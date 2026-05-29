top banner

Аналитика


VidMK26: Кейсы от продюсеров: AI, Virtual Production и VFX в производстве

Почему индустрия больше не делит технологии на «модные» и «классические»

Одной из самых прикладных дискуссий форума создателей кино и видео VidMK26 стал OpenTalk о том, где в реальном производстве действительно работают AI, Virtual Production и сложный VFX, а где классические съемки по-прежнему оказываются дешевле, быстрее и надежнее. Модератором встречи выступил руководитель отдела создания контента и арт-директор студии XOVP Константин Королев, который сразу обозначил главный вопрос панели: конкурируют ли новые технологии друг с другом – или индустрия приходит к их сочетанию.

«Сейчас появилось много новых инструментов – искусственный интеллект, virtual production, при этом классический CGI и VFX никуда не исчезают. Интересно понять, какие технологии реально ускоряют производство, а какие пока, наоборот, могут тормозить процесс», – задал рамку Королев.

Канны, AI-фильм и «исторический момент» для индустрии

Продюсер Екатерина Кононенко (КЕНТАВР, ХАРДКОР, Я ХУДЕЮ) сразу обозначила практический подход: выбор технологии всегда определяется задачей и бюджетом проекта. По ее словам, в современных фильмах продюсеры все чаще комбинируют сразу несколько методов производства.

«Сейчас мы делаем большой проект, где одновременно используем и LED-экраны, и классический CG, и натурные декорации, которые потом дорабатываются графикой. Все зависит от того, что выгоднее и эффективнее в конкретной сцене», – объяснила она.

Главной темой ее выступления стал опыт, который Кононенко привезла с Каннского кинорынка. По словам продюсера, одной из главных интриг фестиваля стала закрытая премьера фильма, полностью созданного генеративным ИИ. Речь шла о полнометражной работе команды Higgsfield – проекта казахстанских разработчиков, чья технология ранее уже привлекла внимание Кремниевой долины. Попасть на показ было крайне сложно: организаторы проводили отдельный отбор среди международной прессы и профессионального киносообщества. Но главным стало даже не это, а реакция аудитории после просмотра. «Мы понимали, что присутствуем в историческом моменте. Это было ощущение, что индустрия действительно переходит в новую фазу», – рассказала Кононенко.

По ее словам, фильм был создан примерно за две с половиной недели, а его производственный бюджет составил около $750 тысяч, из которых значительная часть ушла именно на генерацию. При этом визуально проект выглядел как «200-миллионный блокбастер». Особенно сильное впечатление на продюсера произвела реакция обычных зрителей, не связанных с киноиндустрией. «Люди вообще не понимали, что происходит. Они не могли поверить, что персонажи и мир, которые они видят, полностью сгенерированы», – отметила она.

При этом Кононенко подчеркнула: даже столь впечатляющий кейс пока не означает полного отказа индустрии от классического производства. Генеративное кино все еще сталкивается с проблемами контроля результата, артефактами и сложностью точного управления сценой. «Если ты пытаешься контролировать абсолютно все, результата не получится. Нужно отдавать часть контроля самой модели», – объяснила продюсер. По ее словам, особенно заметно это на экшн-сценах: на одну минуту итогового экрана у команды могли уходить сотни и даже тысячи минут генерации.

Почему AI уже меняет анимацию и препродакшн

Отдельно Кононенко призналась, что впервые по-настоящему почувствовала масштаб изменений, когда увидела, как современные AI-инструменты начинают работать с анимацией. «Я реально прослезилась, когда увидела, как персонажи буквально оживают за несколько дней работы. Раньше анимация всегда была долгой и очень дорогой», – рассказала она.

Продюсер полнометражного и анимационного направления LEGIO FELIX Владимир Пермяков смотрел на происходящее прежде всего с позиции продюсерского pipeline и сочетания технологий с задачами конкретного фильма. По его словам, AI уже стал практически незаменимым инструментом на этапе препродакшна – особенно при работе с молодыми режиссерами. «Сейчас любое кино можно настолько детально проработать с помощью AI еще до съемок, что ты как продюсер заранее понимаешь, каким будет результат. Раньше заходить в проект с молодым режиссером было намного страшнее», – отметил Пермяков.

В качестве одного из ключевых кейсов Пермяков вспомнил производство фильма СОЛОВЕЙ ПРОТИВ МУРОМЦА, где команда использовала Virtual Production для масштабной сцены финальной битвы. «У нас была огромная сцена на крыше с роботами, массовкой и видами Москвы вокруг. Мы понимали, что по старинке будем снимать это неделю. В итоге Virtual Production позволил сделать все значительно быстрее и при этом сохранить ощущение реального пространства», – рассказал он.

По словам продюсера, многие зрители и даже коллеги потом были уверены, что сцена полностью создана в классическом VFX, хотя значительная часть окружения снималась именно через VP. Совсем иной подход команда выбрала на фильме ЛЕВША. Там, напротив, ставка была сделана на практические эффекты, реальные трюки и максимально предсказуемое производство. «У нас были очень жесткие сроки. И мы поняли, что надежнее и быстрее сделать многие вещи по старинке – с настоящими трюками на площадке. AI пока все-таки не всегда предсказуем», – объяснил Пермяков.

