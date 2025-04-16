В ожидании холодного лета: итоги Международного кинорынка и форума «Российский кинобизнес»

С 1 по 3 апреля в Москве в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялись мероприятия очередного Международного кинорынка и форума «Российский кинобизнес». Участники отрасли собрались, чтобы обсудить текущие проблемы и присмотреться к кинотеатральному репертуару ближайших месяцев. По традиции, суммируем и оцениваем главные индустриальные тенденции, которые выявил профессиональный слет.

ВЕСНА, АПРЕЛЬ, «МОСФИЛЬМ»

Весенний МКиФ «Российский кинобизнес» был проведен в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» во второй раз, то есть постоянным участникам отраслевых конвентов эта площадка уже неплохо знакома. Еще в прошлом году она была оценена делегатами в целом положительно. Как мы отмечали ранее, просторный киноцентр представляется более чем подходящим местом и для проведения презентаций, и для размещения умеренного количества выставочных стендов, а также он удобен для деловых разговоров, если в них возникает необходимость. Напомним, что в перспективе предполагается развивать выставочную часть за счет компаний из смежных индустрий, близких к киноотрасли. Единственный спорный нюанс площадки – не самое удачное географическое расположение, но оно нивелируется за счет удобного трансфера от и до гостиницы «Рэдиссон Славянская».

«Хочу искренне поблагодарить команду объединенной киносети и киноцентра «Синема Парк Мосфильм» за содействие, отзывчивость и профессиональную помощь. Площадка нас и участников радует, – говорит генеральный директор и креативный продюсер МКиФ «Российский кинобизнес» Екатерина Бордачева. – Если вы обратили внимание, мы добавили диджитала в этом году и иначе построили логистику внутри рынка, есть много идей, что развить и как улучшить пространство. Рынок обширно прозвучал в СМИ – и в профильных, и в массовых. Наша группа кинопоказа отлично справилась с техническими и оргзадачами. Мы получили много хороших отзывов от участников за последние дни».

По данным Бордачевой, за три дня мероприятие посетило 1211 участников, из них несколько сотен – представители кинотеатров: «Количеством собравшихся участников мы в целом удовлетворены, но всегда хочется больше! Активнее аккредитовываются площадки, кинопоказчики, которые или не демонстрируют параллельный контент, или отдают меньше эфира такому продукту, чем официальному. Наряду с представителями кинопоказа бόльшую часть покупателей занимают менеджеры и руководители направлений управления и закупки контента стриминговых сервисов, онлайн-кинотеатров, цифровых ТВ и медиа».

