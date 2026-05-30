VidMK26: OpenTalk «Запросы аудитории, ценности государства, как это объединить»

Конфликта между запросом зрителей и ценностями, которые государство хочет видеть в контенте, сегодня фактически не существует. К такому выводу пришли участники OpenTalk «Запросы аудитории, ценности государства, как это объединить. Что сегодня смотрят и почему: жанры и смыслы», который прошел в рамках форума VidMK26. Продюсеры, режиссеры, представители онлайн-платформ, ИРИ и исследовательских компаний обсудили, что сегодня действительно востребовано у аудитории и как создавать популярные проекты без искусственной подгонки под повестку.

История важнее конъюнктуры

Открывая дискуссию, модератор – кинопродюсер, преподаватель РАНХиГС, ВГИК Сергей Кичигин отметил, что сегодня отрасль находится в точке, когда зрительский интерес и поддерживаемые государством смыслы во многом существуют в одной системе координат.

Советник по GR онлайн-кинотеатра Okko Светлана Сонина подчеркнула, что попытки механически встроить в проект актуальную повестку или набор правильных слов обычно легко распознаются и не работают. По ее словам, авторы нередко пытаются «оседлать» востребованные темы, рассчитывая получить поддержку, однако подобные проекты зачастую выглядят искусственно. Если создатель контента не разбирается в теме и не проживает ее сам, зритель это чувствует.

В качестве примеров Сонина привела проекты, посвященные специальной военной операции. Она отметила, что успех сериалов «Ландыши», «Центурия», документального проекта «У края бездны» и фильма МАЛЫШ связан не с конъюнктурой, а с искренним интересом аудитории к этим историям. «Это не потому, что государство дало на это деньги. Это реально зрительское кино. Люди хотят про это смотреть, им важно это осмыслить и отрефлексировать», – подчеркнула она.

Зрителю нужны эмоции, а не лозунги

Теле- и кинорежиссер Михаил Вайнберг выступил против попыток угадывать так называемую «линию партии» при создании творческого продукта. По его мнению, зрителей во все времена интересовали одни и те же вещи – любовь, дружба, предательство, самопожертвование, ненависть и сложный человеческий выбор. Именно эти темы остаются основой успешных историй независимо от жанра и времени.

Вайнберг напомнил, что жанр – лишь способ рассказать историю, а не набор ценностей сам по себе. Он привел пример собственного фильма ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО, который собрал более 950 млн рублей в прокате и привлек свыше двух миллионов зрителей. «Зрителю нужно только одно – чтобы его эмоционально зацепили. Если получается заставить его сопереживать, проживать чужой опыт, чувствовать вместе с героями, тогда он будет смотреть и рекомендовать фильм другим», – отметил режиссер. По его словам, невозможно точно предсказать реакцию аудитории или «залезть ей в голову», поэтому автору прежде всего важно ориентироваться на собственные чувства и профессиональное мастерство.

Государство говорит языком понятий, кино – языком конфликтов

Продюсер компании Black Box Production Павел Сарычев предложил посмотреть на вопрос с практической точки зрения. По его мнению, государство формулирует ценности через понятия и документы, тогда как кино и сериалы работают через драматургию, конфликты и выбор персонажей. «Мы разговариваем на языке историй. Зритель приходит за эмоциями. И если герой делает выбор, который соответствует тем ценностям, которые разделяет общество, это работает намного сильнее любых прямых деклараций», – отметил он.

При этом Сарычев напомнил, что творцы работают в конкретной реальности, поэтому игнорировать внешние условия невозможно. По его словам, автор должен понимать контекст, в котором существует индустрия, даже если стремится рассказывать собственные истории.

Ценности и запрос аудитории совпадают

Генеральный директор компании «Ванта Груп» Мария Щербаль представила результаты многолетних исследований зрительских предпочтений. По ее словам, изучение ценностей аудитории началось еще в 2021 году, до появления широко обсуждаемого указа о традиционных ценностях. Ежегодно компания анализирует мнение более 50 тысяч зрителей.

Исследования показывают, что серьезного противоречия между запросом аудитории и государственными приоритетами нет. Сегодня зрители особенно заинтересованы в сильных ролевых моделях, историях преодоления кризисов, семейных отношениях и персонажах, способных справляться с трудностями.

Щербаль отметила, что аудитория остается крайне разнообразной. Одни зрители ищут острые эмоции и напряжение, другие хотят отдохнуть от повседневных проблем и погрузиться в комфортные и добрые истории. Именно поэтому востребованными оказываются самые разные проекты – от патриотических драм до семейных сказок.

При этом зрители считывают ценности не через прямые заявления героев, а через их поступки и решения. «То, что закладывает автор, и то, что выносит зритель, очень часто оказывается разными вещами. Каждый человек интерпретирует историю через собственный жизненный опыт», – пояснила эксперт.

Как смотрят на проекты в ИРИ

Шеф-редактор Института развития интернета (ИРИ) Анна Улаева также подчеркнула, что речь идет не о каких-то специальных государственных ценностях, а о базовых человеческих ориентирах. По ее словам, зрителю интересны герои, которые совершают ошибки, проходят испытания и меняются по ходу сюжета. При этом важен не набор правильных фраз, а естественное развитие персонажа.

Улаева отметила, что проекты, в которых авторы пытаются механически включить сразу все возможные ценности, как правило, выглядят неубедительно. Намного важнее органично встроить смысл в историю и показать его через поступки героев. «Мы не требуем идеальных персонажей в белом пальто. Герой может ошибаться, раздражать зрителя, принимать неправильные решения. Но важно, чтобы его путь приводил к определенным выводам и внутренним изменениям», – сказала она.

Несмотря на разные взгляды на роль государства, аналитики и творческой интуиции, большинство участников дискуссии сошлись в главном: сегодня успешный контент рождается не из попыток следовать конъюнктуре, а из сильной истории и понятных человеку эмоций. По мнению экспертов, зритель прежде всего ищет искренних героев, убедительные конфликты и возможность сопереживать происходящему на экране. А ценности становятся частью таких историй естественным образом – тогда, когда они отражают реальную жизнь и человеческий опыт.

30.05.2026 Автор: Дмитрий Некрасов