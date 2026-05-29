VidMK26: Кейсы от продюсеров: AI, Virtual Production и VFX в производстве

Одной из самых прикладных дискуссий форума создателей кино и видео VidMK26 стал OpenTalk о том, где в реальном производстве действительно работают AI, Virtual Production и сложный VFX, а где классические съемки по-прежнему оказываются дешевле, быстрее и надежнее. Модератором встречи выступил руководитель отдела создания контента и арт-директор студии XOVP Константин Королев, который сразу обозначил главный вопрос панели: конкурируют ли новые технологии друг с другом – или индустрия приходит к их сочетанию.

«Сейчас появилось много новых инструментов – искусственный интеллект, virtual production, при этом классический CGI и VFX никуда не исчезают. Интересно понять, какие технологии реально ускоряют производство, а какие пока, наоборот, могут тормозить процесс», – задал рамку Королев.

Канны, AI-фильм и «исторический момент» для индустрии

Продюсер Екатерина Кононенко (КЕНТАВР, ХАРДКОР, Я ХУДЕЮ) сразу обозначила практический подход: выбор технологии всегда определяется задачей и бюджетом проекта. По ее словам, в современных фильмах продюсеры все чаще комбинируют сразу несколько методов производства.

«Сейчас мы делаем большой проект, где одновременно используем и LED-экраны, и классический CG, и натурные декорации, которые потом дорабатываются графикой. Все зависит от того, что выгоднее и эффективнее в конкретной сцене», – объяснила она.

Главной темой ее выступления стал опыт, который Кононенко привезла с Каннского кинорынка. По словам продюсера, одной из главных интриг фестиваля стала закрытая премьера фильма, полностью созданного генеративным ИИ. Речь шла о полнометражной работе команды Higgsfield – проекта казахстанских разработчиков, чья технология ранее уже привлекла внимание Кремниевой долины. Попасть на показ было крайне сложно: организаторы проводили отдельный отбор среди международной прессы и профессионального киносообщества. Но главным стало даже не это, а реакция аудитории после просмотра. «Мы понимали, что присутствуем в историческом моменте. Это было ощущение, что индустрия действительно переходит в новую фазу», – рассказала Кононенко.

По ее словам, фильм был создан примерно за две с половиной недели, а его производственный бюджет составил около $750 тысяч, из которых значительная часть ушла именно на генерацию. При этом визуально проект выглядел как «200-миллионный блокбастер». Особенно сильное впечатление на продюсера произвела реакция обычных зрителей, не связанных с киноиндустрией. «Люди вообще не понимали, что происходит. Они не могли поверить, что персонажи и мир, которые они видят, полностью сгенерированы», – отметила она.

При этом Кононенко подчеркнула: даже столь впечатляющий кейс пока не означает полного отказа индустрии от классического производства. Генеративное кино все еще сталкивается с проблемами контроля результата, артефактами и сложностью точного управления сценой. «Если ты пытаешься контролировать абсолютно все, результата не получится. Нужно отдавать часть контроля самой модели», – объяснила продюсер. По ее словам, особенно заметно это на экшн-сценах: на одну минуту итогового экрана у команды могли уходить сотни и даже тысячи минут генерации.

Почему AI уже меняет анимацию и препродакшн

Отдельно Кононенко призналась, что впервые по-настоящему почувствовала масштаб изменений, когда увидела, как современные AI-инструменты начинают работать с анимацией. «Я реально прослезилась, когда увидела, как персонажи буквально оживают за несколько дней работы. Раньше анимация всегда была долгой и очень дорогой», – рассказала она.

Продюсер полнометражного и анимационного направления LEGIO FELIX Владимир Пермяков смотрел на происходящее прежде всего с позиции продюсерского pipeline и сочетания технологий с задачами конкретного фильма. По его словам, AI уже стал практически незаменимым инструментом на этапе препродакшна – особенно при работе с молодыми режиссерами. «Сейчас любое кино можно настолько детально проработать с помощью AI еще до съемок, что ты как продюсер заранее понимаешь, каким будет результат. Раньше заходить в проект с молодым режиссером было намного страшнее», – отметил Пермяков.