СЛОЖНО БЕЗ АТМОСФЕРЫ

За три дня дистрибьюторами было проведено шестнадцать презентаций, что даже на одну больше, чем было на весеннем кинофоруме год назад. С букерами встретились компании «НГ Дистрибьюшн», «Иноекино», «Пионер», MVK, World Pictures, медиагруппа «Красный квадрат», «НМГ Кинопрокат», Must see magic film, «Экспонента Фильм», Global Film, «Вольга», «Каро Премьер», «Русский Репортаж», «СБ Фильм», «Парадиз» и «Наше кино». Впрочем, отсутствие того или иного игрока на профессиональном конвенте бывает порой не менее значимым для его партнеров, чем присутствие. Думаем, не будет большим прегрешением против истины предположить, что пропуск апрельского «Российского кинофорума» сразу двумя лидерами из топ-3 капсоревнования повлиял на общее настроение участников съезда и на оценку ими содержательной стороны форума. И если отсутствие «Централ Партнершип» уже воспринимается сегодня как привычное положение дел, то пауза, взятая в демонстрации своего контента «Атмосферой кино», послужила для кинотеатров сигналом, что исчерпывающей картины в отношении релизов ближайших месяцев они, к сожалению, не получат. Учитывая, что презентации некоторых прокатчиков оказались довольно компактными, нельзя подумать, что за прошедшие три дня демонстраторы получили передозировку деловой информацией. «Сложно было не заметить отсутствие презентации «Атмосферы кино», одного из лидеров рынка среди кинопрокатчиков, – соглашается Екатерина Бордачева. – Но компания еще на декабрьском Кинорынке представила два десятка релизов до осени 2025 года. На текущем форуме ее команда присутствовала в другом формате – участием букинга, сектора пиара и маркетинга, выступлением в деловой программе соучредителя компании Николая Борункова. В подобном формате выступили и другие дистрибьюторы: «Про:взгляд», RWV Film. В то же время сложно было не заметить объемное представительство других драйверов рынка – «Вольги», «Нашего кино», чьих презентаций не было на декабрьском форуме! И сложно не заметить широкое присутствие других дистрибьюторских компаний, от мероприятия «НМГ Кинопроката», одного из крупнейших игроков рынка, до премьерных презентаций нишевых или новых дистрибьюторов, таких как «Иноекино». Отдельно хочется сказать про показы фильмов. Их было два. MSMF показали детективную драму РОВЕСНИК в день открытия. Закрыла Кинорынок картина ВСЕ, ЧТО ТЕБЯ КАСАЕТСЯ. Просмотр фильма – акция весьма личная. Букер сам решает, нужно ли ему посмотреть проект целиком, чтобы принять решение об объеме и подходе к росписи, но если объективно, то всегда меньше участников остается на показ. Поэтому и партнеры, и мы как организаторы делаем выбор в пользу презентаций информативных, охватывающих несколько сторон позиционирования фильма (маркетинг, пиар, продакшн и прочее)».

ВЗГЛЯД ЗА ЛЕТНИЙ ГОРИЗОНТ

Довольно примечательной выдалась структура отдельных презентаций. Одна часть участников выстроила представление проектов традиционным образом, рассказывая преимущественно о ближайших релизах, фокусируясь в том числе на деталях рекламных кампаний. Другие дистрибьюторы сделали акцент на количестве заявляемых проектов, не забыв рассказать даже про самые отдаленные из них, запланированные к выходу в следующем году. К примеру, «НМГ Кинопрокат» рассказал кинотеатрам о семнадцати фильмах, включая многообещающее фэнтези КОРОЛЬ И ШУТ. НАВСЕГДА. «Экспонента Фильм» поведала о девятнадцати релизах, включая перспективную анимацию, среди которой ЛЕДИ БАГ И СУПЕР-КОТ 2. Максим Рогальский, рассказывая о пакете «Нашего кино», построил свой спич скорее «гибридным» образом. Премьеры весны и лета были представлены управляющим партнером компании сравнительно подробно, с деталями по их продвижению. А вот картины, которые только заходят в съемки в ближайшие месяцы, были преподнесены профессиональной аудитории исключительно через упоминание тайтлов и их синопсисов. Рекорд же кинофорума по количеству заявленных проектов остался за компанией «Вольга». Директор по кинопрокату Александр Сычев и директор по закупкам Сергей Некрасов рассказали сразу о 29 релизах, заглянув в том числе и в глубину 2026 года, когда обещают выйти отечественные ленты ГРУЗОВИЧКИ, ФИКСИКИ И ИНОПЛАНЕТЯНЕ и СМЕШАРИКИ: СКВОЗЬ ВСЕЛЕННЫЕ.

Подобный подход к презентациям можно оценить двояко. С одной стороны, демонстраторы смогли убедиться, что конвейер по производству контента не останавливается ни на минуту и спустя год им будет что предложить зрителям к просмотру на большом экране. Это позволяет выстраивать горизонт планирования и видеть перспективу, что благотворно влияет на бизнес. В то же время дистрибьюторы сместили фокус внимания показчиков с предстоящего лета, в котором сильных релизов и даже спящих хитов пока набирается не так много.

Сравнительно мощными в плане репертуара сейчас представляются первые недели июня. Уже 5-го числа обещает выйти, пожалуй, самый перспективный зарубежный релиз официального проката первой половины текущего года, экшн БАЛЕРИНА, спин-офф франшизы ДЖОН УИК. Фильм выпустит «Атмосфера кино». Но найти большое количество схожих по потенциалу релизов в летнем графике довольно сложно. При этом драмеди ЖИЗНЬ ЧАКА, экранизацию духоподъемной повести Стивена Кинга, которую Сергей Некрасов сравнил по перспективам с ЗЕЛЕНОЙ КНИГОЙ, «Вольга» выпустит на этой же дате, 5 июня.

