Восточное золото: анализ киноиндустрии Дальнего Востока

При мысли о киноиндустрии Дальнего Востока в первую очередь, разумеется, вспоминается якутский кинематограф и кинокомпания «Сахафильм». Однако в этом году в прокат вышло уже несколько заметных релизов, чьи съемки проходили в других частях этого обширного региона. Это приключенческий истерн ЗОЛОТО УМАЛЬТЫ Андрея Богатырева, художественно-документальный фильм ОГНЕННЫЙ ЛИС Дмитрия Шпиленка, цикл неигровых картин об экстремальных видах спорта на Камчатке «За пределами», снятый Eastside Documentary и ID Production, созданная австралийской компанией лента о серфинге «На краю света. Камчатка». Самый свежий из этих проектов, ОГНЕННЫЙ ЛИС, чье действие происходит в заповедных местах Камчатки, показал один из лучших стартов среди документальных картин в истории российского проката. На этом фоне БК решил изучить, как обстоят дела с киноиндустрией в нескольких регионах Дальнего Востока.

НА КРАЮ ЗЕМЛИ

В прошлом году во Владивостоке на фестивале-форуме «Российская креативная неделя – Дальний Восток» прошла презентация Дальневосточной кинокомиссии, учрежденной за год до этого. Ее председатель Алексей Романов, художественный руководитель кинокомпании «Сахафильм», отметил тогда, что перед новым ведомством стоят довольно глобальные задачи и проблемы. В их числе Романов назвал отсутствие материально-технической базы, неразвитость инфраструктуры, нехватка киностудий, оборудования, недостаток мероприятий, направленных на продвижение кинопроектов ДФО, необходимость принятия решения по системе рибейтов. Романов анонсировал создание единого информационного портала, представляющего возможности Дальнего Востока для киноиндустрии, запуск которого ожидается в 2025 году. На портале будет размещена информация о народах, проживающих на территории ДФО, их культуре, традициях, составлен список локаций, описаны инфраструктура и логистические возможности Дальнего Востока и многое другое.

Директор Департамента социального развития Дальнего Востока и Арктики Минвостокразвития России Григорий Смоляк, отвечая на вопрос БК о том, какие предварительные итоги работы Дальневосточной кинокомиссии можно подвести, рассказал, что за два года была создана команда единомышленников из числа представителей киноиндустрии, руководителей кинокомпаний, представителей региональных и федеральных органов власти. Также была сформирована информация о локациях для съемок в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, о сервисных компаниях, готовых оказывать содействие в съемках на территории ДФО, о потребности кинопроизводителей Дальнего Востока в кинооборудовании. Сформирован предварительный график съемок кинокомпаний на территории ДФО. Он напомнил, что в рамках вышеупомянутой стратегической сессии по вопросам развития киноиндустрии на Дальнем Востоке принял участие 31 продюсер из 23 кинокомпаний, включая Cinema Production, KITSTUDIO, «Формат ТВ», киностудии «Лендок», киностудии Team Films, «Амедиа Продакшн», «Всемирные Русские Студии», «Хоумпродакшн» и других. Также Дальневосточная кинокомиссия поддерживает кинофестивали, которые проходят на территории Дальнего Востока, обсуждает проблемы киноиндустрии на крупных мероприятиях, проходящих в регионе. Кроме того, в прошлом году была запущена система рибейтов в Республике Бурятия, на эту работу в правительстве республики запланировано ежегодное выделение средств в размере 10 млн рублей на компенсацию затрат кинопроизводителей. В высокой степени готовности принятие документов по программе рибейтов в Хабаровском крае и в Сахалинской области.

Также Смоляк подтвердил, что ведутся переговоры с Минкультуры России, Фондом кино и Всероссийским государственным университетом кинематографии имени С.А.Герасимова на предмет поддержки кинематографистов Дальнего Востока. Возможны разные варианты поддержки, в том числе приобретение оборудования с его размещением в регионе, а также отдельные дальневосточные треки в проводимых конкурсах. Скоро чиновники надеются выйти на итоговые решения.

