов. – Надо не бояться рисковать, экспериментировать, даже если эксперимент оказывается не самым удачным. И надо больше доверять публике, которая значительно умнее, чем может показаться на первый взгляд. Эта самая любимая нами публика не только несет деньги в кассу, но и многому может научить и дистрибьюторов, и создателей контента».

«Наше кино»

Общий сбор за 2024 год: 2,440 млрд рублей

Количество зрителей за 2024 год: 8 млн человек

«Наше кино» сохранило за собой пятое место в капсоревновании при разновекторной динамике показателей. Дистрибьютор собрал за год 2,4 млрд рублей, что на 15,2% больше их собственного рекорда 2023-го. Фильмы компании посмотрело 8 млн человек (-0,9% к прошлому году). Всего она выпустила в прокат 27 проектов против 24-х в позапрошлом году. Ее доля на рынке составила 5,7%.

С результатом в 1,124 млрд рублей сказка ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ стала самым кассовым проектом прокатчика не только в ушедшем году или за период после смены руководства, но и с самого момента основания компании. А вторая часть фэнтези-франшизы, БАБА ЯГА СПАСАЕТ НОВЫЙ ГОД (468 млн), показала третий результат для дистрибьютора за последние четыре года.

Управляющий партнер компании «Наше кино» Максим Рогальский также отмечает успех ЛЕТУЧЕГО КОРАБЛЯ: «Фильм собрал более одного миллиарда рублей в прокате, несмотря на трагедию в «Крокусе» в первый уикенд. Выпуск ЛЕТУЧЕГО КОРАБЛЯ был связан с большим количеством коллизий и препятствий, через которые нам вместе со студией «Рок» и всеми партнерами фильма пришлось пройти».

В наступившем году прокатчик планирует премьеры сразу нескольких фильмов со значительным зрительским потенциалом, среди которых доминируют крупные семейные проекты, в том числе ЖДУН и сиквел АРТЕКА.

«Главное событие для всей индустрии – со знаком плюс – значительно выросшее количество качественных российских фильмов. И этот тренд точно будет продолжен в 2025-м, – отмечает Рогальский. – Со знаком минус – существенный рост пиратского контента в кинотеатрах. Удивительно, что эта проблема до сих пор не решена».

«КарроПрокат»

Общий сбор за 2024 год: 1,512 млрд рублей

Количество зрителей за 2024 год: 4,7 млн человек

Если в позапрошлом году компания «КарроПрокат» откатилась на восьмое место в рейтинге дистрибьюторов, то в 2024-м она отвоевала две строчки и закончила год на шестом месте. Суммарные сборы фильмов компании составили 1,5 млрд рублей, что на 47,7% превосходит показатель 2023-го. 25 выпущенных ею за год релизов привлекли в кинозалы 4,7 млн зрителей (+40,4%). Рыночная доля дистрибьютора выросла с 2,7% до 3,5%.

Компания сфокусирована на российском кино и четко следует трем актуальным жанровым направлениям: семейный контент (Я – МЕДВЕДЬ, ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОПУГАЯ КЕШИ), разноплановые комедии (НЕПОСЛУШНИКИ, ОБЕ ДВЕ) и патриотическое кино (КОМАНДИР, БЛИНДАЖ, 9 СЕКУНД). Дополнительное разнообразие за счет остросюжетных жанров привносят различные зарубежные проекты. К примеру, компания выпустила в официальный отечественный прокат экшн ПЧЕЛОВОД.

В пакете компании в наступившем году – самые разные проекты, среди которых уже вышедший исторический эпик ЗЛОЙ ГОРОД, фантастика ON И ОНА и новая версия фэнтези РЫЖАЯ СОНЯ.

Global Film

Общий сбор за 2024 год: 1,095 млрд рублей

Количество зрителей за 2024 год: 3,2 млн человек

Global Film сохранила за собой седьмую позицию в рейтинге капсоревнования по итогам 2024 года, хотя показатели компании отметились негативной динамикой. Дистрибьютор заработал за календарный год 1,095 млрд рублей, что на 21% меньше валовой кассы 2023-го. 31 выпущенный компанией фильм привлек в кинотеатры 3,2 млн зрителей, что уступает 18% данным позапрошлого года. Рыночная доля прокатчика сократилась с 3,7% до 2,6%.