Другие проекты, которые в первом приближении обращают на себя внимание в летнем графике релизов – это различные семейные картины отечественного производства. Масштабную поддержку к старту 12 июня получит сиквел АРТЕК. СКВОЗЬ СТОЛЕТИЯ («Наше кино»). Своего целевого зрителя также привлекут новые части известных франшиз – анимационный альманах ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 2 (12 июня, «Вольга») и игровой проект НЕ ОДНА ДОМА 2 (3 июля, «Атмосфера кино»). Очевидно, этими фильмами список успешных летних проектов ограничиться не должен, однако остальные потенциальные хиты июня – августа относятся на данный момент к числу спящих. Среди них – романтическое драмеди МАТЕРИАЛИСТКА (19 июня) и боди-хоррор ОДНО ЦЕЛОЕ (31 июля).

Ольга Фитенко, руководитель отдела репертуара и рекламы московского кинотеатра «Победа» и букер нескольких других площадок, следующим образом подытожила настроения показчиков по итогам презентаций «Российского кинобизнеса»: «Почти у всех прокатчиков достойные пакеты, релизов у них много, но нет блокбастеров. Сложно спрогнозировать, каким в этом году будет кинотеатральное лето. До октября-ноября в репертуарной сетке нет больших проектов, которые могли бы собрать крупную кассу. Дай бог, чтобы были спящие хиты, которых мы пока не видим. Но пока что все пакеты кинокомпаний выглядят ровными. Хорошие проекты есть, но кинотеатрам это не подходит. Нам нужны блокбастеры. И в их отсутствие показчикам будет очень тяжело до осени».

Трудно не согласиться с тем, что за весь кинофорум показчикам было представлено совсем немного по-настоящему крупных проектов. Компания «НМГ Кинопрокат» напомнила об участнике будущей «новогодней битвы» БУРАТИНО производства кинокомпании «Водород 2011» и Art Pictures Studio, а «Наше кино» и «Вольга» показали первые кадры с главными героями анимационно-игровых релизов ВИННИ-ПУХ И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ («Наше кино») и ГОРЫНЫЧ («Россия 1», CGF, «Глобус-фильм», CTB) соответственно. Данные проекты должны стать хитами проката, но для всесторонней оценки их потенциала требовалось все же больше материалов.

ЖАНРОВАЯ ПАЛИТРА

По подсчетам Екатерины Бордачевой, всего в рамках форума было заявлено порядка двухсот фильмов: «Объем контента был представлен внушительный. Половина релизов была заявлена впервые на 2025-2026 годы или представлена во второй раз с гораздо бόльшим количеством материалов. На первом месте национальные проекты, следом, с небольшим отставанием, представлен независимый зарубежный контент и 10 процентов – перевыпуски культовых картин, аниме, фильмов-сенсаций, в том числе приуроченные к датам, событиям, персонам. С 2023 года формируется и получает развитие тенденция усиления семейным, анимационным контентом летнего периода. Что мы наблюдаем и в 2025-м. Все бόльшую роль играет маркетинг. Часто мы видим на дате схожие по жанру и уровню исполнения фильмы, но получает более широкую роспись и наработку проект с изобретательным, дифференцированным, целевым маркетингом».

В самом деле, в контентном предложении дистрибьюторов, представленном на презентациях кинофорума, сохраняются уже знакомые жанровые тренды. Если говорить о российском контенте, то в нем по-прежнему доминируют сказки и семейное кино, а также разговорные комедии, снятые в коллаборации со стримингами и телеканалами. Данный сравнительно однообразный жанровый рацион разбавляется патриотическими проектами (надвигающийся юбилей Победы обещает придать им определенный кассовый импульс). Таким образом, ощущается заметная нехватка остросюжетных жанров (боевиков, триллеров, фантастики, детективов), а также качественных мелодрам. Почему так происходит, понятно: фильмы, ориентированные на зрелищные элементы, более дороги в производстве, а ставка продюсеров на хорроры и триллеры, сделанная несколько лет назад, не окупилась. Будем надеяться, что данная ситуация пусть не сразу, но все же изменится в будущем.