На вопрос, какие проблемы стоят на пути развития дальневосточной киноиндустрии и каковы дальнейшие амбиции у региона в плане развития кинопроизводства, Смоляк ответил следующим образом: «При всем признании природных красот Дальнего Востока и исторических поводов для хороших киносценариев в регионе недостаточно специалистов, способных делать кино: кинооператоров, звукорежиссеров, осветителей, отсутствует единая база локаций для съемок фильмов, не каждый субъект РФ ДФО имеет возможность поддержки кинокомпаний и создания условий для киноиндустрии. А амбиции – хотим учредить дальневосточную кинопремию, организовать проведение Кинорынка на территории Дальнего Востока, выстроить образовательную траекторию по подготовке специалистов для киноиндустрии от школьной скамьи в рамках деятельности Школ креативных индустрий, которых на территории ДФО создано уже семь и в 2024 году появится еще одна, до обучения по программам дополнительного профессионального образования, учредить свой дальневосточный питчинг и многое другое».

ПРИМОРЬЕ И КАМЧАТКА – ТОЧКИ РОСТА

Выступая год назад во Владивостоке, Алексей Романов акцентировал внимание на неравномерном развитии киноотрасли в регионах ДФО. По его оценке, 60% кинопотенциала Дальнего Востока сосредоточено в Республике Саха. В то же время есть два региона, которые в последнее время стали сильными точками притяжения для кинематографистов со всей страны – это Приморский край и Камчатка.

В Приморском крае месяц назад начал работу Центр поддержки и развития кино. Задача новой организации – продолжить стимулирование развития киноиндустрии в Приморье, создав благоприятную среду для кинематографистов из разных уголков России. Данный центр – следующий этап развития местной кинокомиссии, довольно успешно работавшей до этого в регионе. Команду центра возглавляет режиссер, сценарист и продюсер Дмитрий Шевцов, который работает в кино уже больше пятнадцати лет. В его копилке около тридцати проектов.

Шевцов рассказал БК, что непосредственно вопросами рибейтов занимается Агентство по туризму Приморского края, а Центр поддержки и развития оказывает консультативную помощь и содействует в подготовке документов для получения субсидий. Кинокомпаниям могут возместить до 40% затрат, понесенных в регионе. В этом году, как и в прошлом, на эти цели было выделено 30 млн рублей. Из этой суммы в 2023-м субсидии на покрытие расходов оформили два проекта – 9 СЕКУНД от компании «Каро Продакшн» и 777 от студии «Дабл». В совокупности они получили около 5 млн рублей, а оставшиеся средства пришлось вернуть в бюджет. Кроме того, в регионе действует партнерская программа скидок для киносъемочных групп: цены на отели или аренду оборудования могут быть снижены по ней вплоть до 50%, а дисконт на транспорт может достигать 25%. Также кинематографистам во Владивостоке доступен павильон площадью 600 кв.м.

Содействие съемкам столичных и иностранных съемочных групп проводится по системе единого окна. Обратившись к Шевцову и его коллегам, кинопроизводители получают большие базы локаций, транспорта, оборудования, персонала, а также помощь в оформлении сложных разрешений. Кроме того, в регионе есть определенное количество осветительного оборудования, которое кинематографисты могут использовать в своей работе. Отдельно Шевцов упомянул тесные связи с производителями из Азии, которые центр старается поддерживать.

Однако всего этого оказалось недостаточно для развития кино в регионе желаемым образом, отмечает Шевцов. Чтобы в Приморском крае фильмы снимались круглый год, а не только в течение месяца-двух, на которые приезжают кинематографисты из столицы, необходимо сделать акцент на развитии собственного кинопроизводства. С этой целью и был организован Центр поддержки и развития кино Приморского края.

