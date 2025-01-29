Вокруг света: сборы российского кино за рубежом в 2024 году

БК подводит итоги работы российских фильмов на международной арене за 2024 год.

В общей сложности за этот период за рубежом работало 49 тайтлов, а также различные ретроспективы, показы классических лент и тому подобное. Совокупная касса отечественного контента добралась к концу декабря до $16,6 млн. Это немного ниже, чем было в 2023 и 2022 годах ($17,6 млн и $17,0 млн соответственно).

По уровню выручки локального контента на международной арене Россия в 2024 году опередила Мексику ($6,8 млн) и Бразилию ($3,0 млн), но значительно уступила в числе прочих Италии ($27,4 млн) и Австралии ($29,9 млн).

На первой строчке рейтинга самых успешных проектов удержалась франшиза «Маша и медведь»: за год ее касса составила $2,773 млн. Серебро и бронза достались двум мультфильмам Василия Ровенского – ВЕЛИКОЛЕПНОЙ ПЯТЕРКЕ с $2,355 млн и КОТАМ ЭРМИТАЖА с $2,140 млн.

Еще одна анимация, СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: РАЗМОРОЗКА, расположилась на четвертой позиции с $2,083 млн. Лучшая игровая картина, триллер Я ИДУ ИГРАТЬ, замкнула пятерку лидеров чарта. В ее активе $1,037 млн.

СБОРЫ РОССИЙСКИХ ФИЛЬМОВ ЗА РУБЕЖОМ В 2018–2024 ГОДАХ

Год Сборы за рубежом 2018 $43 388 832 2019 $52 551 609 2020 $20 495 878 2021 $18 232 327 2022 $17 001 248 2023 $17 611 432 2024 $16 616 628

ТОП-10: СБОРЫ РОССИЙСКИХ РЕЛИЗОВ В ЗАРУБЕЖНОМ ПРОКАТЕ В 2024 ГОДУ (БЕЗ УЧЕТА СТРАН СНГ)

Название Сборы в 2024 году за рубежом 1. Сборники серий проекта «Маша и медведь» $2 772 692 2. ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА $2 354 920 3. КОТЫ ЭРМИТАЖА $2 139 682 4. СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: РАЗМОРОЗКА $2 082 683 5. Я ИДУ ИГРАТЬ $1 037 487 6. МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН $952 205 7. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОСТАВКА $629 920 8. ФИННИК $541 923 9. ВЫЗОВ $539 095 10. Ретроспективы $443 627

Ключевым рынком для российского контента за рубежом в 2024 году стал Китай. Там сборы отечественных проектов составили $1,812 млн. Впрочем, фактически на этой территории в прокат вышли в прошлом году только два релиза – СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: РАЗМОРОЗКА ($1,3 млн) и ВЫЗОВ ($0,5 млн). Второй по значимости стала Мексика с $1,3 млн, третьей – Бразилия с $1,2 млн. Среди европейских стран наибольшего успеха удалось добиться в Италии ($1,1 млн).

ОСНОВНЫЕ РЫНКИ ДЛЯ РОССИЙСКОГО КОНТЕНТА В 2024 ГОДУ

Страна Сборы 1. Китай $1 811 873 2. Мексика $1 324 856 3. Бразилия $1 173 625 4. Италия $1 105 574 5. ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, Бахрейн, Оман $1 090 725 6. Перу $1 087 224 7. Румыния $846 477 8. Испания $801 844 9. Бельгия $751 340 10. Сербия и Черногория $629 745

Топ сборов российских релизов за рубежом целиком будет доступен в новом печатном выпуске БК. Стать подписчиком можно, позвонив по телефону 8 (495) 785-62-82 или написав по электронной почте на адрес metro@kinometro.ru.

Фото: кадр из фильма ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА

29.01.2025 Автор: Максим Острый