Жанровые предпочтения зрителей детально обсуждались на конференц-сессии «Зарубежное независимое кино. Закупочные стратегии, тренды и вызовы», которая прошла в первый день кинофорума. Модератором встречи выступил продюсер, учредитель аналитического консалтинг-агентства «Эстимейт Компани» Николай Ларионов. Представленные на ней генеральным директором компании Wanta Group Марией Щербаль данные косвенным образом характеризуют и то, чего не хватает в российском продакшне. Так, самым популярным жанром у зрителей является комедия, ее назвали сразу 38% опрошенных (и мы видим, что рынок производства контента реагирует на этот тренд). В то же время аудитория заинтересована и в других направлениях – детективах (их предпочитают 25% респондентов), а также фантастике или фэнтези (23%). Хоррор тем временем берет свое количеством: по подсчетам Николая Ларионова, зарубежные фильмы ужасов собрали в российском прокате 6,5 млрд рублей, или 24% от всех сборов иностранного кино за последние три года. На втором и третьем местах по данному показателю импортные анимация (4,8 млрд, или 18%) и экшн (4,8 млрд, или 18%) соответственно.

Любопытным трендом выглядит тот факт, что количественное изобилие контента, которым был отмечен минувший форум, репрезентировано в первую очередь внутри отрасли, для самих ее игроков. Эта проблема особенно четко прозвучала на конференц-сессии «Как сегодня привлечь зрителей в кинотеатры и увеличить частотность киноходящей аудитории: программы лояльности, актуальные и перспективные практики и каналы». На ней вице-президент сети «КАРО» по управлению маркетингом, кафе и кинобарами Ольга Проскурякова обратила внимание на то, что довольно часто перспективные, в том числе летние релизы не набирают должного уровня осведомленности у зрителей. По этой причине хоть какую-то узнаваемость получают картины с брендом в названии, такие как ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ и В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ. Напрашивается одно из возможных объяснений тренда на снижение киноходящей аудитории: зрители элементарно не знают, что в репертуарах имеются интересные для них проекты.

Также в рамках МКиФ «Российский кинобизнес» пошла традиционная питч-сессия #Поиск, модератором которой выступила главный редактор информационного портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская. В начале Екатерина Бордачева напомнила, что питч-сессия стала ответом на запрос кинокомпаний и продюсеров организовать в рамках форума встречу с дистрибьюторами и платформами. В 2021 году, когда прошла первая питч-сессия, из 21-го участника семь сразу нашли партнеров. В 2025-м свои работы представили шесть производителей. Екатерина Бордачева считает программу #Поиск точкой роста для Кинорынка: «Уверена, что мы движемся в правильном направлении. Производителей контента становится все больше. Но далеко не каждый способен достучаться самостоятельно до дистрибьютора, покупателя и понять, чего ждет и хочет зритель. В этой связи мы ставим перед собой две глобальных цели. Практическая «здесь и сейчас» – коммуникационная, помощь в установлении правильных связей между производителем и покупателем (прокатчиком, медиа, агентством, которое может выступить продюсером дистрибуции). С другой стороны, мы помогаем экспертно производителям (некрупным, региональным, новичкам из смежных областей, вошедших в киноиндустрию), которые также серьезно «защищают» проекты перед потенциальными партнерами как на этапе реализации, так и на стадии разработки, сценария и поиска финансирования. Производитель часто приходит с уверенностью, что если продукт есть, то и покупатель обязательно найдется. #Поиск – диалог между правообладателем и сбытовым сегментом, он поясняет правила игры и оценочные критерии».

Фото: пресс-служба форума

16.04.2025 Автор: Дмитрий Некрасов, Никита Никитин