Когда Шевцова спрашивают, что нужно сделать для развития дальневосточной киноиндустрии, эксперт вынужден отвечать, что ее надо полностью создавать с нуля. Поэтому он надеется, что центр послужит серьезным инструментом поддержки кинопроизводства в регионе: «Есть задача запустить и продвигать базу сценариев, посвященных именно Дальнему Востоку. Нам требуется больше сценариев именно про наш регион, чтобы возникала потребность в съемках у нас. Если история в фильме происходит в большом городе, то ее можно снять где угодно. А среди сложностей, с которыми нам приходится сталкиваться – удаленность от европейской части России. К примеру, из-за вынужденных долгих перелетов некоторые актеры и другие члены творческих групп отказываются участвовать в проектах, которые могли бы сниматься в Приморском крае. В общем, глобальная задача состоит в том, чтобы как нарастить приток приезжающих к нам кинематографистов, так и фактически сформировать собственное кинопроизводство. Также требуется обучить местных ребят, чтобы они могли работать сотрудниками вторых съемочных групп и на наших фильмах, и на зарубежных. Чтобы мы могли, например, в команду фильма, куда требуется двадцать человек второго состава, предложить хотя бы человек десять, за качество работы которых мы могли бы ручаться. Поэтому сейчас разрабатываем по этому направлению мастер-классы и обучающие программы. Пока же в сравнении с той же Якутией, которая в этом смысле представляет собой отдельную вселенную, в Приморском крае мы делаем только первые шаги в создании собственного качественного кино».

У приморских кинематографистов буквально на глазах развивался прекрасный пример для подражания – корейская киноиндустрия в Пусане, городе-побратиме Владивостока. Дмитрий Шевцов рассказал, что в прежние годы неоднократно ездил туда на кинофестиваль, который посещали в качестве гостей режиссеры со всего света. Им нравился город, и потом они возвращались туда снимать. Как следствие там возникла кинокомиссия, а затем и киностудия, а потом на ее базе – киношкола. Вот эти четыре слагаемых, по мнению Шевцова, как раз и необходимы для успешного развития кино в регионе. Но важно, чтобы кинофестиваль являлся действительно серьезным событием для всей индустрии, постепенно становясь неотъемлемой платформой для обсуждения проблем, деловой площадкой, где проводятся важные питчинги, дискуссии.

Приморский край до сих пор входит в Ассоциацию Азиатских кинокомиссий, в которой состоят 55 организаций (кинокомиссий и кинокомпаний) из двадцати стран мира. Участие в AFCNet дает возможность поддерживать отношения с азиатскими коллегами и представлять информацию о Приморском крае в АзиатскоТихоокеанском регионе. «Что касается копродукции, то лет десять назад к нам приезжали большими группами китайцы, японцы и корейцы. Последние до сих хотят у нас снимать, мы поддерживаем с ними связь, в частности, с коллегами с фестиваля в Пусане. В прежней жизни мы, например, принимали участие в работе над крупным проектом Саммо Хунга и Энди Лау СТАРЫЙ ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. По всему миру этот фильм посмотрело более 10 миллионов человек, он собрал в бокс-офисе свыше 100 миллионов долларов. Тогда на нас работало вовсю сильное «сарафанное радио», и китайские и японские проекты приезжали к нам один за другим. Мы даже стояли на пороге запуска корейского сериала для тамошнего Netflix, но пандемия в тот момент, что называется, дала о себе знать. Последние несколько лет этот поток обращений от коллег из-за рубежа по разным причинам заметно сократился. Пока из Кореи и Японии в силу внешнеполитических причин к нам не поедут, но остаются Китай и Индия. Сейчас наш основной рынок – это Китай. Одна из наших задач – доносить до китайских коллег, что снимать им у нас дешевле, чем дома», – поведал эксперт.

