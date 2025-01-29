Вокруг света: сборы российского кино за рубежом в 2024 году
Итоговая сумма сборов составила $16,6 млн
БК подводит итоги работы российских фильмов на международной арене за 2024 год.
В общей сложности за этот период за рубежом работало 49 тайтлов, а также различные ретроспективы, показы классических лент и тому подобное. Совокупная касса отечественного контента добралась к концу декабря до $16,6 млн. Это немного ниже, чем было в 2023 и 2022 годах ($17,6 млн и $17,0 млн соответственно).
По уровню выручки локального контента на международной арене Россия в 2024 году опередила Мексику ($6,8 млн) и Бразилию ($3,0 млн), но значительно уступила в числе прочих Италии ($27,4 млн) и Австралии ($29,9 млн).
На первой строчке рейтинга самых успешных проектов удержалась франшиза «Маша и медведь»: за год ее касса составила $2,773 млн. Серебро и бронза достались двум мультфильмам Василия Ровенского – ВЕЛИКОЛЕПНОЙ ПЯТЕРКЕ с $2,355 млн и КОТАМ ЭРМИТАЖА с $2,140 млн.
Еще одна анимация, СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: РАЗМОРОЗКА, расположилась на четвертой позиции с $2,083 млн. Лучшая игровая картина, триллер Я ИДУ ИГРАТЬ, замкнула пятерку лидеров чарта. В ее активе $1,037 млн.
СБОРЫ РОССИЙСКИХ ФИЛЬМОВ ЗА РУБЕЖОМ В 2018–2024 ГОДАХ
|
Год
|
Сборы за рубежом
|
2018
|
$43 388 832
|
2019
|
$52 551 609
|
2020
|
$20 495 878
|
2021
|
$18 232 327
|
2022
|
$17 001 248
|
2023
|
$17 611 432
|
2024
|
$16 616 628
ТОП-10: СБОРЫ РОССИЙСКИХ РЕЛИЗОВ В ЗАРУБЕЖНОМ ПРОКАТЕ В 2024 ГОДУ (БЕЗ УЧЕТА СТРАН СНГ)
|
|
Название
|
Сборы в 2024 году за рубежом
|
1.
|
Сборники серий проекта «Маша и медведь»
|
$2 772 692
|
2.
|
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА
|
$2 354 920
|
3.
|
КОТЫ ЭРМИТАЖА
|
$2 139 682
|
4.
|
СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: РАЗМОРОЗКА
|
$2 082 683
|
5.
|
Я ИДУ ИГРАТЬ
|
$1 037 487
|
6.
|
МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН
|
$952 205
|
7.
|
БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОСТАВКА
|
$629 920
|
8.
|
ФИННИК
|
$541 923
|
9.
|
ВЫЗОВ
|
$539 095
|
10.
|
Ретроспективы
|
$443 627
Ключевым рынком для российского контента за рубежом в 2024 году стал Китай. Там сборы отечественных проектов составили $1,812 млн. Впрочем, фактически на этой территории в прокат вышли в прошлом году только два релиза – СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: РАЗМОРОЗКА ($1,3 млн) и ВЫЗОВ ($0,5 млн). Второй по значимости стала Мексика с $1,3 млн, третьей – Бразилия с $1,2 млн. Среди европейских стран наибольшего успеха удалось добиться в Италии ($1,1 млн).
ОСНОВНЫЕ РЫНКИ ДЛЯ РОССИЙСКОГО КОНТЕНТА В 2024 ГОДУ
|
|
Страна
|
Сборы
|
1.
|
Китай
|
$1 811 873
|
2.
|
Мексика
|
$1 324 856
|
3.
|
Бразилия
|
$1 173 625
|
4.
|
Италия
|
$1 105 574
|
5.
|
ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, Бахрейн, Оман
|
$1 090 725
|
6.
|
Перу
|
$1 087 224
|
7.
|
Румыния
|
$846 477
|
8.
|
Испания
|
$801 844
|
9.
|
Бельгия
|
$751 340
|
10.
|
Сербия и Черногория
|
$629 745
Топ сборов российских релизов за рубежом целиком будет доступен в новом печатном выпуске БК. Стать подписчиком можно, позвонив по телефону 8 (495) 785-62-82 или написав по электронной почте на адрес metro@kinometro.ru.
Фото: кадр из фильма ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА
29.01.2025 Автор: Максим Острый