Почему продюсеры не верят в «смерть» живых актеров

При этом Пермяков убежден, что индустрия движется к гибридной модели, где разные технологии не заменяют друг друга, а постепенно собираются в единую среду производства. «Не стоит замыкаться на одной технологии. Через год мы вообще можем жить уже в другой реальности», – заметил продюсер.

Он также обратил внимание на поколенческий сдвиг внутри индустрии. По его словам, молодые зрители уже иначе воспринимают контент и гораздо ближе к игровым и интерактивным форматам, чем к классическому киноязыку. «Есть дети, которые вообще не выросли на Disney и западном кино. Они смотрят стриминг, азиатскую анимацию, видеоигры. Для них привычнее совсем другой уровень визуального восприятия», – сказал он.

При этом продюсер уверен: вне зависимости от технологических революций решающим фактором все равно останется талант автора. «Я пока не видел, чтобы генеративное кино полноценно заменяло человеческое эмоциональное присутствие», – признался Пермяков.

Участники встречи отметили, что главной угрозой сейчас становится не сама технология, а переизбыток «нейрослопа» – низкокачественного AI-контента, который быстро заполняет интернет.

Сериалы, четыре съемочные группы и 12 минут материала в день

Сценарист, режиссер и продюсер компании Russian Code Тимофей Шарипов рассказал, как технологии Virtual Production и AI уже встраиваются в производство масштабных сериальных проектов. По его словам, при разработке исторического сериала «История его служанки» команда быстро поняла, что полноценные съемки в реальных дворцах и исторических локациях будут слишком дорогими и организационно сложными. «Одно дело – пытаться адаптироваться под существующий дворец, который нельзя трогать. И совсем другое – построить именно тот мир, который тебе нужен», – объяснил Шарипов.

В результате команда выстроила гибридную модель производства: часть сцен создается через Virtual Production, часть – в реальных декорациях, а AI используется как вспомогательный инструмент. По словам Шарипова, принципиальное отличие VP от классического хромакея заключается именно в предсказуемости результата. «В хромакее у тебя слишком много операций, слишком много риска получить что-то не то уже на посте. Здесь результат готовится заранее – и это дает огромный выигрыш для сериального производства», – отметил он.

Особенно важным преимуществом такая схема становится при экстремально высоких темпах съемок. «У нас четыре съемочные группы работают параллельно. Иногда получается снимать по 10–12 минут материала в день – и при этом без ощущения падения качества», – рассказал продюсер.

AI, звук и новый гибридный pipeline индустрии

Отдельный блок дискуссии был посвящен звуку – области, которая пока значительно реже обсуждается в контексте AI, хотя именно там технологии уже дают мощный практический эффект. «То, что сейчас можно делать со звуком при помощи AI – это просто невероятно. Для кино это огромная история, потому что звук – это половина впечатления», – подчеркнул Пермяков.

Главный вывод дискуссии оказался довольно прагматичным: AI, Virtual Production и VFX не вытесняют друг друга, а постепенно собираются в единый гибридный pipeline. И выигрывать в этой новой среде будут не те, кто выбирает «старое» или «новое», а те, кто умеет правильно комбинировать технологии под конкретную задачу. «Набор инструментов становится только шире. Главное – оставаться open-minded и воспринимать новые технологии как возможность, а не как угрозу», – резюмировал Шарипов.

29.05.2026 Автор: Дмитрий Некрасов

Самое читаемое

КИОН рассказал о новинках июня
Подробнее
В Москве состоялась премьера музыкального байопика «Майкл»
Подробнее
Предварительная касса уикенда: экшн «Грязные деньги» опередил всех
Подробнее
Действие второго сезона «Подслушано в Рыбинске» переместится в Выборг
Подробнее
Официальная касса России: богатые и одержимые
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 28-31 мая
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 18–24 мая 2026 года
Подробнее
Предварительная касса четверга: музыкальный байопик «Майкл» вырвался в лидеры
Подробнее
Победителем 79-го Каннского кинофестиваля стал «Фьорд» Кристиана Мунджиу
Подробнее
Касса четверга: «Грязные деньги» уверенно возглавили чарт
Подробнее
Кинокомпания «Среда» выходит на рынок европейского кино
Подробнее
Стали известны победители премии Гильдии кастинг-директоров за 2025 год
Подробнее
Международная касса: «Майкл» приблизился к $800 млн
Подробнее
Касса России: «Грязные деньги» возглавили прокат
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Майкл» идет на второй старт для иностранных релизов после ухода мейджоров
Подробнее
Выручка холдинга ON Медиа в первом квартале составила почти 7 млрд рублей
Подробнее
Фонд кино проведет очную защиту фильмов компаний-лидеров отечественного кинопроизводства
Подробнее
Фонд кино продлевает сроки приема заявок на переоборудование кинотеатров на новых территориях
Подробнее
Фестиваль «Медвежонок» представил полную программу
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 28–31 мая
Подробнее