Если говорить о Камчатке, то решение о создании региональной кинокомиссии было принято на заседании правительства региона ровно четыре года назад, в мае 2020-го. В свою очередь, предложение о реализации системного подхода к развитию кинематографии на полуострове впервые прозвучало на заседании совета при губернаторе Камчатского края по культуре и искусству еще в июле 2018 года. Вполне вероятно, что данная идея возникла после того, как в том году компании Art Pictures Studio и «Водород» сняли на Камчатке финальный эпизод ВТОРЖЕНИЯ. Тогда за инициативу по созданию кинокомиссии высказались руководители местных киноцентров и киностудий. Предполагалось, что регион накопил достаточную ресурсную базу для развития данного направления. Однако, как рассказал БК исполнительный директор кинокомиссии Михаил Мороз, привлечение на территорию края кинопроизводства и развитие собственных кинопроизводственных ресурсов в регионе с тех пор не осуществлялось. Относительно заметными событиями стали съемки компанией «Среда» сериалов «Аутсорс» Душана Глигорова с Иваном Янковским в главной роли и «Уголек» Марии Агранович, однако их можно назвать скорее исключениями, нежели системными явлениями.

Тем не менее на Камчатке все же действует команда по содействию киносъемкам, просто в нее входит небольшое количество людей. Помимо Михаила Мороза, это министр культуры региона Оксана Прокопенко и заместитель председателя правительства Камчатского края Александра Лебедева. Последняя подключается на стадии, когда нужно решать межведомственные организационные вопросы с городскими службами, МЧС, ГИБДД, требующие вовлечения первых лиц и нестандартных решений: «Можно сказать, помогаем съемочным группам всем миром. К примеру, недавно в марте снимали сериал «Аутсорс». Вместе с мэром Петропавловска-Камчатского, МЧС и Росрыболовства мы решали, как можно для съемок сжечь автомобиль на Халактырском пляже. По итогу нескольких созвонов и встреч и машину сожгли, и в сериале в одной из ролей появился настоящий генерал МЧС» (смеется).

Только самые смелые и отчаянные люди готовы приехать на Камчатку снимать кино, признает Александра Лебедева: «Мы этому всегда рады, но пока таких набирается не очень много. У нас непростой регион для кинематографистов по сравнению с центральными регионами, здесь сложная логистика, отсутствие необходимого оборудования, но наша уникальность – в природных ландшафтах и богатстве животного мира, нетронутых уголках природы».

Лебедева пока не торопится делать выводы, как съемки на Камчатке отражаются на экономической деятельности региона. Она подчеркивает, что результаты этой деятельности обычно не видны в моменте, но ощущаются на длинной дистанции. «Руководство региона, по меньшей мере, чувствует рост интереса к Камчатке в туротрасли, увеличение числа турпоездок. Будет интересно посмотреть результаты кассы нового фильма ОГНЕННЫЙ ЛИС, который сейчас идет в прокате по всей стране, – признается Лебедева. – На Камчатке на картину активно отправляют школьников. Важным видится и социальный аспект, то есть позитивные последствия от съемок для жителей Камчатки. Так, в марте несколько десятков горожан снялись в уже упомянутом сериале «Аутсорс», а с нашей молодежью встречалась съемочная команда проекта, в том числе актер Иван Янковский».

«В селе Мильково у нас вот уже десять лет работает детская киностудия БЛИК, в фильмах которой снимается и все село, и даже сотрудники Института вулканологии, – продолжает Лебедева. – А сами фильмы можно посмотреть в кинотеке на борту «Аэрофлота». Например, КАМЕНЬ ВОРОНА рассказывает древние легенды жителей Камчатки на новый лад, а съемки фильма проводились в красивейших местах полуострова».

В данный момент руководство края продолжает искать свое видение того, в каком направлении развивать киноиндустрию на Камчатке. На полуострове не строят глобальных планов и сосредоточены на реальных задачах, которые можно решать в текущих условиях. Большое кино – это очень долго и дорого, для развития игрового направления требуется много ресурсов и сил. Но в связи с ростом интереса к Дальнему Востоку Лебедева надеется, что рано или поздно при содействии федерального министерства культуры и Министерства развития Дальнего Востока и Арктики на полуострове будут сняты фильмы и про великие камчатские экспедиции Витуса Беринга, и про Степана Крашенинникова, и про историю Курильского десанта, оборону Петропавловска и победу в Крымской войне, то есть про те страницы истории, которые напрашиваются быть запечатленными в кино.

