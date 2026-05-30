VidMK26: «Вертикальные сериалы и микродрамы. Как следовать тренду качественно и экологично»

Во второй день прошла дискуссия под названием «Вертикальные сериалы и микродрамы. Как следовать тренду качественно и экологично». Обсуждение провел Александр Сетин, технический директор продакшена Студии Артемия Лебедева. В роли спикеров выступили руководитель, креативный продюсер CM Studio Настя Курская, основатель агентства Plus Seven, партнер Zero Gravity Management Алексей Агеев, коммерческий директор компании ООО «Медиа-Телеком» Константин Владимиров, сценарист, креативный продюсер, режиссер, автор микродраматических сериалов Лиза Техменева и режиссёр, сценарист, продюсер Никита Дудкин.

По мнению Константина Владимирова, микродрамы столь успешны сегодня, потому что нынешняя эпоха – период торжества соцсетей и стримингов, и микродрамы взяли лучшее от обоих «родителей». От TikTok новый формат позаимствовал вертикальный формат и быстрый монтаж, от Netflix – плотность драматургии, клиффхангеры и общую сериальную структуру. Продолжая рассуждать о причинах востребованности формата, он отметил, что, с одной стороны, на поверхности микродрамы используют популярные, всем понятные тропы (измены, истории о попаданцах и т.д.), но в то же время на глубинном уровне работают с внутренними страхами аудитории, ее коллективным бессознательным. Рецепт успешного сериала – комбинация успешного тропа (а лучше нескольких) и ответа на внутренние тревоги. При этом на текущий момент большинство вертикальных сериалов ориентированы на женщин и работают именно с женскими страхами. 70% тайтлов в данном формате производят именно для женщин.

Алексей Агеев напомнил, востребованность микродрам на Западе во многом вызвана тем, что работа в данном сегменте снижает порог входа в индустрию. В Голливуде могут работать только члены соответствующих профессиональных Гильдий, в то время снимаются и снимают микродрамы, как правило, те, что не входят в SAG и прочие профессиональные ассоциации.

Константин Владимиров напомнил, что во всем мире вертикальные сериалы продвигаются через соцсети за счет платной рекламы. Из первых серий, как правило, делают классные промо-ролики, которые цепляют аудиторию, чтобы по итогу она переходила на платное потребление на специальных платформах. В России же данная модель пока не получила широкого распространения. Специальные платформы для мини-сериалов, разумеется, существуют, например, DRAMZ, но они не доминируют на рынке. Чаще микродрамы можно встретить в библиотеках обычных онлайн-кинотеатров в рамках базового пакета. Это дает формату доступ к многомиллионной аудитории, за внимание которой борются отечественные видеосервисы. По мнению Владимирова, микродрамы сегодня прекрасно работают на удержание аудитории, пока ей приходится проводить время в перерывах между сериями оригинальных и более дорогих проектов платформ.

По мнению Насти Курской, микродрамы не нужно сравнивать с другими форматами. Изначально они создавались, чтобы на них зарабатывать. При производстве микродрамы важно потратить меньше, чем хочешь получить, подчеркнула она.

На вопрос, чем процесс производства микродрамы отличается от съемок полноценного кино, эксперты сошлись на том, что данный формат – вполне профессиональный контент, просто в вертикальном виде. В микродрамах нет заявочных планов и прочего сложного мизансценирования, но зато есть ставка на диалоги, подчеркнула Лиза Техменева. Это очень драматургически плотное, но диалоговое кино. В то же время, по мнению Владимирова, микросериалы все же предполагают определенный аттракцион – ту самую "перчинку", которая увлечет зрителя и будет стимулировать его смотреть дальше. Хотя снимать аттракционы при той выработке, которую требует формат, очень сложно, признался эксперт.

Никита Дудкин не считает, что микродрамы сигнализируют о деградации контента. По его мнению, это просто развлекательный формат, который позволяет отвлечься аудитории, а это функция очень важна.

Под занавес обсуждения Константин Владимиров напомнил, что до 70% продакшенов в Китае снимают микродрамы при помощи нейросетей, и данный вид контента невероятно популярен.

На вопрос из зала, какие каналы монетизации для микродрам предпочтительны, Настя Курская ответила, что лучше для начала научиться делать хиты, и уже после думать о каналах монетизации. По опыту Владимирова, эксклюзивно продать контент на платформу очень сложно, так что проще заработать на рекламе за счет просмотров.

30.05.2026 Автор: Никита Никитин