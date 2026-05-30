На VIDMK26 эксперты обсудили, где привлекать финансирование для кинопроизводства

В первый день VIDMK26 состоялась дискуссия «Где привлекать финансирование для кино и сериалов в 2026: частные инвестиции, предпродажа, MG, копродакшн, гос». Модератором встречи выступил генеральный продюсер и ведущий подкаст-шоу «Цена Слова» Илья Сильянов. Во встрече приняли участие главный продюсер Амедиа Продакшн Наталия Клибанова, продюсер кино и сериалов, генеральный директор кинокомпании «Киноджет» Юлия Егерева, топ-медиаменеджер и продюсер, генеральный директор компании Art Pictures Distribution Анастасия Корчагина, продюсер направления non-scripted сервисов Rutube и Premier Катерина Вульфович и продюсер дилогии ЗА ПАЛЫЧА Максим Боев.

Первой выступила Юлия Егерева, которая отметила, что в текущих условиях молодому режиссеру снять дебют без государственной поддержки практически невозможно. На питчингах отдается предпочтение тем, у кого за плечами уже есть опыт и удачные кейсы. В ответ на это участники панели вспомнили, что за последние время выхоодило несколько крайне успешных дебютных фильмов. Анастасия Корчагина назвала в качестве примера музыкальный блокбастер ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА дебютанта в полнометражном кино Феликса Умарова, который, впрочем, к моменту запуска проекта подошел опытным режиссером музыкальных клипов. В свою очередь, Наталия Клибанова вспомнила про фильм КОММЕРСАНТ братьев Кравчуков. По мнению эксперта, КОММЕРСАНТ – прекрасный пример, как грамотно упаковать проект именно в продюсерском смысле, то есть сделать фильм привлекательным продуктом как для кинотеатров, так и для платформ. Для этого продюсеру Ивану Голомовзюку требовалось провести работу с первоисточником, сформировать команду и обратиться за поддержкой к госструктурам. При этом Клибанова считает, что дебютантам-продюсерам приходится сложнее, чем молодым режиссерам. Начинающим постановщикам можно заручиться поддержкой опытного продюсера, что снимет для них большинство проблем с дебютом. А вот молодые продюсеры имеют поначалу меньше возможностей и ресурсов и страдают от своей малой насмотренности.

«Первая и самая главная инвестиция, которую мы рассматриваем сегодня – оптимизация производства, – признался по ходу дискуссии Максим Боев. – Потратить деньги легко, вернуть их очень сложно. Поэтому ищите моменты, где можно сократить съемочные дни, применить ИИ». В случае каждого нового проекта приходится начинать практически с нуля, отмечает продюсер.

По наблюдению Анастасии Корчагиной, сказочный тренд на рынке сохраняется, хотя производители и пытались заигрывать с другими жанрами. Например, в последнее время продюсеры экспериментировали с приключенческим экшеном в духе фильмов про Индиану Джонса, но фильмы вроде ВОЛЧКА и КРАСНОГО ШЕЛКА пока собирают все же меньше, чем сказки. В последние полгода холдинг НМГ поддержал десять разных сказок, призналась Корчагина.

Катерина Вульфович рассказала, что отбор на финансирование документальных проектов происходит таким же образом, как и в игровом кино – все зависит от идеи фильма, ее привлекательности для целевой аудитории. Вульфович напомнила, что платформа Premier заинтересована в пополнении библиотеки своих оригинальных проектов, поэтому сервис остается открыт новым заявкам.

В то же время Наталия Клибанова отметила, что платформы несильно заинтересованы проводить какие-то дополнительные акселераторы для отбора сценариев и проектов на конкретные темы. Стриминги и так завалены предложениями со стороны продакшенов, и даже если завтра они остановятся и перестанут запускать новые проекты, у каждого сервиса все равно найдется запас премьер примерно на год вперед.

30.05.2026 Автор: Никита Никитин