Также в регионе однозначно продолжат поддерживать съемки документального кино, его спортивного и научно-популярного направления, а также картин о природе и животных, отмечает Лебедева: «Как известно, недавно на сервисе Premier вышло четыре неигровых фильма «За пределами», произведенных усилиями человека-оркестра Максима Балаховского. Он – пример человека, талантливого во всем: снимает кино, делает шикарные фото, организует фрирайд, занимается турбизнесом и так далее. По реакции зрителей на эти фильмы видно, что в них заложен интересный ход на привлечение активной молодежи на Камчатку. Эти картины пропагандируют привлекательный, активный, драйвовый лайфстайл и дают проникнуться жизнью, атмосферой и дыханием Камчатки. При этом такие проекты снимаются с гораздо более скромным бюджетом, чем игровые фильмы. На мой взгляд, ставка на подобные документальные работы – наиболее грамотный тактический ход, способный привлечь к Камчатке внимание нашей целевой аудитории. Такие фильмы как бы говорят молодой публике: любишь заниматься дрифтом, маунтинбайком или чем-то подобным? Камчатка – то место, куда тебе нужно приехать!»

К МЕДВЕДЮ В ГОСТИ С КАМЕРОЙ

Хотя кинопроизводственные ресурсы Дальнего Востока пока что сильно ограничены, регион становится все более интересным для продюсеров. Преимущества сотрудничества с киноиндустрией хорошо понимают региональные власти, всевозможными способами поддерживая производителей кино. Так, именно бывший губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил продюсерам идею фильма о похищении золота в начале XX века в крае и даже помог найти первых инвесторов, а потом оказывал помощь доступными административными ресурсами. По его ожиданиям, фильм ЗОЛОТО УМАЛЬТЫ Андрея Богатырева должен был стать брендом Хабаровского края, привлечь туристов и всех, кто интересуется историей Дальнего Востока и его уникальной природой.

Картину о поисках 40 пудов золота отрядом головорезов снимали в живописных местах региона – были задействованы хребет Хехцир, Медвежье озеро и Амурские столбы. Но основной блок съемок все-таки состоялся в Карелии. Продюсер фильма Алексей Тельнов объясняет это отсутствием инфраструктуры в регионе, удаленностью края и трудностями с логистикой. «Для съемок в Хабаровском крае необходима развитая инфраструктура, какая есть во многих городах – Москве, Питере, Калининграде, Красноярске. В первую очередь нужны ренталы и киноспециалисты. Пока с кинооборудованием и кадрами там не очень хорошо, – признается он. – В Хабаровске у нас был не такой большой объем съемочных дней, и все необходимое оборудование мы привезли с собой. Опасно заходить в съемки без полного комплекса всей техники и специалистов. Возить специалистов туда-обратно космически затратно. Да и везти караван с техникой неизвестно по каким дорогам – плохая идея. В Хабаровском крае очень сложная логистика. Если бы мы снимали фильм в местах, где происходила реальная история, то нам бы пришлось отъехать на 700 километров от самого Хабаровска. Одно дело – доехать до столицы региона, другое дело – добраться до красивой локации, если коллеги из Хабаровска прислали картинку живописной реки. Может, на вертолете придется добираться. А перевозить на вертолетах съемочную группу и технику – это слишком дорого. Поэтому максимальное количество съемочных дней мы провели в Карелии и Ленобласти. В Карелии мы едем два-три часа по дороге в зависимости от удаленности. После съемок легко вернуться и разместиться в гостиницах. Там нам известны все места, подъезды, разъезды, стоянки для парковок».

По мнению продюсера, снимать в Хабаровском крае можно будет только тогда, когда там будут созданы экономические и инфраструктурные условия. «Теоретически можно создать кинокомиссию, но не думаю, что кто-то поедет туда снимать, какие бы там ни были скидки и прочие блага. Только если какие-то прямые огромные субсидии, – замечает Алексей Тельнов. – Живописные леса, карьеры, реки, море можно найти в Ленинградской области, только теплого моря там нет. Хотя природа в Хабаровском крае уникальна и ее ни с чем не перепутать, но приходится в чем-то себя ограничивать, что-то придумывать и выкручиваться. Использовать технологии, которые помогут в любом пространстве снимать любые локации и интерьеры: компьютерную графику, можно построить павильон, можно совместить павильон с компьютерной графикой, можно дорисовать что-то, можно снять фоны заранее и использовать их при создании каких-то сцен».