Основной причиной, по которой Global Film сбавил кассовые обороты, можно считать сборы проекта БОРДЕРЛЕНДС, провалившегося по всему миру. Фантастический экшн, ставки на который были заметно выше, заработал 166 млн рублей. Но у компании в прошлом году было и множество светлых моментов. «Среди наших успехов 2024-го, безусловно, можно назвать прекрасную, полюбившуюся всем анимацию 10 ЖИЗНЕЙ и семейную комедию КОТ И ПЕС, – рассказывает директор по маркетингу Global Film Татьяна Фокина. – С другой стороны, мы удивили рынок сборами летнего арт-мейнстримного проекта МАДАМ КЛИКО, что открывает новые горизонты в работе таким контентом для всего рынка, и, как ни крути, – сборами фестивального хита РЕЦЕПТ ЛЮБВИ в своей нише. Конечно, все это стало возможным только благодаря креативу и слаженной работе всей нашей профессиональной команды, с которой мы и в этом году будем расширять старые горизонты и открывать новые».

Говоря о результатах года для всей отечественной индустрии, Татьяна Фокина вспомнила следующее: «Здесь первыми в голову приходят две вещи: безусловный успех МАСТЕРА И МАРГАРИТЫ, который встряхнул весь рынок, и громкий выход на мировую арену наших звезд Юры Борисова и Марка Эйдельштейна в фильме АНОРА. Они всех еще, вне всякого сомнения, продолжат удивлять и дальше, каждый по-своему. И, конечно, нельзя пройти мимо трендов 2024 года, что неожиданное, яркое, новаторское по содержанию и маркетингу кино становится широко заметным и доходит до своего зрителя, как показывает бокс-офис, поражая рынок. Здесь, понятно, я говорю о СУБСТАНЦИИ и СОБИРАТЕЛЕ ДУШ, но только ими список не ограничивается». Продолжить ряд «сарафанных» хорроров в наступившем году постарается новый проект Осгунда Перкинса ОБЕЗЬЯНА, который выпускает в России Global Film.

«Экспонента Фильм»

Общий сбор за 2024 год: 716 млн рублей

Количество зрителей за 2024 год: 2 млн человек

«Экспонента Фильм» завершила 2024-й с падением совокупных сборов на 53,3% по сравнению с предыдущим годом. Это не должно пугать – тогда в прокат выходил самый успешный релиз компании, мультфильм ЛЕДИ БАГ И СУПЕР-КОТ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ (828 млн рублей). В прошлом году дистрибьютор выпустил 41 фильм с совокупными сборами в 716 млн рублей. Это рекордное число проектов для компании: в 2023-м их было 38, в 2022-м – 36. Рыночная доля «Экспоненты» составила 1,7%.

Самым успешным релизом дистрибьютора в прошлом году стал вышедший в «новогоднюю битву» хоррор АСТРАЛ. НОВЫЕ ДУШИ, заработавший 80,7 млн рублей. Это пятый бокс-офис за все время работы компании.

«По финансовым показателям 2024 год стал успешнее, чем 2022-й, а если вывести за скобки феноменальные сборы ЛЕДИ БАГ в 2023-м, то и успешнее 2023-го. В 2024 году мы выпустили три фильма ужасов, которые вошли в рейтинг лучших хорроров года, – рассказывает операционный директор «Экспонента Фильм» Елена Верниковская. – Кроме регулярной поставки на рынок качественных фильмов ужасов, мы сделали наш пакет более разнообразным и стали покупать более дорогое и еще более качественное кино. Так, Россия по сборам стала для третьей части франшизы ЛАРГО ВИНЧ второй территорией в мире после Франции; арт-мейнстримная ОДНА ЖИЗНЬ, несмотря на тяжелую тематику, собрала внушительные 57 миллионов рублей, что не часто случается в последнее время на нашем рынке. С отличными результатами мы выпустили фильм-катастрофу ВСЕМИРНЫЙ ПОТОП. Кроме жанровых проектов, мы продолжаем предлагать рынку лучшее фестивальное кино, призеров всех главных фестивалей и участников наградного сезона. В 2024-м мы показали российским зрителям ПРОШЛЫЕ ЖИЗНИ, Я – КАПИТАН, ЗЛО НЕ СУЩЕСТВУЕТ, а в скором времени покажем фильмы ГОРНАЯ НЕВЕСТА, БАБУШКА НА МИЛЛИОН; ВСЕ, ЧТО НАМ КАЖЕТСЯ СВЕТОМ».