В качестве одного из ключевых кейсов Пермяков вспомнил производство фильма СОЛОВЕЙ ПРОТИВ МУРОМЦА, где команда использовала Virtual Production для масштабной сцены финальной битвы. «У нас была огромная сцена на крыше с роботами, массовкой и видами Москвы вокруг. Мы понимали, что по старинке будем снимать это неделю. В итоге Virtual Production позволил сделать все значительно быстрее и при этом сохранить ощущение реального пространства», – рассказал он.

По словам продюсера, многие зрители и даже коллеги потом были уверены, что сцена полностью создана в классическом VFX, хотя значительная часть окружения снималась именно через VP. Совсем иной подход команда выбрала на фильме ЛЕВША. Там, напротив, ставка была сделана на практические эффекты, реальные трюки и максимально предсказуемое производство. «У нас были очень жесткие сроки. И мы поняли, что надежнее и быстрее сделать многие вещи по старинке – с настоящими трюками на площадке. AI пока все-таки не всегда предсказуем», – объяснил Пермяков.

Почему продюсеры не верят в «смерть» живых актеров

При этом Пермяков убежден, что индустрия движется к гибридной модели, где разные технологии не заменяют друг друга, а постепенно собираются в единую среду производства. «Не стоит замыкаться на одной технологии. Через год мы вообще можем жить уже в другой реальности», – заметил продюсер.

Он также обратил внимание на поколенческий сдвиг внутри индустрии. По его словам, молодые зрители уже иначе воспринимают контент и гораздо ближе к игровым и интерактивным форматам, чем к классическому киноязыку. «Есть дети, которые вообще не выросли на Disney и западном кино. Они смотрят стриминг, азиатскую анимацию, видеоигры. Для них привычнее совсем другой уровень визуального восприятия», – сказал он.

При этом продюсер уверен: вне зависимости от технологических революций решающим фактором все равно останется талант автора. «Я пока не видел, чтобы генеративное кино полноценно заменяло человеческое эмоциональное присутствие», – признался Пермяков.

Участники встречи отметили, что главной угрозой сейчас становится не сама технология, а переизбыток «нейрослопа» – низкокачественного AI-контента, который быстро заполняет интернет.

Сериалы, четыре съемочные группы и 12 минут материала в день

Сценарист, режиссер и продюсер компании Russian Code Тимофей Шарипов рассказал, как технологии Virtual Production и AI уже встраиваются в производство масштабных сериальных проектов. По его словам, при разработке исторического сериала «История его служанки» команда быстро поняла, что полноценные съемки в реальных дворцах и исторических локациях будут слишком дорогими и организационно сложными. «Одно дело – пытаться адаптироваться под существующий дворец, который нельзя трогать. И совсем другое – построить именно тот мир, который тебе нужен», – объяснил Шарипов.

В результате команда выстроила гибридную модель производства: часть сцен создается через Virtual Production, часть – в реальных декорациях, а AI используется как вспомогательный инструмент. По словам Шарипова, принципиальное отличие VP от классического хромакея заключается именно в предсказуемости результата. «В хромакее у тебя слишком много операций, слишком много риска получить что-то не то уже на посте. Здесь результат готовится заранее – и это дает огромный выигрыш для сериального производства», – отметил он.

Особенно важным преимуществом такая схема становится при экстремально высоких темпах съемок. «У нас четыре съемочные группы работают параллельно. Иногда получается снимать по 10–12 минут материала в день – и при этом без ощущения падения качества», – рассказал продюсер.

AI, звук и новый гибридный pipeline индустрии

Отдельный блок дискуссии был посвящен звуку – области, которая пока значительно реже обсуждается в контексте AI, хотя именно там технологии уже дают мощный практический эффект. «То, что сейчас можно делать со звуком при помощи AI – это просто невероятно. Для кино это огромная история, потому что звук – это половина впечатления», – подчеркнул Пермяков.

Главный вывод дискуссии оказался довольно прагматичным: AI, Virtual Production и VFX не вытесняют друг друга, а постепенно собираются в единый гибридный pipeline. И выигрывать в этой новой среде будут не те, кто выбирает «старое» или «новое», а те, кто умеет правильно комбинировать технологии под конкретную задачу. «Набор инструментов становится только шире. Главное – оставаться open-minded и воспринимать новые технологии как возможность, а не как угрозу», – резюмировал Шарипов.

29.05.2026 Автор: Дмитрий Некрасов