КАМЧАТКА В ЛИСАХ

Семейный приключенческий фильм ОГНЕННЫЙ ЛИС рассказывает о художественно осмысленной жизни настоящего лиса. Лента снималась на территории Кроноцкого заповедника на Камчатке. Создатели картины – режиссер Дмитрий Шпиленок и сценарист Анна Шпиленок – на протяжении трех лет следили за дикими животными в естественной среде обитания. В 2020-м, 2021-м и 2022-м документалисты проводили по семь-девять месяцев в тундре в экстремальных бытовых условиях. До места съемок они долетали на вертолете, и потом так же вертолетом периодически получали продукты. «Логистика там невероятно дорогая. Чтобы добраться до нашей локации, большой вертолет Ми-8 должен лететь где-то один час пятнадцать минут. Потом нужно оплачивать возврат борта в город. Таким образом это обходится в более чем миллион рублей, поэтому мы летали на семь-девять месяцев», – вспоминает Анна Шпиленок.

Дмитрий Шпиленок замечает, что перелет тудаобратно на маленьком «Робинсоне» стоит дешевле, около 250 тысяч рублей. «Но все равно таких денег на проекте у нас не было. Первые два года вообще не было никакого бюджета и никто не понимал, что мы хотели, потому что такие фильмы у нас не делали и в нас не верили. Отсутствие понимания было самым сложным в съемках, потом – при монтаже и поиске прокатчика. С кем бы мы ни встречались из дистрибьюторов, все говорили, что документальное кино неинтересно для киноаудитории», – рассказывает он.

Ставя себе цель защитить такие места, как Кроноцкий заповедник, и изменить отношение к заповедной системе в России в целом, создатели стремились рассказать эмоциональную историю, которая подходила бы для большого экрана. «Научно-популярные фильмы о животных представляют собой иллюстрацию учебника биологии и не вызывают душевного отклика, и мы не хотели делать агитку. Мы хотели, чтобы зритель сам пришел к глубокому пониманию того, что заповедники и национальные парки должны восприниматься как гордость и предмет национального достояния.

Люди должны прочувствовать сердцем и, прожив глубокие эмоции, по-настоящему влюбиться в дикую природу, – рассуждает Дмитрий. – В России самая большая сеть заповедников, но они поддерживаются на совершенно минимальном уровне по сравнению с Канадой или другими странами, где ведется серьезная работа, в том числе государственная, по бережному отношению к этим территориям. В нашей стране к ним относятся с потребительской точки зрения. В Южно-Камчатском заказнике мы задерживали множество людей, охотившихся на медведей, потому что им нужен был медвежий жир на продажу. В конце концов стало понятно, что люди не понимают, чего мы от них хотим, и бесполезно их останавливать насилием. Им кажется, что природные ресурсы заповедников – это их кладовые, куда можно пойти, убить, забрать, взять. Тогда пришло понимание, что надо начинать с детей и обращаться к ним с таким посланием, чтобы зритель сам делал выводы и, повзрослев, принимал решения в защиту этих территорий».

