Санкт-Петербург выделил 250 млн рублей на рибейты кинопроизводителям в 2025 году

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении 250 млн рублей на выплаты рибейтов кинематографистам в 2025 году. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что финансовая поддержка на покрытие части затрат съемок позволит кинокомпаниям создать около 40 новых картин. Она будет предоставляться на конкурсной основе и распространяться на художественные, документальные и анимационные проекты.

Поддержанные фильмы должны быть созданы с использованием локаций, символик, природных, туристических и архитектурных объектов Санкт-Петербурга. В городской администрации также добавили, что допускается возмещение затрат на уже снятые картины.

В 2024 году город поддержал 33 проекта. Среди них – историческая драма АНГЕЛЫ ЛАДОГИ, истерн ЗОЛОТО УМАЛЬТЫ, семейные ленты МАШКА МЕНЯЕТ МИР и СОБАЧЬЕ ДЕЛО, а также многие другие.

