На форуме VIDMK26 обсудили продвижение кино и сериалов

В рамках отраслевого форума VIDMK26 состоялся OpenTalk «Продвижение кино и сериалов: как создавать шумные инфоповоды; сильные кейсы дистрибьюции». В мероприятии приняли участие директор по рекламе и маркетингу «НМГ Кинопроката» Дарья Матюнина, редактор портала «Профисинема», доцент ВГИК им. Герасимова Нина Ромодановская, руководитель департамента маркетинга и связей с общественностью «Кинокомпании ТЕМП» Александр Коваленко, директор кинопрокатной компании «Синемаус Студио» Диана Курамшина и основатель агентства «Inside Promo» Татьяна Мищенко. Модератором встречи выступил основатель студии «Монтана», преподаватель РАНХиГС Сергей Кичигин.

Нина Ромодановская начала дискуссию с того, что обучение основам маркетинга остается вечно актуальной темой, так как в этой сфере стабильно происходит столкновение с недопониманием и заблуждениями. Постоянно приходится объяснять, что маркетинг начинается с определения целевой аудитории и на стадии идеи проекта, а не в момент, когда фильм уже готов.

Диана Курамшина обратила внимание на специфику работы с региональными и начинающими продюсерами. Многие из них не хотят проводить дорогие исследования аудитории и изучать рынок. В связи с этим она напомнила, что существует несколько относительно дешевых способов изучения аудитории, как например, выпуск тизерного трейлера будущего проекта. По реакции на него в соцсетях можно сделать первые предположения, будет ли иметь успех еще не снятый фильм. Также она обратила внимание, что многие неопытные продюсеры не посещают отраслевые мероприятия и не знают индустриальных трендов.

Нина Ромодановская подчеркнула, что она категорически против продвижения без бюджета, однако в то же время бюджет имеет смысл оптимизировать, но для этого требуется системная, вдумчивая и заблаговременная работа. По мнению Ромодановской, нет ничего хуже, чем конкурентное давление в маркетинге. Например, в случае новогодних фильмов нужно стараться расходиться и находить фильмам свободные даты. Тем более хлебный период для праздничного кино достаточно продолжительный – с конца ноября по февраль.

Александр Коваленко рассказал, что в «Кинокомпании ТЕМП» стараются использовать опыт, набранный за последние дестилетия развития рынка, в том числе полученный от западных компаний, которые как раз и умеют выстраивать маркетинг с самого начала работы над проектом. При этом. по мнению эксперта, продвижение кино и сериалов – довольно скучная работа, завязанная на цифрах, аналитике и KPI.

Отвечая на вопрос о распределении рекламных бюджетов, Дарья Матюнина рассказала, что довольно существенная часть расходов сегодня уходит на внутрикинотеатральное размещение. В глобальном же разрезе форматы поддержки могут быть любыми – от классических до самых передовых, при этом в регионах остается актуальным телевидение.

Татьяна Мищенко отметила, что в последнее время наблюдается перерождение наружки, так как в глазах аудитории она придает масштаб продвигаемому фильму. Главным инструментом, безусловно, остается digital, но для качественного промо по любому из направлений требуется продолжительная и заблаговременнная работа. Например, можно долго и системно работать с блогерами и инфлюенсерами, которые порой готовы бесплатно делать контент по каким-то отдельным темам или фильмам. В то же время она обратила внимание, что со стороны творцов существует недоверие к маркетологам, хотя как раз последние лучше знают, как преподнести проект целевой аудитории.

На вопрос из зала, сколько нужно вложить в продвижение, чтобы получить миллиард в прокате, Нина Ромодановская напомнила, что всегда нужно исходить из целевой аудитории и стоящих перед фильмом задач, то есть каких именно кассовых показателей требуется достичь. Параметров, от которых зависит рекламный бюджет, может быть много. Александр Коваленко согласился с коллегой: сначала необходимо определить, сколько требуется заработать предстоящим фильмом, и уже исходя из этого рассчитать рекламный и производственный бюджет.

На вопрос, какие бывают стратегии для стимулирования «сарафана», Татьяна Мищенко напомнила, что существуют инструменты репутационного маркетинга, но при этом основой всего является сам фильм, который должен порождать «сарафан» и обсуждение.

Фото: форум VIDMK26

29.05.2026 Автор: Никита Никитин