В своих долгих экспедициях создатели завоевывали доверие лис, искали главного героя и пытались определить сюжет будущей картины. До лиса Ветра в центре истории оказывались разные животные, но из-за того, что они пропадали с радаров, приходилось искать новых героев. «Первые полтора года Ветер был трусишкой, который от всего убегал, и зрителей не заинтересовал бы такой герой. В остальных семьях появлялись волчицы, рыси, пропадала беременная лиса. И здесь самое главное было сохранять баланс, чтобы лисы нас не боялись и чтобы они при этом вели себя непринужденно, – поясняет режиссер картины. – Поэтому мы соблюдали дистанцию, использовали фотоловушки, применяли какие-то антивандальные инновации. Самое важное здесь – терпение. Над такими проектами невозможно работать большой съемочной группой, так как лисы сразу же ушли бы с этой территории и на этом бы все закончилось, поэтому мы снимали вдвоем. Невозможно приехать, снять сливки и очень быстро отработать. Мы ждали развития сюжета и старались, чтобы актеры не чувствовали прессинга. А это значит и большие расстояния, и долгое время наблюдения. Допустим, зимой мы ждали неделями, чтобы просто снять один кадр, как лис выйдет из норы. Каждый день терпеливо на рассвете в темноте еще выходили и в темноте возвращались. Иногда ждали при сильном ветре в 40 метров в секунду, так что приходилось Анну привязывать. Надо очень искренне любить эту тему, чтобы преодолеть такие сложности, и это тот случай, когда если можешь не снимать – не снимай».

Дмитрий Шпиленок отмечает, что многие заповедники открыты для съемок кинематографистов. Работа съемочных групп с большими проектами с экологическим посылом бесплатна. Но недостаточно просто приехать и запросить разрешение на съемки, необходимо сделать что-то для заповедника, по крайней мере, проект должен поддерживать его деятельность. «Надо просто приезжать в заповедники, а волонтеров там любят, и делать что-то полезное, выполнять какую-то работу. Мы занимались авиапатрулированием территорий, участвовали в охранных мероприятиях. Обязательно надо идти навстречу интересам заповедника, чтобы сотрудничество было взаимно плодотворным. Необходимо вкладывать свое время, энергию, личные ресурсы. Я состоял в оперативной группе Кроноцкого заповедника, поэтому нам не нужно было сопровождение инспектора. К примеру, мы дежурили на браконьерских петлях для медведей. Медведь попадает в петлю из металлического тросика, если человек приходит, то пристреливает его. И мы ждали браконьера, даже не имея пуль Комарова, чтобы усыпить медведя. Таких случаев очень много, и чтобы их остановить, надо хотя бы раз или два поймать этих людей. Если просто собрать тросики, то на следующее утро они снова появляются, и медведи попадаются, из-за чего долго и мучительно умирают. Мы дежурили много раз по несколько недель, а это очень опасно, потому что если медведи срываются с петель, то сразу нападают на людей. Пришлось много лет идти на такой ежедневный риск, чтобы заслужить эту экспедицию», – объясняет режиссер. Также создатели передают Кроноцкому заповеднику некоммерческие права на все проекты, которые были сняты на его территории. Так, уже переданы права на фильм НЕРКА. РЫБА КРАСНАЯ, сразу после завершения проката ОГНЕННОГО ЛИСА некоммерческие права на картину перейдут заповеднику.

«Самое важное в съемках на Камчатке – не отчаиваться и верить в себя, как мы поверили в Ветра и смогли проследить его трансформацию из забитого лисенка в короля тундры, – говорит Дмитрий. – Два года нас преследовали неудачи, пропадали герои, задуманные сценарии не исполнялись, средства заканчивались. И вот если бы мы остановились тогда, был бы провал. Все-таки надо двигаться дальше, несмотря ни на что. Нас держало только глубокое желание отразить прекрасный мир Камчатки и Кроноцкого заповедника. Из любви к этому месту рождались силы, терпение, желание делать и заражать других людей своей любовью».

Дмитрий и Анна Шпиленок продолжат снимать на Камчатке. Следующим их проектом станет такая же эмоциональная семейная история о медвежатах. По словам создателей, на полуострове еще есть места, потрясающие ландшафты уровня долины гейзеров, где на протяжении всей истории бывали только десятки людей, именно там они собираются работать. Также запланирована картина о приключениях русского песца, арктического лисенка на просторах Арктики.