Прокатчик активно начал 2025 год с релиза фэнтези-драмы МЕГАЛОПОЛИС Фрэнсиса Форда Копполы, хоррора ЗАКЛЯТИЕ. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ и анимации для взрослых САМЫЙ ЦЕННЫЙ ГРУЗ Мишеля Хазанавичуса. «Ожидаем, что такое начало даст нам заряд на весь год, – продолжает Верниковская. – Тем более что в нашем пакете много качественных больших жанровых проектов, таких как КРУШЕНИЕ МИРА, ДЫХАНИЕ ШТОРМА, ОЧИ, ПАРНИ С ТАТУ. Мы также приобрели права на самую громкую и масштабную независимую анимацию последних лет – проект HIGH IN THE CLOUDS по детской книге и с оригинальными песнями сэра Пола Маккартни, мультфильм выйдет в начале 2027 года. Также у нас есть новый фильм режиссера «Зеленой книги» Питера Фаррелли I PLAY ROCKY. Это невероятная реальная история о том, как Сильвестр Сталлоне шел к созданию фильма РОККИ».

World Pictures

Общий сбор за 2024 год: 628 млн рублей

Количество зрителей за 2024 год: 1,7 млн человек

2024-й стал самым успешным в истории World Pictures. Прокатчик выпустил 29 фильмов и на 151% увеличил свои сборы по сравнению с предыдущим годом. По динамике этого показателя World Pictures выступил вровень с одним из лидеров рынка, «Атмосферой кино». Основной вклад в данный успех внес спящий хит УЖАСАЮЩИЙ 3, заработавший 337 млн рублей и ставший самым кассовым релизом компании.

Основу стратегии World Pictures по-прежнему формируют хорроры – в 2024 году их было шестнадцать. Но в пакете компании появились и другие жанры: она выпустила пять триллеров, три анимации, три комедии, одну драму и один приключенческий семейный фильм. «Прошедший год для нашей компании был успешным, мы заняли девятое место среди всех дистрибьюторов и перешагнули отметку совокупных сборов в 600 миллионов рублей, – сообщает глава World Pictures Сергей Щербинин. – Главным событием года для нас стал выпуск и результаты УЖАСАЮЩЕГО 3. Для всей российской индустрии, на мой взгляд, таковыми были, с одной стороны, общий тренд на омоложение и изменение вкусов кинотеатральной аудитории, а с другой – выросшее качество и количество отечественных фильмов для семейной публики, неизбежно конкурирующих друг с другом за зрителей».

2025 год также начался для компании позитивно: январский хоррор СИНИСТЕР: НОВЫЕ ДУШИ занял четвертое место среди самых кассовых проектов World Pictures. В целом дистрибьютор продолжает специализироваться на излюбленном жанре: из семнадцати заявленных на 2025 год релизов тринадцать будут фильмами ужасов. «Мы уже сформировали наш пакет на бόльшую часть года. Можем с уверенностью сказать, что в нашем лайнапе одни из самых лучших фильмов за всю историю компании: хоррор-блокбастер ЧЕРНЫЕ МОНАХИНИ, выходящий за рубежом во всех форматах, включая IMAX; индонезийский хит ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: КОМНАТА 666, права на который эксклюзивно выкупил Netflix; ожидаемый многими фанатами МИККИ МОНСТР от создателей УЖАСАЮЩЕГО 2-3 и с актером, игравшим клоуна Арта; комедия ВОЛКИ С УОЛЛ-СТРИТ со звездой последней части ГОЛОДНЫХ ИГР Томом Блайтом, а также многие другие кассовые хиты. Надеемся, мы сможем порадовать зрителей самым разнообразным репертуаром, а кинотеатры – высокими сборами», – говорит Щербинин.

«Кинологистика»

Общий сбор за 2024 год: 288 млн рублей

Количество зрителей за 2024 год: 842 тысячи человек

За прошедший год «Кинологистика» поднялась в капсоревновании на одну строчку вверх. Выпустив в кинопрокат 44 картины, дистрибьютор заработал 288 млн рублей, немного улучшив собственный рекорд 2023 года (282 млн). В то же время по аудитории наблюдается снижение на 18,3%. Доля компании на рынке практически не изменилась и составила 0,7%.

Сразу два проекта 2024 года по очереди становились самыми кассовыми в истории компании – АСТРАЛ. РИТУАЛ МАЛУМ (45,1 млн рублей) и ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: ПОЕЗД № 13 (47,4 млн). Уже в январе 2025-го одним из чемпионов по сборам для «Кинологистики» стал АСТРАЛ. КОШМАР В «СПРИНГ ГАРДЕН», к 19 января успевший освоить 46,8 млн.

