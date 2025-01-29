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Аналитика


Вокруг света: сборы российского кино за рубежом в 2024 году

Итоговая сумма сборов составила $16,6 млн

БК подводит итоги работы российских фильмов на международной арене за 2024 год.

В общей сложности за этот период за рубежом работало 49 тайтлов, а также различные ретроспективы, показы классических лент и тому подобное. Совокупная касса отечественного контента добралась к концу декабря до $16,6 млн. Это немного ниже, чем было в 2023 и 2022 годах ($17,6 млн и $17,0 млн соответственно).

По уровню выручки локального контента на международной арене Россия в 2024 году опередила Мексику ($6,8 млн) и Бразилию ($3,0 млн), но значительно уступила в числе прочих Италии ($27,4 млн) и Австралии ($29,9 млн).

На первой строчке рейтинга самых успешных проектов удержалась франшиза «Маша и медведь»: за год ее касса составила $2,773 млн. Серебро и бронза достались двум мультфильмам Василия Ровенского – ВЕЛИКОЛЕПНОЙ ПЯТЕРКЕ с $2,355 млн и КОТАМ ЭРМИТАЖА с $2,140 млн.

Еще одна анимация, СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: РАЗМОРОЗКА, расположилась на четвертой позиции с $2,083 млн. Лучшая игровая картина, триллер Я ИДУ ИГРАТЬ, замкнула пятерку лидеров чарта. В ее активе $1,037 млн.

СБОРЫ РОССИЙСКИХ ФИЛЬМОВ ЗА РУБЕЖОМ В 2018–2024 ГОДАХ

Год

Сборы за рубежом

2018

$43 388 832

2019

$52 551 609

2020

$20 495 878

2021

$18 232 327

2022

$17 001 248

2023

$17 611 432

2024

$16 616 628

ТОП-10: СБОРЫ РОССИЙСКИХ РЕЛИЗОВ В ЗАРУБЕЖНОМ ПРОКАТЕ В 2024 ГОДУ (БЕЗ УЧЕТА СТРАН СНГ)

 

Название

Сборы в 2024 году за рубежом

1.

Сборники серий проекта «Маша и медведь»

$2 772 692

2.

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА

$2 354 920

3.

КОТЫ ЭРМИТАЖА

$2 139 682

4.

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: РАЗМОРОЗКА

$2 082 683

5.

Я ИДУ ИГРАТЬ

$1 037 487

6.

МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН

$952 205

7.

БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОСТАВКА

$629 920

8.

ФИННИК

$541 923

9.

ВЫЗОВ

$539 095

10.

Ретроспективы

$443 627

Ключевым рынком для российского контента за рубежом в 2024 году стал Китай. Там сборы отечественных проектов составили $1,812 млн. Впрочем, фактически на этой территории в прокат вышли в прошлом году только два релиза – СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: РАЗМОРОЗКА ($1,3 млн) и ВЫЗОВ ($0,5 млн). Второй по значимости стала Мексика с $1,3 млн, третьей – Бразилия с $1,2 млн. Среди европейских стран наибольшего успеха удалось добиться в Италии ($1,1 млн).

ОСНОВНЫЕ РЫНКИ ДЛЯ РОССИЙСКОГО КОНТЕНТА В 2024 ГОДУ

 

Страна

Сборы

1.

Китай

$1 811 873

2.

Мексика

$1 324 856

3.

Бразилия

$1 173 625

4.

Италия

$1 105 574

5.

ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, Бахрейн, Оман

$1 090 725

6.

Перу

$1 087 224

7.

Румыния

$846 477

8.

Испания

$801 844

9.

Бельгия

$751 340

10.

Сербия и Черногория

$629 745

Топ сборов российских релизов за рубежом целиком будет доступен в новом печатном выпуске БК. Стать подписчиком можно, позвонив по телефону 8 (495) 785-62-82 или написав по электронной почте на адрес metro@kinometro.ru.

Фото: кадр из фильма ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА

29.01.2025 Автор: Максим Острый

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