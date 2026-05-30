VidMK26: «Франшизы: Как платформы и каналы строят вселенные»

Одной из самых оживленных дискуссий делового форума VIDMK26 стала дискуссия «Франшизы: Как платформы и каналы строят вселенные». Модератором мероприятия выступил сценарист проекта МАЙОР ГРОМ: ИГРА, лауреат премии Russian Creative Awards Николай Шишкин. Обсудить феномен франшиз собрались генеральный продюсер «Союзмультфильм» по игровому направлению, генеральный продюсер компании «Яр&Ко» Нелли Яралова, основатель издательства комиксов Bubble, сценарист и продюсер серии фильмов МАЙОР ГРОМ Артем Габрелянов, продюсер студии Yellow, Black & White и онлайн-кинотеатра Start, генеральный директор «Старт Продакшн» Сергей Маевский, издатель и медиаменеджер Евгения Рыкалова и директор по цифровому контенту издательства «Эксмо» Валерия Григорьева.

В начале спикеры решили определить, как сегодня понимать сам термин «франшиза». Согласно определению Евгении Рыкаловой, если какая-то история существует в виде серии фильмов или книг – это просто IP, но еще не франшиза. Если эта серия становится популярной – ее можно назвать брендом. Если этот бренд начинает жить в разных средах, где он легко масштабируется и монетизируется – это уже франшиза. По мнению Артема Габрелянова, франшизой можно назвать такой бренд, который имеет успех минимум в трех разных, не смежных между собой средах, например, в кино, игрушках и видеоиграх.

По мнению Евгения Рыкаловой, на российском рынке пока мало полноценных франшиз, но есть много «контентных вселенных», которые стремятся франшизами стать. Валерия Григорьева рассказала, что в ее издательстве используют такое понятие, как «признаки франшизности», когда у IP имеется потенциал для развития в другие медиумы. Если каждый новый продукт в рамках бренда способен его развивать и дополнять, а не только повторять, то здесь можно говорить о франшизе. В числе уже полнокровных франшиз были названы «Чебурашка» и «Простоквашино».

Как отметила Нелли Яралова, в современных условиях оценить потенциал франшизности того или иного бренда довольно просто, так как на рынке давно сложился абсолютный культ IP, и данная ситуация, по ее оценкам, продлится минимум до 2030-го года. В ответ на последний тезис Артем Габрелянов высказал предположение, что на самом деле «никто ничего не знает»: «Если бы в мире существовал человек, котроый всегда знает, какой фильм станет хитом, он давно купил бы планету на те деньги, которые заработал бы с этим знанием». Валерия Григорьева привела пример очевидного успеха: «Успех проекта ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО нам был очевиден три года назад. Анна Джейн – самый продаваемый автор России с невероятными тиражами и понятной фан-базой».

В ходе беседы Сергей Маевский отметил, что по-настоящему большой успех франшизу ждет в том случае, если у нее получается выходить за пределы изначально лояльной, ядерной аудитории. Если проект вызывает интерес только у целевой аудитории – чуда и сенсации не получается, эффект «белого лебедя» не происходит. Маевский согласился с Габреляновым, что полностью просчитать результат от франшиз невозможно. Остается только выдвигать гипотезы, проверять их и верить, что успех возможен.

В продолжение своей мысли Габрелянов вспомнил свежий пример ОБСЕССИИ, чей сенсационный заокеанский успех никто не предвидел. В ответ Валерия Григорьева рассказала, что рост спроса на хорроры книжная индустрия заметила еще некоторое время назад: «О том, что хорроры взлетят во всем мире, мы говорим последние четыре года. О буме романтики мы говорим 10 лет. Сегодня я вам говорю – детские ужастики, детские ужастики!». .

«Существуют индустрии, которые знают чуть раньше, чем мы. Это происходит и в мире игрушек, например. И книжный рынок по трендам опережает кино, а мы за этим совсем не следим», – пояснила Нелли Яралова.

Как отметила Евгения Рыкалова, книжная индустрия раньше видит тренды по причине того, что скорость и цена эксперимента на истории в случае книжного контента сильно ниже: «Чтобы провести эксперимент и оценить интерес нам потребуется 5-6 месяцев и 1,5 млн рублей. Чтобы провести эксперимент в кино, вам нужно снять пилот минимум за 30-70 млн рублей».

В силу вышесказанного Валерия Григорьева всячески приветствует начавшийся плотный диалог между кино и книжной отраслью. «Бюджет проверки гипотезы в книжной индустрии гораздо меньше. Мы можем делать не одну, а две и больше книг, проверять больше гипотез. С развитием самиздата это становится еще быстрее и еще дешевле. Постепенно мы становимся для киноиндустрии поставщиком трендов», – отмечает Григорьева.

Также Григорьева рассказала об еще одном ориентире будущего успеха – реакции фанатов на еще не экранизированную книгу: «Netflix сейчас работает над экранизацией романтического фэнтези «Четвертое крыло» Ребекки Яррос. Это самая крупная сделка по переводу книги в кино за последние пятнадцать лет. Пока Netflix готовит очень дорогое визуальное воплощение книги, фанаты по всему миру с опорой на книжную историю развивают косплей и фанфики, снимают тематические ролики, то есть фактически самостоятельно развивают франшизу задолго до того, как к этому полноценно подключатся продюсеры».

Под занавес Евгения Рыкалова назвала три основных трека, по которым наверняка будут развиваться франшизы. Первое направление – рождение все большего числа вселенных через «новые экраны» (соцсети, видеохостинги и прочие новые виды медиа). Второе направление – у все большего числа франшиз главное пространство становится именно физическим, так как люди все больше стремятся в оффлайн, чтобы отдыхать от нейросетей и цифровой, экранной среды. Соответственно, успешны будут те франшизы, из чьих физических миров зрители не заходят уходить. Третий тренд – тенденция, когда различные фанфики становятся самостоятельными произведениями. При этом Валерия Григорьева обратила внимание, что все вышеописанные ситуации работают для аудитории 6-26.

30.05.2026 Автор: Никита Никитин