«Это был максимально насыщенный год, который добавил полезного опыта и дал импульс на будущее. Мы много экспериментировали, но и работали с теми направлениями, на которых уже набита рука. Годом ранее мы набрали мощную скорость, выпустив более восьмидесяти проектов, и решили не останавливаться: количество фильмов в 2024-м ушло за девяносто. В целом это было правильное решение, но не стоит увлекаться постоянной гонкой на высокой скорости, поэтому в наступившем году будем снижать число релизов. Прежде всего – театральных. Ведь невозможно выпускать три АСТРАЛА в месяц», – поведал глава компании «Кинологистика» Анатолий Сергеев.

Одно из направлений развития «Кинологистики» – собственное производство. «Появилось несколько перспективных идей, которые разрабатываются в сценарии в настоящий момент. Ждем выхода нашего фантастического копродукционного проекта с США и Таиландом в течение года. Также выйдут наши проекты ГРАНИЦА и КУКУШКА. Последняя вошла в топы многих критиков как лучший фильм года. В планах – ставить новые рекорды, надеюсь, совершенно иного масштаба, благо уже сложились перспективные предпосылки. Выпускать кино на любой вкус. Мы точно не планируем зацикливаться на одном жанре, наша главная цель – развиваться и развлекать зрителей, коллег, партнеров», – признался Сергеев.

По мнению главы «Кинологистики», ушедший год был отличным для российского проката: «Конечно, любители полупустой посуды со мной могут не соглашаться, но если посмотреть, какое количество картин с высокими сборами вышло в кинотеатрах в прошедшем году, тенденция крайне позитивная. Ландшафт кинопроката будет меняться и дальше, цикличность никуда не девается: не было мейджоров полтора года – появились новые мейджоры у нас дома, плюс параллельный прокат иногда демонстрирует потрясающие сборы и, соответственно, забирает экранное время. Посмотрим, что изменится с приходом новой администрации одной крупной страны – сейчас нас сильно сдерживает лимитирование банковских операций. Очень сложно стало покупать кино. Но мы держимся».

Capella Film

Общий сбор за 2024 год: 275 млн рублей

Количество зрителей за 2024 год: 748 тысяч человек

По итогам 2024 года компания Capella Film расположилась на одиннадцатом месте в соревновании дистрибьюторов, поднявшись в сравнении с 2023-м на две строчки вверх. Годовой бокс-офис составил 275 млн рублей. Прирост по сборам достиг 17,5%. Как и в позапрошлом году, компания выпустила двадцать релизов. В кинотеатрах их посмотрело 748 тысяч человек при снижении год к году на минимальные 3,6%. Доля прокатчика на рынке составила 0,6%.

Самым кассовым релизом года стал байопик ПО ФРЕЙДУ, освоивший 37,7 млн рублей. Вторую строчку в годовом рейтинге дистрибьютора занял комедийный экшн АГЕНТ НА УИКЕНД. Сценарно-продюсерский проект Люка Бессона заработал на нашем рынке 32 млн. Бронзу в чарте Capella Film отхватил хоррор КЛАУСТРОФОБЫ: ИНСОМНИЯ (28,4 млн).

Крайне разнообразный в плане жанров пакет компании на 2025 год включает в себя среди прочего young-adult-фэнтези ДЕТИ ЛЕСА, мультфильмы ТАФИТИ и МЫШИНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ, а также триллеры про выживание ТУРБУЛЕНТНОСТЬ и СВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ.

«Парадиз»

Общий сбор за 2024 год: 272 млн рублей

Количество зрителей за 2024 год: 676 тысяч человек

Пережив серьезное снижение (на 70,2%) в сборах годом ранее и опустившись в рейтинге с шестого на четырнадцатое место, в 2024-м «Парадиз» постепенно начал возвращаться к прежним показателям. 33 фильма, выпущенных дистрибьютором, посмотрело 676 тысяч человек. Валовая касса достигла 272 млн рублей. Увеличение годового бокс-офиса на 61,5%, а аудитории – на 27,3% позволили дистрибьютору закрепиться на двенадцатом месте. Его рыночная доля составила 0,6%.

Главным релизом «Парадиза» в 2024 году стал семейно-приключенческий фильм АРТУР, ТЫ КОРОЛЬ. Картина с Марком Уолбергом в главной роли с троекратным преимуществом относительно ближайшего преследователя заняла лидирующую позицию среди фильмов прокатчика, заработав 106 млн рублей. На втором месте – байопик МАРИЯ с Анджелиной Джоли, освоивший 31,6 млн.