ДАЛЕКАЯ ЗЕМЛЯ

Ведущий продюсер сериала «Аутсорс» Дмитрий Чернолихов отмечает, что снимать на Камчатке сложно и дорого, но дорого не из-за географии, а из-за отсутствия привычной инфраструктуры – и речь даже не об оборудовании и технике, а о кинотранспорте. «Труднодоступность региона делает его визуально эксклюзивным, это нас и привлекает. И, конечно, невероятная природа Камчатки, – поясняет он. – Мы снимали там натурные зимние сцены, поскольку «Аутсорс» – зимняя история. Съемки было трудно организовать, так как в регионе нет привычной для нашей работы инфраструктуры, и многие решения нам приходилось изобретать на ходу. Технику мы везли свою. Самолеты летают легко, но в огромном джетлаге есть небольшие минусы. Администрация нам во всем помогала. Мы можем и готовы вернуться в регион еще, если возникнет такая творческая задача».

Среди других примеров проектов, частично или полностью снятых на Дальнем Востоке – триллер БЕШЕНСТВО Дмитрия Дьяченко, военная драма 9 СЕКУНД Олега Штрома компании «Каро Продакшн» (ее съемки проходили во Владивостоке и задействовали корабли Тихоокеанского флота), фантастика МИРА Дмитрия Киселева, роуд-муви ДАЛЕКИЕ БЛИЗКИЕ Ивана Соснина, драма НА РАЙОНЕ Ольги Зуевой.

На днях в Приморском крае на полуострове Брюса и во Владивостоке Star Media завершились съемки драмы БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ Юлии Трофимовой. Артем Быстров и Анастасия Куимова играют в картине сводных брата и сестру, которых связывает темная тайна из прошлого. «Фильм похож на притчу благодаря немногочисленности героев и концентрации всей истории в одном месте – очень красивой и необычной локации в окрестностях Владивостока. Также зрителю будет интересно наблюдать за элементами магического реализма: у острова обитает кит, который хочет что-то сообщить героине, но она долгое время его не понимает», – рассказывает Юлия Трофимова. Съемки фильма проходили на старинном маяке, находящемся на высоте 66 метров над уровнем моря и указывающим морякам вход в Амурский залив. Содействие в организации съемок оказали администрация Владивостока и правительство Приморского края.

В прошлом году во Владивостоке Александр Хант снимал абсурдистскую трагикомедию 777 с Максимом Стояновым в главной роли. Его герой, обналичивая зарплату в банкомате, достает вместо 10 тысяч 3 миллиона рублей. Неожиданная удача запускает череду приключений в жизни героя и проверяет, сможет ли он правильно распорядиться ею. Владивосток был выбран создателями, потому что в Приморском крае происходит действие одноименной повести Кирилла Рябова, по мотивам которой снят фильм, и потому что режиссер предпочитает снимать свои картины в регионах. С первого дня город покорил его своим климатом и светом. «Владивосток – невероятно кинематографичное место. Эта разница погоды, когда с утра ты можешь увидеть солнце, потом – туман, дождь, снег и пыльную бурю, для нас была удивительным подарком в кадре. Мы снимали сцену на пустыре и поднялся ветер, началась настоящая пустынная буря. Герой заходит в кадр в покалеченном настроении, разбитый, и его чуть ли не сносит этой пылью. Ни один ветродуй не справился бы с такой задачей. Очень классное качество географии Владивостока, которое надо использовать в кино. Город обладает огромным ресурсом визуального», – замечает Александр Хант.

Как мы видим, продюсеры и режиссеры действительно готовы отправляться за уникальными локациями в самые отдаленные части нашей страны. И администрации регионов активно способствуют развитию кинопроизводства на своих территориях. Остается надеяться, что совсем скоро они разовьют инфраструктуру и экономические стимулы в достаточной степени, чтобы у кинематографистов не возникало никаких сомнений при выборе локаций по всему Дальнему Востоку.

Фото: кадры из фильмов БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ, 9 СЕКУНД, КАМЕНЬ ВОРОНА, ЗОЛОТО УМАЛЬТЫ и ОГНЕННЫЙ ЛИС

20.06.2024 Автор: Рая Башинская, Никита Никитин