Компания продолжает исправно поставлять на наш рынок разнообразное зарубежное кино из инди-сегмента, преимущественно фокусируясь на остросюжетных жанрах (экшны, триллеры, драмы). В числе заявленных на этот год новых релизов – ИГРЫ ВОЗМЕЗДИЯ со Скоттом Иствудом и ROOFMAN с Джуно Темпл, Питером Динклэйджем и Ченнингом Татумом.

RWV Film

Общий сбор за 2024 год: 237 млн рублей

Количество зрителей за 2024 год: 686 тысяч человек

2023 год в истории RWV Film был рекордным. Благодаря успеху исторической драмы ЖАННА ДЮБАРРИ валовая касса прокатчика достигла 569 млн рублей. В прошлом году компании пришлось пережить падение на 57%, заработав 237 млн. Впрочем, это все еще второй результат в истории дистрибьютора. Его доля в общем объеме рынка составила 0,6%.

Залогом стабильной выручки для прокатчика в ушедшем году стала прекрасная работа с перевыпусками анимационных шедевров Хаяо Миядзаки. Четыре из пяти самых кассовых релизов дистрибьютора в 2024-м – уже знакомые зрителям работы японского классика. Единственным игровым проектом в топ-5 стал хоррор АСТРАЛ. МЕДИУМ, собравший 21,1 млн рублей.

Среди фильмов компании 2025 года – режиссерский проект Джонни Деппа МОДИ: ТРИ ДНЯ НА КРЫЛЬЯХ БЕЗУМИЯ, боевик с Дейзи Ридли КЛИНЕР, историческая драма ПАДЕНИЕ КОРОНЫ и мультфильм ДИКАЯ СЕМЕЙКА.

«Русский Репортаж»

Общий сбор за 2024 год: 212 млн рублей

Количество зрителей за 2024 год: 441 тысяча человек

Как и для RWV Film, 2023-й стал лучшим годом в истории компании «Русский Репортаж». Выпуск новой работы Хаяо Миядзаки МАЛЬЧИК И ПТИЦА обеспечил ей тогда десятикратный прирост по сборам и взлет с 26-го на десятое место в капсоревновании. После столь крупного триумфа откат назад был практически неизбежен. Впрочем, он составил умеренные 32,2% по кассе и 51,6% по посещаемости. Рыночная доля компании опустилась до 0,5%.

Значительную часть поступлений в календарном прошлом году «Русскому Репортажу» принес докат МАЛЬЧИКА И ПТИЦЫ – уже в 2024-м аниме заработало 179 млн рублей. Среди премьер именно 2025 года самой кассовой стала картина ВТОРОЙ АКТ Кантена Дюпьё, собравшая 8,4 млн.

После успеха МАЛЬЧИКА И ПТИЦЫ неудивительно, что компания явно собирается сделать ставку на анимацию. Два первых релиза прокатчика в 2025 году – мультфильмы СТЕКЛОДУВ и ТВОЙ ЦВЕТ.

КИНО.АРТ.ПРО

Общий сбор за 2024 год: 210 млн рублей

Количество зрителей за 2024 год: 511 тысяч человек

Впервые в топ-15 капсоревнования попал молодой прокатчик КИНО. АРТ.ПРО, чей первый релиз состоялся в октябре 2022-го. За год сборы дистрибьютора увеличились на 90,4%, число проданных билетов – на 53%. Репертуар компании составили 34 релиза, ее доля на рынке достигла 0,5%.

Главным проектом КИНО.АРТ.ПРО до самого конца года оставался южнокорейский хоррор ПРОКЛЯТИЕ «ЗОВ МОГИЛЫ». В летний период картина заработала 26,7 млн рублей. С момента выхода ПАРАЗИТОВ в 2019 году только два южнокорейских фильма брали бόльшую кассу. Вторым важнейшим для прокатчика релизом года стал документальный проект В АРКТИКУ, который собрал 21,5 млн и продержался в прокате 34 недели.

Как рассказали в компании, отдельным удовольствием и честью для КИНО.АРТ.ПРО стал выпуск шедевров Юрия Борисовича Норштейна «Ежик в тумане» и «Сказка сказок». Завершил прошлый год прокатчик ударным аккордом, прозвучавшим ровно 30 и 31 декабря. В сотрудничестве с Большим театром и Первым каналом КИНО.АРТ. ПРО провел в кинотеатрах прямую трансляцию балета «Щелкунчик». В мероприятии участвовали 333 площадки в 133 городах страны. Результат – 58 тысяч привлеченных зрителей и 48 млн рублей кассовых сборов, что стало абсолютным рекордом для дистрибьютора.

05.03.2025 Автор: Рая Башинская, Ольга Куликова, Никита Никитин, Максим Острый, Вероника Скурихина